Galaxy S26 Ultra : un smartphone professionnel pour un prix qui fond à nouveau

On assiste rarement à une telle conjonction de remises sur un modèle aussi récent. Le Galaxy S26 Ultra, véritable concentré de technologie à la sauce 2026, voit son ticket d'entrée s'effondrer grâce à une série d'offres cumulables sur le Samsung Shop.

Si vous attendiez le bon moment pour passer à la vitesse supérieure, force est de constater que le calendrier joue en votre faveur.

Le code S26LIVE : Jusqu'à 500 € de remise immédiate

La pièce maîtresse de cette offre est sans aucun doute le code promotionnel S26LIVE. Valable jusqu'au 28 avril 2026, il permet de réduire drastiquement la facture selon la capacité de stockage choisie.

C'est une stratégie agressive de la part du constructeur, surtout pour les versions les plus musclées qui sont habituellement les moins bradées, à l'exception des offres de lancement les plus précoces.

Modèle Remise Code S26LIVE Bonus FLOA (3x4x) Galaxy S26 Ultra 1 To - 500 € - 150 € Galaxy S26 Ultra 512 Go - 350 € - 150 € Galaxy S26 Ultra 256 Go - 250 € - 150 €

En clair, si vous optez pour la version 1 To, vous effacez d'un coup 500 € sur le prix de départ. Attention toutefois, car l'offre est limitée aux 3 000 premiers acheteurs.

Comment cumuler les avantages pour faire chuter la note

Ce qui rend cette période propice à l'achat, c'est la possibilité d'empiler les couches de réductions.

En plus du code promo, Samsung propose un coup de pouce supplémentaire de 150 € de remise immédiate si vous sélectionnez le mode de paiement en 3x ou 4x via FLOA. Ce montant s'applique automatiquement dans votre panier avant le règlement final.

En cumulant le code S26LIVE sur la version 1 To et le paiement FLOA, vous obtenez une baisse totale de 650 €, sans même compter la reprise de votre ancien mobile !

À cela s'ajoute un bonus de reprise de 50 € qui vient gonfler la valeur de votre ancien appareil. Pour ceux qui souhaitent un écosystème complet, Samsung propose également 10 % de remise sur les Galaxy Buds ou Watch, et 30 % sur les accessoires si vous les achetez simultanément.

✅ Les points forts du S26 Ultra Écran massif avec protection des données accrue

Performances hors normes pour un usage pro

Remises cumulables massives (jusqu'à 650 €) ⚠️ À considérer Offre limitée aux 3 000 premiers dossiers

Paiement FLOA requis pour la remise maximale

Format imposant qui ne convient pas à toutes les mains

Comme nous l'avons souligné dans notre test complet du Galaxy S26 Ultra, cet appareil demeure le compagnon idéal pour ceux qui font un peu tout avec leur smartphone : travail, loisir créatif, jeux mobiles, streaming vidéo et audio, photographie pro... C'est un vrai outil compagnon.