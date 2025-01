Disney+ : cette nouvelle, qui bouscule le monde du cinéma, est l’opportunité à saisir pour profiter de l'offre à 1,99 € par mois jusqu’au 3 février

Ça vient de tomber, la chronologie des médias change, et si vous ne savez pas ce que c’est, il s’agit du terme pour désigner ce qui régule la mise à disposition d’un film après sa sortie en salle, par exemple en DVD, Blu-ray, mais aussi à la TV et sur les plateformes de VOD.

Une chronologie des médias qui rebat les cartes pour le 7e art français et européen

Disney+ fait les gros titres, car la plateforme vient d’obtenir le droit de diffuser ses films seulement 9 mois après leur sortie en salle, contre 17 auparavant. Un accord obtenu auprès du BLOC, du BLIC et de l’ARP, qui ne manque pas de contrarier Canal+ qui était le seul à avoir un « passe-droit » intéressant avec une diffusion au bout de 6 mois seulement.

Certes, on pourrait se dire que Canal+ reste devant, mais il y a un hic : pour obtenir cette exclusivité, les entreprises s’engagent à reverser une partie de leurs revenus à la création française et européenne. Disney doit ainsi reverser 25 % de son chiffre d’affaires net annuel généré en France au cinéma et à la télévision, tout en produisant un minimum de 70 films.

On pourrait se dire que c’est beaucoup, et c’est le cas… Mais si l’on fait le calcul, Canal+ verse 220 millions par an, contre 35 millions pour Disney !

Forcément, l’entreprise peut voir rouge dans l’affaire, et pourrait même remettre en cause ce chiffre bien moins avantageux que pour Disney. C’est en tout cas ce que sous-entend Maxime Saada, le président du groupe Canal+ :

« Si Disney est à 9 mois pour 35 millions d’euros, pour Canal+, il y a un sujet de 220 millions d’euros à 6 mois. »

Cette nouvelle pourrait donc métamorphoser le paysage de la création cinématographique française et européenne, mais pas que… Canal+ est l’un des investisseurs majoritaires sur le continent, mais aussi l’un des partenaires de longue date de Disney.

Si Canal+ se décide à moins investir, en réalité, l’ajout de Disney dans l’équation pourrait créer une baisse des investissements dans la création au lieu d’une augmentation !

Nous pouvons donc nous attendre à une modification des productions à gros budget, mais pas que, car aujourd’hui, une grande partie du cinéma dépend plus des producteurs que des créateurs eux-mêmes…

Une nouvelle qui arrive au bon moment pour les futurs utilisateurs de Disney+

