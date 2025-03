Smartphones incontournables de mars 2025 : notre sélection coup de cœur !

Les trois smartphones présentent des orientations stylistiques très différentes. L’iPhone 16e adopte un design sobre et minimaliste avec un unique capteur photo de 48 mégapixels intégré en haut à gauche du dos, sans encadrement proéminent, ce qui en fait le plus épuré de notre sélection. Il est doté d’un cadre en aluminium et d’un bouton « Action » personnalisable situé sur le profil gauche. Ses profils sont plats et ses coins arrondis. Deux coloris sont disponibles : noir ou blanc. Le POCO X7 Pro 5G, quant à lui, se distingue par un design plus marqué. Il propose un module photo vertical en forme de « pilule » installé dans le coin supérieur gauche. Ce module accueille deux capteurs distincts. Ce smartphone existe en trois coloris : noir, gris (avec un dos en plastique) et jaune (avec une finition en simili-cuir sur une partie du dos), ce qui lui donne un aspect plus audacieux. Ses tranches sont légèrement arrondies.

Le Samsung Galaxy S25+ se positionne entre sobriété et sophistication. Ses trois capteurs photo sont alignés verticalement avec un agencement très épuré, presque flottants sur la coque arrière, avec une légère bordure qui souligne leur présence. Le tout dans une parfaite symétrie. Ses profils sont plats et ses coins subtilement arrondis. Il se décline en plusieurs teintes : bleu clair, bleu nuit, gris, vert d’eau, et trois coloris exclusifs disponibles uniquement sur le site de Samsung (noir absolu, corail, or rose). Il bénéficie aussi d’un cadre en aluminium.

En termes de gabarit, l’iPhone 16e est le plus compact, tandis que le POCO X7 Pro 5G est le plus imposant. Côté épaisseur, c’est le Samsung Galaxy S25+ qui est le plus fin (7,3 mm). Pour le poids, l’iPhone 16e est également le plus léger avec seulement 167 grammes, contre 195 grammes pour le POCO (plastique) et 198 grammes pour sa version en simili-cuir, tandis que le Galaxy S25+ atteint 190 grammes.

Concernant l’étanchéité, le Galaxy S25+ et l’iPhone 16e disposent tous deux de la certification IP68, leur permettant de résister à l’eau et à la poussière de manière poussée. Le POCO X7 Pro 5G se contente d’une certification IP54, assurant une simple protection contre les éclaboussures et la poussière, mais sans réelle résistance à une immersion prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances pures, les trois smartphones s’appuient sur des plateformes très différentes. L’iPhone 16e est propulsé par la puce Apple A18, cependant il faut noter qu’elle est dotée d’un cœur en moins par rapport aux autres iPhone 16, ce qui la rend légèrement moins performante que ses grands frères. Il dispose de 8 Go de mémoire vive et propose trois capacités de stockage (128 Go, 256 Go, 512 Go), sans possibilité d’ajouter une carte micro SD.

Le POCO X7 Pro 5G intègre un processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra, une puce performante pour sa catégorie, accompagnée de 8 ou 12 Go de RAM selon les configurations. Le stockage interne peut être de 256 ou 512 Go, là aussi sans possibilité d’extension.

De son côté, le Samsung Galaxy S25+ est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée spécifiquement pour Samsung, ce qui le place clairement au sommet en termes de puissance de calcul. Il est épaulé par 12 Go de RAM et propose lui aussi un stockage de 256 ou 512 Go, non extensible.

Concernant les écrans, les trois smartphones s’appuient sur la technologie AMOLED. L’iPhone 16e propose une dalle de 6,1 pouces avec une définition de 1170 x 2532 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Sa luminosité atteint un pic de 1200 cd/m². Son écran est plat. Le POCO X7 Pro 5G va plus loin en matière d’affichage avec un écran plus grand (6,67 pouces) et une définition supérieure (1220 x 2712 pixels). Il propose aussi une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais surtout un taux d’échantillonnage tactile remarquable de 2160 Hz, ce qui favorise une grande réactivité. Sa luminosité peut culminer à 3000 cd/m² dans des conditions particulières.

