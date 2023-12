Clap de fin pour le nom Xperia et une caméra sous l’écran pour les smartphones Sony ?

Sony, qui a lancé la marque Xperia en 2008 avec le modèle X1, a récemment présenté le Xperia 1 V ainsi que le Xperia 10 V à la fin du premier trimestre 2023 et représentant, respectivement, le haut et l’entrée de gamme. La société nippone propose des smartphones avec des configurations techniques particulièrement solides, mais qui ont beaucoup de mal à trouver leur public.

La première rumeur suggère que le nom "Xperia" pourrait être sur le point de prendre sa retraite. Bien que la gamme Xperia soit respectée et ait une histoire riche de 15 ans, des spéculations circulent sur la possibilité que Sony souhaite donner un nouvel élan à sa stratégie de smartphones. Si des marques comme Apple et Samsung restent fidèles à leurs noms respectifs, Sony pourrait opter pour une approche audacieuse en introduisant une nouvelle marque dans son portefeuille de smartphones.

Avant l'avènement de la gamme Xperia, Sony utilisait des combinaisons simples de lettres et de chiffres, telles que K750, W800 et C905. Un message énigmatique de Zackbuks, un habitué des fuites sur les Xperia de Sony, a alimenté les discussions en déclarant "2008-2023 Xperia the best" sur le réseau social chinois Weibo. Cette déclaration suggère un ton commémoratif, laissant planer le doute quant à l'avenir du nom Xperia.



Sony Xperia 1 V

Une caméra sous l’écran pour les smartphones Sony à partir de 2025 ?

La deuxième rumeur, potentiellement plus excitante, concerne l'équipement photographique des futurs smartphones Sony. Bien qu'il y ait déjà eu des spéculations sur le Sony Xperia 1 VI, une source indique que le téléphone de 2025, potentiellement le Xperia 1 VII, pourrait être doté d'une technologie de caméra sous l'écran (UDC). Cette innovation, attendue également chez d'autres fabricants tels qu'Apple d'ici 2027, pourrait être déployée par Sony dès 2025, selon certains commentateurs spécialisés. Rappelons que pour le moment, seule la société ZTE propose cette technologie sur les téléphones sous sa marque ainsi que pour sa branche dédiée au gaming, les Red Magic.

Pendant des années, Sony a opté pour l'intégration de la caméra frontale dans le cadre supérieur de ses téléphones Xperia. Le passage à la technologie UDC marquerait un changement significatif dans la conception de ses smartphones, éliminant la nécessité d'une encoche ou d'un poinçon pour la caméra à selfie. Cette transition, si elle se concrétise, pourrait non seulement offrir un nouveau look aux smartphones Sony, mais aussi marquer l'introduction d'une nouvelle appellation pour la gamme, symbolisant un nouveau chapitre dans la production de téléphones intelligents du géant japonais.