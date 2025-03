Petits prix, grandes performances : les meilleurs smartphones chinois du moment !

Bien que tous les smartphones sélectionnés soient dans une gamme de tailles similaire, chacun propose un design qui lui est propre, tant dans l’agencement des capteurs photo que dans la conception générale. Les deux modèles de Xiaomi – Redmi Note 14 Pro Plus 5G et Redmi Note 14 Pro 5G – adoptent un agencement quasi identique avec un module photo carré aux coins légèrement bombés situé au centre de la partie supérieure du dos. Ce module symétrique abrite quatre capteurs, cerclés d’une finition chromée à crans. Les profils sont arrondis et les coloris disponibles sont bleu, noir et violet. Les finitions bicolores se retrouvent sur les versions vertes et violettes, alors que le modèle noir présente un dos uni.

Le Honor Magic7 Lite 5G opte pour une esthétique différente : le module photo circulaire occupe une place centrale à l’arrière, avec une finition inspirée de l’horlogerie, aux détails crénelés. Ce cercle contient les capteurs, dans un agencement visuellement soigné. Son design joue également sur une surface arrière mate, résistante aux traces de doigts mais très glissante, et sur des profils brillants assortis à la couleur du dos. Il est disponible en deux coloris : noir ou violet. Ce modèle se distingue également par une finesse plus marquée avec une épaisseur de 8 mm, contre 8,4 à 8,85 mm pour les modèles de Xiaomi.

En ce qui concerne les dimensions, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est légèrement plus grand que le Redmi Note 14 Pro 5G (162,5 mm contre 162,3 mm) mais partage le même poids de 190 grammes. Le Honor Magic7 Lite 5G, bien que légèrement plus haut (162,8 mm), est le plus léger du trio avec 189 grammes. Il est également le plus fin avec ses 8 mm d’épaisseur. Côté certification, les deux modèles Xiaomi sont certifiés IP68, garantissant une protection avancée contre la poussière et l’immersion dans l’eau. En revanche, le Honor se limite à une certification IP53, indiquant seulement une résistance aux éclaboussures. Ces éléments sont à prendre en compte selon votre mode de vie et l’exposition de votre appareil à des environnements potentiellement hostiles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances brutes, les trois smartphones proposent des configurations solides, bien que des écarts apparaissent à l’analyse des processeurs et des capacités de mémoire. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, une puce milieu de gamme récente conçue pour offrir un bon équilibre entre efficacité énergétique et performances. Il est disponible avec 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM), et propose un stockage interne de 256 ou 512 Go. Aucune extension par carte micro SD n’est toutefois possible. Son cousin, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, repose pour sa part sur un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un SoC équivalent dans sa catégorie mais légèrement moins performant sur certaines tâches multitâches ou gourmandes en graphismes. Il offre les mêmes capacités de mémoire que la version Plus, avec là encore une absence d’emplacement pour carte mémoire.

De son côté, le Honor Magic7 Lite 5G embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM physique, extensible virtuellement de 8 Go supplémentaires. Son stockage interne est de 256 Go, également non extensible, avec environ 32 Go occupés d’emblée par le système et les applications préinstallées.

En classant ces modèles du plus puissant au moins puissant, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G se place en tête grâce à son processeur Snapdragon 7s Gen 3 et à une gestion optimisée de la mémoire. Il est suivi de près par le Redmi Note 14 Pro 5G et son Dimensity 7300-Ultra, qui reste un choix solide dans cette gamme de prix. Enfin, le Honor Magic7 Lite 5G se positionne légèrement en retrait en termes de puissance brute, bien que ses performances restent suffisantes pour la majorité des usages courants.

En ce qui concerne l’écran, les trois modèles proposent une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une fluidité optimale dans l’affichage comme dans les interactions. Toutefois, quelques différences notables permettent d’établir une hiérarchie. Le Honor Magic7 Lite 5G se distingue par sa dalle incurvée de 6,78 pouces, dotée d’une définition de 1200x2652 pixels et d’un pic de luminosité pouvant atteindre 4000 cd/m² dans certaines conditions. Il est également pourvu de la technologie de protection Honor Ultra-Bounce Anti-Drop, renforçant la résistance aux chocs.

