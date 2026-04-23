Oppo Find X9 Ultra : le smartphone photo avec zoom 10x optique et partenariat Hasselblad

À retenir Le Find X9 Ultra est conçu pour la photographie professionnelle avec un partenariat Hasselblad .

est conçu pour la avec un partenariat . Il dispose d'un système de cinq capteurs , dont deux de 200 mégapixels .

, dont deux de . Le smartphone est certifié IP66, IP68 et IP69 pour sa résistance à l'eau et à la poussière.

pour sa résistance à l'eau et à la poussière. Il intègre une batterie de 7050 mAh avec recharge rapide à 100W .

avec recharge rapide à . La connectivité inclut la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0.

Le nouveau smartphone Find X9 Ultra ne fait pas les choses à moitié. En effet, le modèle le plus haut de gamme de la marque chinoise se présente avec un dos en cuir écologique résistant, orné du logo Hasselblad, qui rappelle volontairement l'univers de la photographie argentique haut de gamme. Selon Oppo, le smartphone est proposé en trois teintes distinctes : Earth Tundra, Polar Glacier et Velvet Sand Canyon, chacune évoquant des environnements naturels contrastés.

Un smartphone qui peut endurer beaucoup de choses

Du côté de la robustesse, le constructeur a opté pour le verre Crystal Shield Glass en façade, associé à une certification suisse SGS cinq étoiles, attestant la résistance du téléphone aux chutes et aux chocs. Les normes d'étanchéité IP66, IP68 et IP69 sont également au rendez-vous, garantissant une protection complète contre l'eau et la poussière, même dans des conditions extrêmes. Ces caractéristiques placent le Find X9 Ultra comme un outil conçu pour les utilisateurs nomades et les créateurs de contenu en extérieur.

Les dimensions du smartphone varient légèrement selon la couleur choisie : 163,16 x 76,97 x 8,65 mm pour le coloris Canyon Orange, avec un poids de 235 g, tandis que la teinte Tundra Umber affiche une épaisseur de 9,10 mm pour 236 g. À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra de Samsung propose un gabarit similaire, mais le Find X9 Ultra se démarque par ses finitions cuir et son module caméra circulaire, directement inspiré des appareils photo moyen format.

Un système photographique de cinq capteurs

C'est incontestablement l'atout majeur du Find X9 Ultra : selon le fabricant, le smartphone intègre un système de cinq objectifs, couvrant l'ensemble des focales utilisées en photographie professionnelle. Le capteur principal est un Sony Lytia-901 de 200 mégapixels, associé à une stabilisation optique (OIS), une ouverture f/1.5 et une gestion du HDR en 10 bits. L'ultra grand-angle 50 mégapixels Sony LYT-600 couvre un champ de 120 degrés à f/2.0, tandis que le téléphoto 200 mégapixels OmniVision OV52A prend en charge le zoom 3x à f/2.2.

Le module périscope de 50 mégapixels, signé Samsung JNL, assure quant à lui un zoom optique 10x avec stabilisation OIS à f/3.5, et peut atteindre un zoom numérique de 120x. Enfin, un capteur monochrome de 3,2 mégapixels à f/2.4 vient compléter l'ensemble pour améliorer le rendu des détails et des contrastes en basse lumière. En vidéo, le système supporte la capture en 8K à 30 images par seconde ou en 4K à 120 images par seconde en 10 bits Log.

D'après Oppo, la technologie propriétaire LUMO multiplie par quatre la résolution des pixels en zoom 2x et 6x, permettant d'obtenir des clichés 8K sur six focales différentes. Le mode Hasselblad Master intègre trois fonctionnalités phares : True Detail pour les photos 8K, Natural Color ProXDR pour la fidélité colorimétrique, et neuf profils film originaux issus du savoir-faire Hasselblad. Le format O-Log2 préserve les détails dans les ombres et les tons médians, avec une compatibilité ACES et import de LUT 3D pour la post-production professionnelle. Rien que ça !

Face à ses concurrents directs, le téléobjectif 10x du Find X9 Ultra surpasserait le Galaxy S26 Ultra de Samsung en zoom natif et en qualité à 20x. Par rapport au Vivo X300 Ultra, la vidéo 8K et 4K Dolby Vision se distingue favorablement, même si Vivo pousse davantage les capacités en slow-motion. Le Xiaomi 17 Ultra rivalise en modularité grâce à son partenariat Leica, mais Oppo conserve un avantage en définition téléphoto. Nous verrons si nous pouvons le tester et vous livrer nos impressions.

Performances et qualité d'affichage

Sous le capot, le Find X9 Ultra repose sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm, une évolution notable par rapport au Dimensity 9500 équipant l'ancienne génération X9 Pro. Ce processeur est épaulé par un GPU Adreno 840 et le moteur propriétaire Tide Engine, qui maintient une fréquence de rafraîchissement à 144 Hz même dans les jeux les plus exigeants. Selon les configurations disponibles, la RAM varie entre 12 et 16 Go de type LPDDR5X, tandis que le stockage interne UFS 4.1 est proposé en 256 Go, 512 Go ou 1 To.

L'écran mesure 6,82 pouces et affiche une définition Quad HD+ de 3168 x 1440 pixels sur une dalle LTPO AMOLED. La fréquence de rafraîchissement peut atteindre 144Hz grâce à la technologie LTPO, avec un PWM dimming pour limiter la fatigue oculaire lors d'utilisations prolongées. La dalle bénéficie également de la certification Dolby Vision et est protégée par un verre Gorilla Glass Victus 2.

Le système d'exploitation Android 15, enrichi de l'interface ColorOS 15 d'Oppo, orchestre l'ensemble. Une unité thermique encapsulée intégrée permet de contrôler la montée en température lors de sessions vidéo longues ou de jeux intensifs, un point que les premiers retours pratiques jugent efficace. Les haut-parleurs stéréo symétriques, certifiés Dolby Atmos, et le moteur haptique biomimétique complètent une expérience multimédia soignée.

Autonomie et connectivité complètes

Le Find X9 Ultra embarque une batterie Glacier de 7050 mAh, dont la technologie repose sur du silicium-carbone sphérique associé à une puce concentratrice dédiée. Cette capacité conséquente, largement supérieure aux 5000 mAh que l'on retrouve habituellement sur les flagships concurrents comme le Galaxy S26 Ultra ou le Xiaomi 17 Ultra, répond aux besoins des créateurs qui filment ou photographient de longues heures en continu. La recharge rapide filaire SuperVOOC à 100W permet de regonfler la batterie en un temps limité, tandis que la recharge sans fil à 50W offre une alternative pratique au quotidien.

Sur le plan de la connectivité, là aussi, rien n’a été laissé au hasard. En effet, le smartphone supporte la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC ainsi que l'USB-C 3.2 Gen1. Notez que la version 16 Go + 1 To dispose en outre d'une puce satellite dédiée, permettant d'émettre des appels et des SMS même en dehors de toute couverture cellulaire, une fonctionnalité encore rare sur ce segment de marché. Un capteur ultrasonique 3D, un émetteur infrarouge et un port double nano SIM sont aussi de la partie.

Pour le moment, le smartphone est officiel en Chine.