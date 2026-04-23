Galaxy A57 et A37 : les rois toutes catégories confondues du milieu de gamme

Le Galaxy A57 et le Galaxy A37 sont disponibles avec des remises qui bousculent la hiérarchie habituelle. Mais est-il vraiment pertinent de craquer pour ces modèles 5G en 2026 ? Sont-ils assez robustes pour durer aussi longtemps qu'un modèle Premium ? La batterie tiendra-t-elle le choc des usages intensifs de demain ?

La réponse est sans équivoque, et si vous cherchez le meilleur équilibre entre prix serré et confort, c'est l'avant-dernier jour pour faire une affaire en or.

Le détail complet des offres : Comment faire chuter le prix

Pour ces deux modèles, la marque a mis en place une stratégie de remises cumulables qui s'arrêtent toutes demain soir, le 24 avril.

Le premier levier est le code promotionnel AWESOME, qui offre une remise immédiate au panier de 120 € ou 100 € selon le modèle. À cela s'ajoute l'offre « 2x plus de stockage », qui permet d'obtenir la version 256 Go pour le prix de la 128 Go.

En cumulant le code AWESOME, l'avantage stockage et le bonus de reprise de 30 €, vous pouvez économiser plus de 200 € sur un appareil sorti il y a seulement quelques semaines.

Récapitulatif des économies immédiates :

Avantage Galaxy A57 (256 Go) Galaxy A37 (256 Go) Code AWESOME - 120 € - 100 € Offre Stockage - 50 € - 80 € Bonus Reprise - 30 € - 30 € Total des remises 200 € de remise 210 € de remise

En plus de ces baisses, Samsung double vos points Samsung Rewards et propose des réductions de 10 % sur les montres et écouteurs, ainsi que 30 % sur les accessoires (coques, chargeurs).

Le milieu de gamme, un investissement sur le long terme

Acheter un Galaxy A en 2026, ce n'est plus faire un compromis, c'est faire un choix de raison. Le Galaxy A37 et son grand frère le A57 héritent désormais d'une politique de suivi logiciel qui était autrefois réservée aux modèles S.

Ces appareils ne se contentent pas d'être beaux avec leurs écrans Super AMOLED ultra-lumineux, ils sont surtout pensés pour durer 6 ans grâce à des mises à jour régulières.

Ces deux modèles sont les nouveaux standards du marché pour le milieu de gamme grâce à leur durabilité. Ils proposent une expérience fluide, une autonomie solide et une connectivité 5G sans faille. Pour celui qui veut du neuf, garanti et performant, c'est probablement le meilleur choix actuellement pour du neuf.