Les tout premiers détails concernant les prochains processeurs haut de gamme pour l’année 2024

Plus les années passent et plus les chipsets des smartphones proposent une finesse de gravure de plus en plus petite. Cela leur permet notamment de pouvoir offrir une puissance de calcul supérieure sur une surface égale et aussi de proposer des capacités d’efficience accrues. Les tout premiers détails suffisamment sérieux concernant les chipsets prévus pour les l’année 2024 semblent se préciser. En voici tous les détails.