Samsung Galaxy S25 Plus ou Google Pixel 9 Pro : qui remporte le duel du haut de gamme ?

Du point de vue du design, les deux modèles adoptent des lignes modernes, mais affichent des choix esthétiques bien distincts. Le Google Pixel 9 Pro se distingue par une bande horizontale au dos, intégrant l’ensemble de ses capteurs photo sur presque toute la largeur. Cette intégration confère à l’appareil une silhouette immédiatement reconnaissable.

À l’inverse, le Samsung Galaxy S25+ mise sur la sobriété avec trois capteurs alignés verticalement sur une coque au design minimaliste. Ces objectifs semblent simplement posés à la surface, légèrement soulignés par une bordure discrète. Les deux smartphones présentent un format à bords plats avec des coins légèrement arrondis, ce qui facilite leur prise en main.

En termes de matériaux, le Pixel 9 Pro arbore un cadre en verre, tandis que le Galaxy S25+ opte pour un cadre en aluminium.

Du côté des dimensions, le Pixel 9 Pro est plus imposant que le Galaxy S25+. Il est également plus large et plus épais. Ce gabarit se traduit logiquement par un poids plus élevé : 221 grammes pour le Pixel 9 Pro, contre 190 grammes pour le S25+, qui est donc le plus léger des deux.

Concernant les coloris, le Pixel 9 Pro est proposé en porcelaine, rose, vert sauge ou noir volcanique. Le Galaxy S25+, quant à lui, est disponible en bleu clair, bleu nuit, gris et vert d’eau, auxquels s’ajoutent trois variantes exclusives au site Samsung : noir absolu, corail et or rose.

Enfin, en matière d’étanchéité, les deux modèles bénéficient d’une certification IP68, les rendant résistants à l’eau et à la poussière, ce qui est désormais un standard attendu sur cette gamme.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

D’un point de vue technique, les deux smartphones adoptent des stratégies différentes concernant le choix du processeur. Le Samsung Galaxy S25+ intègre le Snapdragon 8 Gen 3 « For Galaxy », une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 3 conçue spécialement pour les appareils Samsung. Il est épaulé par 12 Go de RAM et propose deux capacités de stockage : 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD.

Le Google Pixel 9 Pro, quant à lui, repose sur le Tensor G4, une puce développée en interne par Google. Il offre une configuration plus musclée côté mémoire vive avec 16 Go de RAM, et un éventail plus large de capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To, mais là aussi sans lecteur micro SD.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy reste supérieur au Tensor G4, notamment dans les usages intensifs comme le jeu, le multitâche avancé ou les applications professionnelles. Ainsi, le Galaxy S25+ prend l’avantage en puissance de calcul. Il est suivi par le Pixel 9 Pro, qui compense partiellement par une gestion logicielle optimisée sous Android, mais dont les performances brutes restent en retrait.

Côté écran, les deux appareils proposent des dalles AMOLED, avec des caractéristiques proches sur le papier. Le Google Pixel 9 Pro est équipé d’un écran de 6,8 pouces, affichant une définition de 1344x2992 pixels. Il est compatible HDR10+ et bénéficie d’un rafraîchissement de 120 Hz ainsi que d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Sa luminosité maximale atteint 2000 cd/m², et peut grimper jusqu’à 3000 cd/m² dans certaines conditions. Le Galaxy S25+ propose une dalle légèrement plus petite de 6,7 pouces, mais avec une définition supérieure : 1440x3120 pixels. La fréquence de rafraîchissement atteint elle aussi 120 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile équivalent de 240 Hz. Sa luminosité maximale atteint 2600 cd/m², un niveau très élevé.

Ainsi, si l’on considère la définition d’image, le Galaxy S25+ prend l’avantage. En revanche, en matière de luminosité extrême, notamment pour une lisibilité optimale en extérieur, le Pixel 9 Pro reste légèrement devant. En termes de taille d’écran, c’est également le Pixel 9 Pro qui propose la diagonale la plus généreuse. Les deux écrans sont plats.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les deux smartphones intègrent des modules photo polyvalents, mais avec des différences notables dans leur approche. Le Pixel 9 Pro dispose de trois capteurs principaux : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 48 mégapixels compatible macro, et un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x avec stabilisation. À l’avant, il est équipé d’un capteur à selfie de 42 mégapixels, un chiffre particulièrement élevé pour ce type de capteur. Un capteur de température est aussi présent à l’arrière.

Le Galaxy S25+ propose également un module triple : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, également stabilisé. Le capteur frontal atteint 12 mégapixels.

En termes de polyvalence, le Pixel 9 Pro l’emporte clairement grâce à ses résolutions supérieures, son téléobjectif plus puissant, et ses fonctionnalités photo avancées. La qualité d’image, notamment en basse lumière et en zoom longue portée, est généralement plus fine sur le Pixel 9 Pro, tandis que le S25+ reste très bon mais légèrement en retrait sur ces points.

Concernant la connectivité, les deux appareils prennent en charge la 5G, la technologie NFC, ainsi que les normes Wi-Fi les plus avancées : Wi-Fi 7 pour chacun. Le Bluetooth est en version 5.4 sur le Galaxy S25+ et 5.3 sur le Pixel 9 Pro. Aucun des deux modèles ne dispose de prise jack audio ni d’émetteur infrarouge. Pour la sécurité, le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran sur les deux modèles, ce qui reste aujourd’hui une solution à la fois discrète et pratique.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le plan de l’autonomie, les deux smartphones misent sur des batteries de grande capacité. Le Pixel 9 Pro embarque une batterie de 5060 mAh, légèrement plus grande que celle du Galaxy S25+ avec 4900 mAh. En théorie, le Pixel 9 Pro devrait donc offrir une meilleure endurance, bien que cela dépende fortement des usages, de l’optimisation logicielle et de la luminosité de l’écran.

Concernant la recharge, le Galaxy S25+ supporte une charge filaire jusqu’à 45 watts, contre 30 watts pour le Pixel 9 Pro. Cela signifie que le modèle de Samsung peut potentiellement se recharger plus rapidement. En revanche, le Pixel 9 Pro prend un léger avantage en matière de recharge sans fil avec une puissance de 23 watts, alors que le Galaxy S25+ se limite à 10 watts. Les deux modèles sont compatibles avec la charge inversée, permettant d’alimenter un accessoire ou un autre smartphone.