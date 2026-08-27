Galaxy S24 Ultra : il passe de 1 469 € à 510 €, et Samsung le mettra à jour jusqu'en 2031 !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement proposé à partir de 510 € neuf sur Cdiscount. Quand on se souvient que sa version 256 Go était proposée pour 1 469 € à son lancement en 2024, la différence approche les 1 000 €.

Attention toutefois à un détail important : l'offre concerne ici une version américaine du Galaxy S24 Ultra, avec une seule carte SIM physique. Cette version est compatible avec les opérateurs français, mais quelques applications peuvent ne pas être compatibles.

Plus de deux ans après sa sortie, il est encore largement dans le coup

Le Galaxy S24 Ultra est encore bien loin d'être dépassé, et cela grâce à une fiche technique qui avait déjà eu le bon goût de s'orienter vers de la durabilité.

Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces monte jusqu'à 120 Hz, le Snapdragon 8 Gen 3 est très performant et ses 12 Go de RAM lui laissent de la marge pour le multitâche comme pour les jeux.

La partie photo reste également l'un de ses gros arguments. Samsung lui a donné un capteur principal de 200 Mpx, accompagné notamment d'un téléobjectif x3 et d'un périscope de 50 Mpx avec zoom x5. Difficile de trouver mieux à ce prix dans le neuf récent.

Lors de notre test complet du Galaxy S24 Ultra, nous lui avions d'ailleurs attribué la note maximale de 5/5. Deux ans plus tard, ses qualités principales n'ont pas disparu.

Et surtout, Samsung ne l'abandonnera pas de sitôt

Ce qui rend cette baisse de prix beaucoup plus intéressante qu'une simple remise sur un vieux smartphone Samsung, c'est le suivi logiciel de sept années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. Lancé en 2024, il doit donc rester suivi jusqu'en 2031.

✅ Pourquoi il est intéressant Prix à partir de 510 €

Écran AMOLED 120 Hz

Capteur principal de 200 Mpx

S Pen intégré

Mises à jour prévues jusqu'en 2031 ⚠️ Ce qu'il faut savoir Il s'agit d'une version US

Une seule SIM physique

Pour comparer avec les générations plus récentes, vous pouvez également retrouver les smartphones Samsung actuellement disponibles.