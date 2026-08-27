Apple confirme la date de sa keynote de rentrée pour le 9 septembre 2026

À retenir Date de la keynote : 9 septembre 2026 à 19 heures, heure de Paris.

: 9 septembre 2026 à 19 heures, heure de Paris. Lieu : Steve Jobs Theater au campus Apple Park à Cupertino.

: Steve Jobs Theater au campus Apple Park à Cupertino. Premier smartphone pliable : Présentation de l'iPhone Ultra, format « passeport ».

: Présentation de l'iPhone Ultra, format « passeport ». Changement de direction : John Ternus, nouveau directeur général, animera sa première keynote.

: John Ternus, nouveau directeur général, animera sa première keynote. Autres nouveautés : iPhone 18 Pro et Pro Max, sans changements de design majeurs.

Après plusieurs semaines de rumeurs et de suppositions, Apple a levé le voile sur la date de son événement le plus attendu de l'année. La firme de Cupertino a envoyé ses invitations à la presse ce 26 août 2026, confirmant que la keynote se tiendra le mercredi 9 septembre 2026. La conférence débutera à 19 heures, heure de Paris, soit 10 heures sur la côte ouest américaine.

L'événement se déroulera, comme chaque année, au Steve Jobs Theater, situé au cœur du campus Apple Park à Cupertino, en Californie. Il sera retransmis en direct sur le site officiel d'Apple ainsi que via l'application Apple TV.

Le slogan choisi pour cette édition, « Surprise and shine », que l’on peut traduire en français par « Un jour nouveau. Bientôt ». D'après la marque, le visuel de l'invitation présente un fond bleu évoquant le ciel au-dessus d'Apple Park, avec un logo Apple entouré d'un halo lumineux coloré. Une ligne verticale visible au centre du logo alimente déjà les spéculations : plusieurs observateurs y voient un indice visuel annonçant le smartphone pliable tant attendu.

Une keynote marquée par un changement de direction inédit

Cette édition 2026 aura une dimension particulière puisqu'elle se tiendra huit jours après l'entrée en fonction de John Ternus au poste de directeur général d'Apple, à compter du 1er septembre. Il succédera à Tim Cook à la tête de l'entreprise. Ce sera donc la toute première grande keynote animée par le nouveau dirigeant. C’est un symbole fort pour une entreprise qui n'a finalement connu que deux CEO en près de deux décennies.

Pour cette prise de fonction très attendue, John Ternus héritera d'un programme particulièrement dense. Il devra notamment présenter le tout premier smartphone pliable conçu et commercialisé par Apple, un appareil que l'entreprise développerait en coulisses depuis plusieurs années selon la rumeur.

L'iPhone Ultra, grande attraction de la soirée

D'après les informations disponibles à ce stade, l'iPhone Ultra devrait adopter un format large, dit « passeport », comparable à celui du récent Galaxy Z Fold8 de Samsung.

Malgré un positionnement haut de gamme et un prix élevé annoncé par plusieurs analystes, l'appareil serait toutefois privé de certaines fonctionnalités habituellement associées aux modèles Pro, comme le téléobjectif ou la reconnaissance faciale Face ID. Cette dernière serait remplacée par un capteur Touch ID intégré à la tranche du téléphone, une solution déjà éprouvée sur d'autres produits de la marque comme l'iPad Air.

Plusieurs analystes pensent que l'arrivée d'Apple sur ce marché encore confidentiel devrait susciter un engouement significatif et même marquer les années à venir, avec des retombées positives attendues également pour les fabricants concurrents déjà positionnés sur le pliable dont pour certains depuis plus de 7 ans, à l'image de Samsung, Honor ou Huawei. Rappelons que le premier Samsung Galaxy Z Fold date de 2019.

Les iPhone 18 Pro et les autres nouveautés annoncées

Aux côtés de l'iPhone Ultra, Apple devrait également dévoiler les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Aucun changement de design majeur n'est attendu pour ces modèles, la marque ayant déjà opéré une refonte esthétique importante l'an dernier avec la génération des iPhone 17 Pro. Les évolutions devraient donc davantage porter sur les composants internes, notamment la puce et les capacités photographiques.

Fait assez remarquable, ni l'iPhone 18 standard ni l'iPhone Air 2 ne devraient être présentés lors de cette keynote. Selon les informations relayées par plusieurs médias, ces deux modèles seraient plutôt lancés en mars 2027, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de calendrier de lancement échelonné pour la marque à la pomme.