Le Galaxy S25+ pousse encore les limites avec un écran de 6,7 pouces, une définition de 1440 x 3120 pixels, un taux de rafraîchissement également de 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 cd/m². Il propose aussi un taux d’échantillonnage de 240 Hz. Cet écran est également plat.

En termes de qualité d’affichage, le Galaxy S25+ prend la tête grâce à sa résolution très élevée, sa forte luminosité et la fidélité colorimétrique offerte par sa dalle AMOLED compatible HDR10+. Il est suivi de très près par le POCO X7 Pro 5G, surtout avantageux pour les utilisateurs avides de fluidité tactile. L’iPhone 16e, malgré son excellent écran, reste en retrait sur la taille et la luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, les propositions varient sensiblement. L’iPhone 16e se contente d’un unique capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, et d’un capteur frontal de 12 mégapixels. Cette approche minimaliste privilégie la simplicité d’usage, avec un traitement logiciel réputé performant. Le POCO X7 Pro 5G embarque un module principal de 50 mégapixels également stabilisé, secondé par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 20 mégapixels, de résolution supérieure à celle de l’iPhone.

Le Galaxy S25+ adopte une configuration plus complète avec trois capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation. Pour les selfies, il propose un capteur de 12 mégapixels.

En matière de polyvalence photographique, le Galaxy S25+ s’impose grâce à son triple capteur incluant un téléobjectif, idéal pour les portraits et les prises à distance. Le POCO X7 Pro 5G se place en deuxième position avec une configuration double, mais efficace. L’iPhone 16e, bien que performant dans son traitement logiciel, est limité par son unique capteur.

Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G. Le Galaxy S25+ va plus loin avec une compatibilité Wi-Fi 7, contre du Wi-Fi 6 pour l’iPhone 16e et le POCO X7 Pro 5G. En Bluetooth, Samsung prend aussi l’avantage avec la version 5.4, suivi de l’iPhone (5.3) et du POCO (6.0, qui peut prêter à confusion avec une version plus récente mais qui correspond à une évolution propre à MediaTek).

Aucun des trois modèles ne propose de prise jack. Seul le POCO X7 Pro 5G intègre un émetteur infrarouge, fonction utile pour contrôler des appareils à distance. En ce qui concerne le lecteur d’empreintes, il est sous l’écran sur le Galaxy S25+ et le POCO X7 Pro, tandis que l’iPhone 16e n’en dispose tout simplement pas, misant uniquement sur la reconnaissance faciale (non précisée ici mais standard chez Apple).

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité des batteries varie nettement d’un modèle à l’autre. Le POCO X7 Pro 5G est clairement celui qui embarque la batterie la plus imposante avec 6000 mAh, ce qui devrait lui garantir la meilleure autonomie en conditions réelles, même si cela dépendra toujours de l’usage (vidéo, navigation, jeux, etc.). Le Galaxy S25+ propose une batterie de 4900 mAh, tout à fait correcte pour un appareil de cette catégorie. Apple ne communique pas la capacité de la batterie de l’iPhone 16e, comme à son habitude, mais les précédents modèles similaires tournaient autour de 3300 à 3500 mAh.

En termes de recharge, le POCO X7 Pro 5G est aussi le plus rapide grâce à sa prise en charge de la charge filaire jusqu’à 90 watts. Le Galaxy S25+ suit avec 45 watts, tandis que l’iPhone 16e se limite à 30 watts. Côté recharge sans fil, seuls l’iPhone et le Galaxy en sont capables, respectivement à 25 watts pour l’iPhone et 10 watts pour le Galaxy. Le POCO ne propose pas cette fonctionnalité. Quant à la charge inversée, elle est disponible sur l’iPhone (7,5 watts) et sur le Galaxy, mais absente sur le POCO.