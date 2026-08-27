Le Galaxy S26 256 Go et l'enceinte JBL Flip 7 sont aujourd'hui réunis dans un pack affiché à 799 € chez Boulanger, contre un prix de référence de 1 149 € pour les deux.

Et ce n'est même pas le prix final, car en saisissant le code SAMSUNG100 dans le panier, Boulanger retire 100 € supplémentaires. La facture descend donc à 699 €, soit 300 € sous le prix de lancement du très récent Galaxy S26 seul !

699 € pour deux produits qui valaient près de 1 150 €

C'est donc là que l'offre devient véritablement intéressante. Le Galaxy S26 avec 256 Go de stockage était vendu 999 € lors de son lancement en début d'année. L'enceinte JBL Flip 7, de son côté, a été commercialisée à 149,99 €.

Autrement dit, leur valeur cumulée au lancement atteignait presque 1 150 €, or avec le code de Boulanger, le pack revient aujourd'hui à 450 € moins cher.

Et surtout, il coûte 300 € de moins que le Galaxy S26 seul à son lancement. L'enceinte n'est donc pas simplement un petit cadeau ajouté à une offre qui serait au tarif habituel.

Le Galaxy S26 reste le petit haut de gamme de Samsung

Six mois après sa sortie, le Galaxy S26 reste évidemment très actuel. Samsung a conservé un format relativement compact avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces à 120 Hz, tout en passant à 12 Go de mémoire vive.

À l'intérieur, l'Exynos 2600 assure de très bonnes performances, tandis que la partie photo repose sur trois capteurs : un principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique x3.

Samsung lui promet également sept ans de suivi logiciel, c'est ce qu'il y a de plus long sur le marché, donc difficile de faire mieux à ce niveau.

Et la JBL Flip 7 n'est pas un accessoire anecdotique

Boulanger aurait pu accompagner le téléphone d'un petit accessoire sans grande valeur. Ce n'est pas vraiment le cas ici.

La JBL Flip 7 est une enceinte Bluetooth compacte annoncée avec jusqu'à 16 heures d'autonomie. Elle bénéficie aussi d'une certification IP68 contre l'eau et la poussière et peut être associée à d'autres enceintes compatibles Auracast.

✅ Pourquoi le pack est intéressant Galaxy S26 256 Go + JBL Flip 7

Prix final de 699 €

450 € sous le prix de référence du pack

Smartphone neuf vendu par Boulanger

Garantie légale de 2 ans ⚠️ Ce qu'il faut savoir Le pack est d'abord affiché à 799 €

Il faut saisir le code SAMSUNG100

Le chargeur secteur n'est pas fourni

Le stock peut évoluer rapidement

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