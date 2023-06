iOS 17, toutes les nouveautés, la date de disponibilité et les iPhone concernés

Apple a organisé sa conférence des développeurs WWDC 2023 et présenté les nouveautés de la version 17 de son système iOS pour les iPhone. En voici les principales nouveautés, les dates de disponibilité et les iPhone concernés.

Lors de la conférence mondiale pour les développeurs organisée par Apple, le WWDC 2023, la marque a présenté une version bêta d’iOS 17. Elle sera disponible prochainement pour les développeurs, mais également pour les utilisateurs iPhone. Officiellement, la version définitive d’iOS 17 devrait être lancée en septembre 2023, lors de la présentation des iPhone 15.

Quelles nouveautés pour iOS 17 ?

La nouvelle version d’iOS 17 permet de faciliter le partage d’informations de contact. Pour cela, elle utilise la nouvelle fonction baptisée NameDrop. Il suffit de rapprocher deux iPhone pour envoyer directement les coordonnées d’une fiche de contact. On peut également, par le même principe, partager facilement des photos.

Au sujet des contacts, le carnet d’adresses propose une nouvelle fonctionnalité baptisée Posters. Il s’agit de présenter les fiches de contact sous un affichage plus agréable que les informations classiques, avec une grande photo qui s’affiche en plein écran sur le mobile de votre correspondant lorsque vous l’appelez. Il est possible d’ajouter des emojis ainsi que de différentes typographies. Une transcription en direct pour les messages vocaux est également prévue. En outre, on peut aussi laisser un message sur FaceTime. En plus, l’application Téléphone pourra répondre à certains appels à votre place et retranscrire le texte à l’écran.

Pour convoquer l’assistant vocal d’Apple, il ne sera plus nécessaire de dire « Dis Siri », mais un « Siri » suffira.

iOS 17 propose une nouvelle application nommée Journal. Celle-ci permet de créer des notes personnelles et suggère automatiquement des moments importants de la vie en y ajoutant des photos, de la musique et des activités. Il est possible de planifier des événements. Le tout est entièrement sécurisé avec un chiffrage complet.

Sous iOS 17, l’application Messages est améliorée grâce à l’intégration de filtres dans les recherches et la possibilité, dans un groupe, d’afficher les derniers messages non lus en premier. La réponse à un texto est aussi plus simple puisqu’accessible depuis un balayage de l’écran. Toujours dans l’application Messages, la nouvelle fonction Check In permet d’envoyer à vos contacts une notification si vous n’êtes pas arrivé chez vous, par exemple. En cas d’absence de réponse, des informations sur votre dernière position ainsi que votre niveau de batterie sont également transmis à vos contacts privilégiés.

Un nouveau mode d’affichage fait son apparition pour les iPhone. Il s’agit du mode Stand By qui permet de transformer le mobile en un écran d’affichage en mode paysage, comme un réveil. Cela permet de voir plus facilement l’heure, la date et quelques informations utiles. L’affichage des appareils connectés présents dans la maison est possible, facilitant leur contrôle.

Sous iOS 17, le clavier a été mis à jour et permettrait d’offrir une meilleure expérience lors de la saisie de textes. En outre, on peut également compter sur une optimisation de la correction automatique, comme la fonction de dictée vocale qui utilise un nouveau modèle d’intelligence artificielle capable d’apprendre certaines de vos expressions les plus originales.

L’application Santé propose des fonctionnalités relatives à la santé mentale. Il est possible de consigner son humeur personnelle quotidienne ainsi que ses émotions passagères. En outre, la fonction Distance de l’écran dans Temps d’écran utilise la caméra pour que les jeunes utilisateurs s’éloignent de l’écran après l’avoir regardé pendant une période prolongée à une distance de moins de 30 cm.

Un AirTag peut désormais être partagé avec un maximum de 5 personnes. Le navigateur Safari propose une meilleure protection contre les traqueurs et on peut compter sur une protection avancée contre le suivi ainsi que le vol d’empreinte numérique.

Quels sont les iPhone qui profiteront de la mise à jour vers iOS 17 ?

Voici la liste des iPhone qui pourront bénéficier de la mise à jour vers iOS 17 :

On remarque l’absence des modèles iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X. Comme évoqué un peu plus haut, les prochains iPhone 15 seront livrés directement avec iOS 17.