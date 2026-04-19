Investir sur le long terme : ces smartphones à prix raisonnable que vous garderez jusqu'en 2030

Le Galaxy A37 5G arbore un design épuré avec ses trois capteurs alignés verticalement et un châssis fin de 7,4 mm. Le Fairphone 6 assume sa modularité avec des vis apparentes et un dos conçu pour être ouvert par l'utilisateur.

Le Pixel 10 reste fidèle à sa barre photo horizontale « Camera Bar », signature visuelle indémodable. Côté format, le Pixel 10 est le plus compact et le plus léger (184 g), idéal pour une main. Le Samsung est le plus grand mais reste élégant.

Niveau protection, Samsung et Google offrent l'IP68, tandis que le Fairphone se limite à l'IP55, privilégiant l'accès aux composants internes plutôt que l'immersion totale.

Puissance et Écran : Tensor G5 contre Exynos 1580

L'écart de puissance est notable. Le Pixel 10 survole les débats avec sa puce Tensor G5 et ses 12 Go de RAM, une configuration parée pour les futures mises à jour d'IA. Le Galaxy A37 5G suit de près avec l'Exynos 1480, très performant pour le multitâche. Le Fairphone 6, avec son Snapdragon 7s Gen 3, est moins véloce mais reste fluide pour un usage quotidien classique. Point crucial, notez que le Samsung et le Fairphone permettent d'étendre le stockage via microSD, un luxe absent chez Google.

Côté affichage, le Pixel 10 impressionne avec son écran Actua OLED grimpant à 3000 cd/m². Le Fairphone 6 ne démérite pas avec sa dalle LTPO (10-120 Hz) montant à 2000 cd/m², offrant un excellent confort en extérieur.

Le Samsung propose la plus grande surface de lecture (6,7 pouces Super AMOLED), parfaite pour le streaming, bien que sa luminosité de pointe soit légèrement en retrait face au Pixel.

Photo et Connectivité : l'atout du téléobjectif

Le Pixel 10 est le photographe du groupe. C'est le seul à intégrer un téléobjectif optique 5x, complété par le traitement d'image légendaire de Google. Le Fairphone 6 réalise une belle percée avec son capteur principal Sony Lytia 700C, offrant des clichés naturels et détaillés. Le Galaxy A37 5G reste sur une formule plus classique (50 mégapixels principal, 8 mégapixels ultra grand-angle) : c'est polyvalent, mais moins « pro » que ses rivaux du jour.

En connectivité, Google prend de l'avance avec le Bluetooth 6.0, tandis que Samsung et Fairphone restent sur le Bluetooth 5.3/5.4. Tous supportent le Wi-Fi 6/6E et le NFC. Les lecteurs d'empreintes sont sous l'écran pour Samsung et Google, et sur le bouton latéral pour Fairphone.

Autonomie et Réparabilité : le juge de paix

Le Galaxy A37 5G et ses 5000 mAh offrent l'autonomie la plus rassurante sur une seule charge, avec un ravitaillement à 45W. Le Pixel 10 (4970 mAh) s'aligne désormais sur cette vitesse de charge 45W et reste le seul à proposer la recharge sans fil Qi2.

Le Fairphone 6 change la donne : sa batterie est plus petite (4415 mAh), mais elle est amovible. En 2029, quand les batteries de ses concurrents faibliront, l'utilisateur Fairphone pourra repartir à neuf en 30 secondes pour quelques euros.

Au final, pour tenir jusqu'en 2030, trois stratégies s'offrent à vous. Le Pixel 10 pour la puissance brute, l'IA et le zoom optique. Le Galaxy A37 5G pour le confort du grand écran, la fiabilité Samsung et le port microSD qui peut s’avérer pratique pour profiter d’un très grand espace de stockage interne. Le Fairphone 6 si vous voulez un smartphone immortel, réparable par vous-même, avec un horizon logiciel record jusqu'en 2033.

Le Pixel 10 gagne sur la fiche technique, mais le Fairphone gagne sur la philosophie de longévité matérielle.

