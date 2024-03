Honor a dévoilé ses nouveaux fleurons : Magic6 RSR Porsche Design et Magic6 Ultimate

Comme prévu, Honor a levé le voile sur ses dernières innovations dans le domaine des smartphones haut de gamme : les Honor Magic6 RSR Porsche Design et Magic6 Ultimate. Ces deux modèles, intégrant la technologie du processeur Snapdragon 8 Gen 3, sont des déclinaisons du Magic6 Pro avec un design plus attirant encore. En voici tous les détails.

Fort du succès rencontré par le Magic6 Pro dont vous pouvez lire notre test complet, Honor renouvelle son ambition dans le secteur des smartphones haut de gamme avec le lancement des Honor Magic6 RSR Porsche Design et Magic6 Ultimate. Tous deux propulsés par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, ces modèles n'ont pas encore été officialisés en Europe. En attendant, sachez qu’ils intègrent exactement les mêmes composants que le Magic6 Pro à la seule différence que le Magic6 RSR profite de 24 Go de RAM et 1 To d’espace de stockage contre 16+512 Go ou 16+1 To pour le Magic6 Ultimate (12+512 Go pour le Magic6 Pro). Sinon, les autres différences si situent au niveau du design.

Un design poussé à la perfection

Les Honor Magic 6 RSR Porsche Design et Magic 6 Ultimate profitent donc de lignes un peu différentes par rapport au Magic6 Pro. En effet, en collaboration avec Porsche Design, récemment à l’origine du Magic V2 RSR, Honor a opté pour un agencement hexagonal des modules de l'appareil photo pour le modèle Magic 6 RSR, contrastant avec le design en cercle traditionnel qui bénéficie d’un encadrement doré pour la finition Epi Green au dos texturé. Le Magic6 RSR profite de la même coque arrière que le Magic V2 RSR particulièrement solide, lisse au toucher et avec une ligne centrée sur laquelle vient s’appuyer les marques Honor et Porsche Design. Ce modèle est décliné en rose ou gris.

La version Magic6 Ultimate dont des images ont récemment fuité est conforme aux attentes. Il profite d’un cadrage spécifique pour ses capteurs photo, inscrits dans un carré qui dépasse du reste de la coque avec des bords remontants et se terminant sur les parties supérieures et inférieures de l’appareil, comme s’il voulait représenter le logo Porsche Design à l’envers (même si officiellement ce modèle n’a pas été dessiné par le fameux studio allemand). La texture arrière du smartphone est en similicuir et il est décliné en violet ou noir.

Une fiche technique comptant tout ce qui se fait de mieux sur le marché

Ces smartphones embarquent le dernier système de triple caméra arrière de Honor, qui est l’un des meilleurs à ce jour, noté comme tel par le laboratoire DxOMark, directement issu du Magic6 Pro. Rappelons qu’il est composé d’un capteur principal de 50 mégapixels sur une taille de capteur de 1/1,3 pouce avec une ouverture variable de f/1,4 ou f/2,0. À ses côtés, on trouve un objectif zoom 2,5x sur un capteur impressionnant de 180 mégapixels, permettant un zoom numérique jusqu'à 100x, ainsi qu'un ultra-grand angle de 50 mégapixels et un Lidar pour une mise au point rapide et précise.

En façade, les deux modèles sont pourvus d'une caméra de 50 mégapixels, accompagnée d'un système de reconnaissance faciale 3D comparable à celui de l'iPhone et de FaceID. L'affichage n'est pas en reste, avec un écran AMOLED 1280x2800 pixels de 6,8 pouces utilisant la technologie 8T LTPO pour un pic de luminosité de 5000 cd/m² en HDR et une luminosité moyenne de 1800 cd/m². L’écran bénéficie de la même technologie de résistance aux rayures, chocs et chutes que le Magic6 Pro. La batterie de 5600 mAh assure une autonomie conséquente, avec une charge rapide filaire de 80 watts et sans fil de 66 watts. Côté connectivité, les deux appareils profitent du Wi-Fi 7, de la 5G compatible eSIM. Le lecteur d’empreintes digitales est installé sous l’écran. Les mobiles sont certifiés IP68 donc totalement résistants à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Pour l'heure, seul le Honor Magic 6 RSR Porsche Design figure sur le site global de Honor, tandis que le Magic 6 Ultimate n’y est pas encore mentionné. Ils sont destinés au marché chinois, du moins pour le moment en espérant qu’une commercialisation mondiale soit programmée.