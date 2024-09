Ce matin, Free Mobile a surpris tout le monde en ajoutant la 5G à son forfait Série Free

La 5G intégrée à la Série Free et des améliorations importantes

Free Mobile, jusqu'à présent le seul opérateur à proposer un forfait 5G avec data illimitée uniquement pour les abonnés Freebox, entre enfin dans la course des forfaits 5G accessibles à tous.

Alors que ses principaux concurrents, comme RED et B&You, offrent des forfaits 5G à prix réduits, Free ajuste sa stratégie en intégrant la 5G à sa Série Free pour seulement 1 € de plus. Ce changement place désormais le forfait Série Free en compétition directe avec les offres RED (200 Go à 9,99 €) et B&You (100 Go à 8,99 €).

En plus de l'intégration de la 5G, Free améliore également son offre en ajoutant le service TV OQEE, précédemment réservé au forfait Free 300 Go à 19,99 €. Les abonnés de la Série Free peuvent désormais bénéficier de ce service de streaming avec plus de 600 films et séries à la demande, accessible sur TV et en mobilité.

De plus, le volume de données en roaming dans l'UE et les DOM passe de 20 Go à 25 Go, tout en maintenant 160 Go de données en France et des appels, SMS, et MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM.

Le nouveau tarif du forfait Série Free est de 10,99 €, soit seulement 1 € de plus que le prix précédent, pour bénéficier de ces améliorations.

Comment profiter de la 5G avec Free ?

Pour bénéficier de la 5G avec Free, assurez-vous de :

Être couvert par le réseau 5G de Free

Posséder un smartphone compatible 5G

Souscrire à un forfait mobile Free 5G ( Série Free ou forfait 300Go)

Free revendique le plus grand réseau 5G en France en nombre de sites. Grâce à cette infrastructure étendue, la 5G avec Free offre des débits ultra-rapides, allant jusqu'à trois fois plus rapides que la 4G. La technologie intelligente de Free assure une connectivité stable même en cas d'affluence, tout en étant plus responsable, avec une consommation d'énergie réduite jusqu'à dix fois par rapport aux générations précédentes.

Avec une couverture déjà étendue à plus de 94 % de la population française, Free vous garantit une large couverture.

Passez à la 5G avec Free et profitez d'une connexion rapide, fiable et étendue sur tout le territoire.

Les offres à succès de Free restent inchangées

Les forfaits emblématiques de Free, à 2 € et 19,99 €, continuent d'être proposés aux mêmes conditions avantageuses.

Ces offres restent disponibles pour ceux qui recherchent des solutions économiques ou des forfaits plus complets, sans modification des conditions actuelles.

Free maintient ainsi une gamme variée pour satisfaire tous les besoins, tout en introduisant des améliorations significatives dans sa Série Free.