Galaxy A57 ou Galaxy A56 : quelles sont les différences entre générations ?

Sur le plan du design, Samsung a clairement resserré sa copie. Le Galaxy A56 mesure 162,2 x 77,5 x 7,4 mm pour 198 g, alors que le Galaxy A57 descend à 161,5 x 76,8 x 6,9 mm pour seulement 179 g. Le nouveau modèle est donc plus fin et bien plus léger. Les deux adoptent des tranches plates, mais le A57 pousse la finition plus loin avec un nouveau dos en verre au rendu « céramique brillant ». Côté coloris, le A56 se décline en graphite, gris, vert sauge et rose, tandis que le A57 propose le bleu nuit, le bleu clair, le gris et le lavande.

La progression majeure concerne l'étanchéité : le A56 est certifié IP67 (1m), alors que le A57 passe enfin à l'IP68 (1,5m). Enfin, le A57 généralise le Gorilla Glass Victus+ à l'avant comme à l'arrière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Galaxy A56 5G repose sur l’Exynos 1580, tandis que le Galaxy A57 5G adopte l’Exynos 1680 (gravé en 4 nm). En France, le A57 est désormais disponible en versions 128, 256 et même 512 Go de stockage, avec 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5X.

Notez que, conformément à la nouvelle politique de Samsung sur ses châssis ultra-fins, l'emplacement microSD a disparu sur ces deux modèles en version française. Le gain de puissance du A57 favorise le multitâche et les nouvelles fonctions d’Intelligence artificielle de Samsung.

Pour l’écran, les deux utilisent une dalle Super AMOLED Plus de 6,7 pouces en Full HD+ à 120 Hz. Cependant, le Galaxy A57 5G marque sa différence avec une luminosité record de 1900 cd/m² en pic, contre 1200 cd/m² pour le A56. Les bordures ont également été réduites à 1,5 mm sur le A57, offrant une immersion supérieure. Le A56 reste excellent, mais le A57 apporte un confort de lecture en plein soleil inégalé sur le milieu de gamme.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le matériel semble identique : 50 mégapixels (principal OIS), 12 mégapixels (ultra grand-angle) et 5 mégapixels (macro). Pourtant, le A57 profite d'un ISP (processeur d'image) bien plus performant intégré à l'Exynos 1680, réduisant le bruit numérique en basse lumière (Nightography) et le temps de déclenchement.

Côté connectivité, le A57 prend l'ascendant avec le Wi-Fi 6E (bande 6 GHz) et le Bluetooth 6.0, là où le A56 reste au Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. Les deux sont compatibles 5G et eSIM, et font l'impasse sur la prise jack 3,5 mm (passage obligatoire par l'USB-C).

Le lecteur d'empreintes reste positionné sous l'écran sur les deux versions.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les deux modèles embarquent une batterie de 5000 mAh. Si l'autonomie brute est similaire (environ 2 jours en usage mixte), le Galaxy A57 5G est légèrement plus efficace grâce à la gestion énergétique de sa puce plus récente. La recharge rapide 45 W est présente sur les deux (Super Fast Charge 2.0), permettant de récupérer 60% de batterie en 30 minutes.

Au final, retenez que le Galaxy A56 5G n’est pas dépassé, mais le Galaxy A57 5G est plus fin, plus léger, mieux protégé contre l’eau et son écran plus lumineux. Mais est-ce suffisant pour vous ?