Les deux modèles Xiaomi, quant à eux, disposent d’un écran plat de 6,67 pouces avec une dalle AMOLED. Le modèle Pro Plus offre une définition supérieure (1220x2712 pixels) par rapport au Pro classique (1080x2400 pixels). Tous deux atteignent un pic de luminosité de 3000 cd/m² et bénéficient de la protection Corning Gorilla Victus 2.

Dans l’ordre de qualité d’écran, le Honor Magic7 Lite 5G s’impose en tête grâce à sa luminosité plus élevée, son écran légèrement plus grand et incurvé, suivi du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G pour sa définition plus fine, puis du Redmi Note 14 Pro 5G, très proche mais légèrement en retrait en termes de résolution.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les performances photographiques sont un critère déterminant dans le choix d’un smartphone. Sur ce plan, les modèles Xiaomi frappent fort avec une configuration arrière reposant sur un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, tous deux embarquent un capteur selfie de 20 mégapixels. Cette configuration permet de capter un grand niveau de détails et s’adapte à diverses situations, bien que la faible définition du capteur macro limite son intérêt pratique.

Le Honor Magic7 Lite 5G, de son côté, mise sur un capteur principal de 108 mégapixels, stabilisé optiquement, ce qui lui permet de compenser les mouvements lors de la prise de vue. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels. Le capteur selfie, quant à lui, affiche une résolution de 16 mégapixels. L’ensemble est cohérent, avec une qualité d’image très correcte, même si elle reste inférieure à celle des modèles Xiaomi en termes de définition brute.

En termes de classement, les Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus et Pro prennent logiquement la tête en matière de qualité photographique, notamment grâce à leur capteur principal de 200 mégapixels. Le modèle Plus pourrait se distinguer légèrement grâce à une meilleure gestion du traitement d’image via son processeur. Le Honor Magic7 Lite 5G suit, avec une prestation convenable, notamment dans les prises en conditions de faible luminosité, où la stabilisation optique offre un atout réel.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et disposent du NFC, du Bluetooth et d’un lecteur d’empreintes digitales positionné sous l’écran. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est compatible Wi-Fi 6E, contre du Wi-Fi 6 pour les deux autres. Le Honor Magic7 Lite 5G est le seul à proposer une prise jack audio, un point appréciable pour les utilisateurs équipés d’un casque filaire. Il est aussi le seul à ne pas intégrer d’émetteur infrarouge. Concernant le Bluetooth, le Honor se contente de la version 5.1, tandis que les deux Xiaomi montent en 5.4. L’absence d’extension mémoire sur l’ensemble des modèles est à souligner, tout comme l’ergonomie du lecteur d’empreintes du Honor, jugé un peu bas sur la dalle.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité de la batterie varie significativement entre les modèles comparés. Le Honor Magic7 Lite 5G se démarque avec une batterie de 6600 mAh, nettement supérieure aux 5110 mAh des deux modèles Xiaomi. Cette différence pourrait permettre au smartphone d’Honor de proposer la plus grande autonomie, bien que cette donnée soit fortement dépendante de l’usage quotidien (intensité des applications, luminosité de l’écran, durée de navigation en 5G, etc.).

Du côté de la recharge, les performances varient également. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G prend clairement l’avantage avec une puissance de charge rapide de 120 watts, permettant une recharge complète en un temps très réduit. Le Honor Magic7 Lite 5G, quant à lui, supporte une recharge de 66 watts, ce qui reste très rapide et bien au-dessus de la moyenne dans cette gamme. Le Redmi Note 14 Pro 5G est le moins rapide sur ce critère, avec une recharge limitée à 45 watts. À noter que seul le Honor propose une fonction de charge inversée avec câble, utile pour recharger ponctuellement un autre appareil. Aucun des modèles ne propose la recharge sans fil, une absence courante dans cette catégorie de prix.