Honor Magic6 Pro : on peut interagir avec un véhicule rien qu’avec les yeux

Honor a profité du MWC 2024 à Barcelone pour dévoiler son nouveau mobile haut de gamme, le Magic6 Pro. La marque a pu faire la démonstration consistant à prendre le contrôle d'une voiture à l'aide du regard, grâce à son smartphone et sa fonction de suivi des yeux. Ce tour de force illustre l'innovation et la capacité technique du Magic6 Pro, doté d’une fiche technique impressionnante et proposant expérience utilisateur particulièrement aboutis.

Honor a donc présenté son Magic6 Pro quelques semaines après son dévoilement officiel en Chine. Afin de promouvoir les capacités uniques de son smartphone haut de gamme, elle a réalisé une démonstration avant-gardiste à laquelle une poignée de journalistes ont pu assister. Les privilégiés ont pu observer le résultat de l'intégration poussée de l'intelligence artificielle conjointement utilisée avec les capteurs frontaux de pointe du Magic6 Pro. En effet, celui-ci est capable de traduire le mouvement des yeux de l'utilisateur en commandes concrètes. Cette prouesse a été mise en évidence lors d'un test où contrôler une voiture par le simple regard qui est devenu réalité.

L'expérience, menée en collaboration avec un ingénieur automobile a révélé qu'il suffisait de fixer des boutons virtuels d’une interface spécifique sur l'écran du smartphone pour exécuter des commandes telles que démarrer, éteindre, avancer ou reculer le véhicule. Cette initiative démontre l'engagement de Honor dans l'exploration de nouvelles façons d'interagir avec la technologie, soulignant le potentiel transformateur de l'intelligence artificielle dans notre quotidien.

Voici la vidéo réalisée par le média Autocar :

Une fiche technique de pointe

Le Honor Magic6 Pro ne se contente pas d'innover dans le domaine de l'interaction utilisateur ; il se distingue également par une fiche technique hautement compétitive. Ce smartphone intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, appuyé par 12 Go de mémoire vive. Sa batterie en silicium-carbone de 5600 mAh, supportant une charge rapide de 80 watts et une charge sans fil, est conçue pour résister à des températures extrêmes, démontrant la robustesse et la fiabilité de l'appareil. Doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces, offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et compatible Dolby Vision, le Magic6 Pro offre une expérience visuelle immersive. La présence de capteur principal de 50 mégapixels, d'un téléobjectif de 180 mégapixels et d'un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, témoigne de l'ambition de Honor d’offrir des photos de très bonne qualité.

Vers une nouvelle ère de l'interaction technologique poussé par l’IA

L'initiative de Honor de fusionner des technologies avancées pour offrir des fonctionnalités inédites, comme le contrôle d'une voiture par le regard, ouvre la voie à de nouvelles perspectives d'utilisation des smartphones. En combinant une fiche technique impressionnante avec des innovations en termes d'interaction utilisateur, le Honor Magic6 Pro se positionne comme un acteur majeur de la prochaine génération de téléphones intelligents. Vous pouvez lire l'intégralité de notre test du smartphone Honor Magic6 Pro.