Une nouvelle édition du OnePlus 11, cette fois avec un dos en marbre mais seulement pour certains marchés

Le smartphone le plus haut de gamme chez OnePlus, le OnePlus 11 a été officialisé début février dernier en France, quelques mois après sa présentation officielle en Chine. Vous pouvez lire notre test complet du OnePlus 11. Lors du MWC 2023 de Barcelone, la marque s’est illustrée en exposant le OnePlus 11 Concept avec un système de refroidissement liquide visible à l’arrière de l’appareil. Fin mars, nous apprenions qu’une version spéciale du OnePlus 11 était proposée : le OnePlus 11 Jupiter Rock Edition bénéficiant d’un design très particulier. Malheureusement, cette édition n’est pas disponible chez nous. Désormais, il va aussi falloir compter sur une autre édition spéciale. Baptisée OnePlus 11 Marble Odyssey, elle ne sera distribuée qu’en Inde, du moins pour le moment.

Un dos au revêtement exceptionnel

Le OnePlus 11 Marble Odyssey présente un dos différent des versions jusqu’ici disponibles. Il arbore une couleur marron clair et offre les mêmes lignes que les autres. La coque arrière s’appuie sur une conception basée sur de la « roche microcristalline 3D » introduit avec l’édition Jupiter Rock. Chaque morceau de marbre est gravé dans un design intemporel, selon la marque. Concernant les caractéristiques techniques, il propose les mêmes que les autres versions. Il s’appuie donc sur un écran AMOLED de 6,7 pouces HDR10+ et Dolby Vision 120 Hz avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 ou 16 Go de mémoire vive et embarquant une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts mais pas la charge sans fil. Le mobile est doté d’une configuration photo de 50+48+32 mégapixels avec un zoom optique 2x.

Officiellement, le OnePlus 11 Marble Odyssey sera annoncé le 6 juin mais le site de la marque propose déjà toutes les informations à son sujet. Il sera donc proposé, dans un premier temps, en Inde avant, espérons-le d’être disponible sur d’autres marchés.