Le OnePlus 11 Jupiter Rock Edition est officiel mais malheureusement réservé à la Chine

OnePlus a officialisé son smartphone haut de gamme, le OnePlus 11 5G en février dernier dont vous pouvez lire notre test complet. Lors du MWC 2023 de Barcelone, la marque a exposé un prototype d’un nouveau concept basé sur ce téléphone, le OnePlus 11 Concept. La présentation officielle du modèle de milieu de gamme, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est attendu pour le 4 avril. Entre temps, la marque a levé totalement le voile sur une nouvelle déclinaison du OnePlus 11. Baptisée OnePlus 11 Jupiter Rock Edition, cette version est extrêmement original dans le sens où il est doté d’une coque arrière conçu à partir de matériaux de roche microcristalline. Une première dans l’industrie des smartphones.

Cela permet de conférer au téléphone un toucher exceptionnellement naturel à la différence des coques en plastique, en verre ou en céramique. En outre, hormis le fait qu’il a une couleur spéciale, cela ne laisse aucune trace de doigt et permet une résistance aux bactéries ainsi qu’à l’usure. Notez le fait que l’appareil est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM original et que des fonds d’écran représentant Jupiter sont proposés.

Quelle fiche technique pour le OnePlus 11 Jupiter Rock Edition ?

Techniquement, le OnePlus 11 Jupiter Rock Edition est semblable à la version classique. Il est animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 512 Go. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 100 watts. Il profite de la même configuration photo soit 50+48+32 mégapixels à l’arrière avec, en plus, un capteur multispectral pour l’optimisation des couleurs. Il a un écran AMOLED LTPO 3.0 variant la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz sur une diagonale de 6,7 pouces en mode incurvé.

Pour le moment, le OnePlus 11 Jupiter Rock Edition est disponible uniquement en Chine pour le même prix que la version la plus haut de gamme du OnePlus 11. Il n’est pas certain que l’appareil arrive à trouver le chemin du marché européen même si la marque entend bien y rester malgré les rumeurs affirmant le contraire.