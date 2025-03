Top smartphones à moins de 300 € : lequel choisir en avril ?

Le design est souvent la première impression laissée par un smartphone. Sur ce point, les trois modèles choisis proposent des approches esthétiques bien distinctes. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G arbore un dos où les capteurs photo sont disposés en carré symétrique au centre, dans la partie supérieure. Ce bloc photo est cerclé d’une finition chromée crantée, apportant un effet sophistiqué. Les profils sont arrondis, et les finitions varient : bleu, noir (unis) ou bicolores pour le violet et le vert (même si seul le violet est précisé ici, la version verte est suggérée). Le design soigné est renforcé par une certification d'étanchéité IP68, la plus élevée du trio, signifiant une résistance totale à la poussière et à l’immersion dans l’eau.

Le Samsung Galaxy A35 5G, quant à lui, mise sur la sobriété. Les capteurs photo sont alignés verticalement dans une forme oblongue discrète. Le dos, en plastique brillant, est disponible en vert menthe, noir et blanc. Les profils sont plats, ce qui confère une tenue en main différente. Ce modèle bénéficie d’une certification IP67, le rendant résistant à l'immersion temporaire et à la poussière. Le lecteur d’empreinte est placé sur le bouton latéral.

Enfin, le Honor Magic7 Lite 5G se distingue par une signature visuelle plus audacieuse : les capteurs sont placés dans un large cercle central, aux finitions crénelées inspirées de l’horlogerie. Le dos anti-traces, bien que très glissant, donne une impression haut de gamme. Les profils sont arrondis, brillants et de la même teinte que le reste du smartphone (noir ou violet). Le capteur d’empreinte est sous l’écran, placé assez bas. Ce modèle est certifié IP53, signifiant une simple résistance aux éclaboussures et à la poussière.

Côté gabarit, le Samsung Galaxy A35 5G est le plus grand avec ses 164 mm de hauteur, mais aussi le plus épais (7,7 mm) et le plus lourd à 200 grammes. Le Honor Magic7 Lite 5G, avec 189 grammes, est le plus léger. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G se situe entre les deux avec 190 grammes et 8,75 mm d'épaisseur (voire 8,85 mm pour le modèle violet).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la puissance, chaque smartphone adopte un processeur différent. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G intègre un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un SoC de milieu de gamme récent, associé à 8 ou 12 Go de RAM selon les versions et 256 ou 512 Go de stockage interne. Il n’est toutefois pas possible d’étendre cette mémoire via une carte micro SD. Le Samsung Galaxy A35 5G repose sur une puce Exynos 1380 gravée en 5 nm, développée en interne par Samsung. Il est couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, avec la possibilité d’ajouter une carte micro SDXC jusqu’à 2 To, ce qui constitue un avantage pour les utilisateurs ayant besoin de plus d’espace.

Le Honor Magic7 Lite 5G est pour sa part animé par le Snapdragon 6 Gen 1, un SoC légèrement en retrait en termes de performances pures. Il propose 8 Go de RAM, avec la possibilité d’ajouter virtuellement 8 Go supplémentaires, et 256 Go de stockage non extensible.

En termes de puissance brute, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G prend la tête grâce à son processeur plus récent et ses options de RAM plus généreuses. Il est suivi du Samsung Galaxy A35 5G, qui propose un bon équilibre entre performances et polyvalence. Le Honor Magic7 Lite 5G se place en troisième position, suffisant pour un usage quotidien, mais un peu moins fluide dans les tâches exigeantes.

Du côté de l’écran, les trois modèles misent sur la technologie AMOLED. Le Honor Magic7 Lite 5G se démarque par un écran incurvé de 6,78 pouces, offrant une définition de 1200 x 2652 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité impressionnant pouvant atteindre 4000 cd/m² sous certaines conditions. Sa résistance aux chocs et aux rayures est assurée par la technologie propriétaire Honor Ultra-Bounce.

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G, avec son écran AMOLED plat de 6,67 pouces, affiche une définition légèrement supérieure (1220 x 2712 pixels), compatible HDR10 et Dolby Vision. Il propose également un pic de luminosité typique à 1200 cd/m² et un pic maximal de 3000 cd/m², ce qui en fait un très bon écran, bien que moins lumineux que celui du modèle Honor. Enfin, le Samsung Galaxy A35 5G propose un écran Super AMOLED plat de 6,7 pouces avec une définition plus modeste (1080 x 2340 pixels) et un pic de luminosité à 1000 cd/m². Il est compatible HDR10 mais reste en retrait sur ce plan.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G impressionne par la résolution de son capteur principal : 200 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. Le capteur selfie de 20 mégapixels complète l’ensemble. Le Samsung Galaxy A35 5G se montre plus modeste avec un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120°) et un macro de 2 mégapixels. À l’avant, il propose un capteur de 13 mégapixels.

Le Honor Magic7 Lite 5G adopte un capteur principal de 108 mégapixels, stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels.

En comparaison, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G se positionne en tête pour les prises de vue haute résolution et les selfies. Il est suivi du Honor Magic7 Lite 5G, notamment grâce à sa stabilisation optique. Le Galaxy A35 5G ferme la marche, mais reste efficace pour un usage classique.

Côté connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G dispose du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.4, du NFC, de haut-parleurs stéréo et d’un émetteur infrarouge. Il n’a pas de prise jack et le lecteur d’empreinte est sous l’écran. Le Galaxy A35 5G propose également le Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC, deux haut-parleurs et, avantage notable, une prise jack audio. Il n’intègre pas d’émetteur infrarouge. Son capteur d’empreinte est intégré au bouton d’alimentation. Le Honor Magic7 Lite 5G se contente du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC et de haut-parleurs stéréo. Il possède une prise jack mais pas d’émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreinte est sous l’écran, bien qu’un peu bas placé.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Côté autonomie, les capacités des batteries varient. Le Honor Magic7 Lite 5G embarque une batterie de 6600 mAh, la plus généreuse du trio. Cela lui confère potentiellement la meilleure autonomie, bien que cela dépende des usages. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G suit avec 5110 mAh, tandis que le Galaxy A35 5G se limite à 5000 mAh, une valeur courante mais suffisante pour une journée standard. Concernant la recharge, les différences sont marquées. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G prend la tête avec une charge ultra rapide à 120 watts. Il est suivi par le Honor Magic7 Lite 5G, qui monte à 66 watts. Le Galaxy A35 5G, en comparaison, se contente de 25 watts, ce qui est nettement plus lent. Aucun des trois modèles ne propose la recharge sans fil. Seul le Honor Magic7 Lite 5G offre une fonction de charge inversée, utile pour dépanner un accessoire.

Ainsi, pour l'autonomie pure, le Honor Magic7 Lite 5G est en tête, suivi du Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Pour la vitesse de recharge, le Redmi l'emporte largement. Le Galaxy A35 5G, bien qu’endurant, reste en retrait sur la recharge.