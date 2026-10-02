Google Pixel 11a : un design familier, mais un Tensor G6 attendu à bord

Le prochain smartphone accessible de Google commencerait à se dévoiler plusieurs mois avant son lancement. Des rendus issus de fichiers de conception ont été publiés par Android Headlines avec OnLeaks le 29 septembre 2026. Attention, on rappelle qu’ils ne proviennent pas d’une annonce de Google et doivent donc être considérés comme une représentation encore officieuse du Pixel 11a.

Un dos toujours aussi plat

Ces visuels permettent de se rendre compte, s’ils sont confirmés, que le constructeur américain conserverait le dos plat adopté par le Pixel 9a, puis affiné sur le Pixel 10a.

Le système photo resterait ainsi logé dans le coin supérieur gauche, sans la longue barre qui caractérise les Pixel plus haut de gamme. Les deux objectifs seraient placés dans une ouverture ovale plus courte, toujours associés à un flash séparé.

À l’avant, la dalle de 6,3 pouces serait entourée de bordures assez larges.

Les dimensions envisagées, 153,46 x 72,35 x 9 mm, sont proches des 153,9 x 73 x 9 mm du Pixel 10a. Le nouvel appareil serait donc très légèrement plus court et plus étroit, sans devenir plus fin. Notez cependant, que ces écarts suffiraient toutefois à rendre les anciennes coques incompatibles, point qui ne pourra être vérifié qu’avec le produit final.

Quatre finitions sont citées : noir, argent, vert et violet. Leurs appellations commerciales restent incertaines, même si les noms Obsidian, Fog, Olive et Frost circulent. Le violet renouerait avec une teinte rarement employée sur cette série depuis le Pixel 3a « Purple-ish » de 2019.

Le Tensor G6 changerait davantage l’expérience

La principale évolution serait cachée sous la coque. Rappelons que le Pixel 10a a conservé le Tensor G4 déjà présent dans le Pixel 9a, alors que les Pixel 10 utilisaient le Tensor G5. Google adopterait une autre stratégie pour son successeur : le Pixel 11a recevrait directement le Tensor G6 qui équipe la famille Pixel 11. Ce saut de deux générations sur le papier créerait une différence plus nette entre les deux modèles « a », sous réserve que la puce ne soit pas bridée ou modifiée avant la commercialisation.

En outre, toujours d’après des rumeurs jugées suffisamment sérieuses, il semblerait que le SoC serait accompagné de 8 Go de RAM, comme sur le Pixel 10a, et du coprocesseur de sécurité Titan M3. Un changement de modem serait aussi à l’ordre du jour. Ainsi, une solution MediaTek remplacerait le composant Samsung utilisé auparavant prometteuse d’une réception plus stable et d’une gestion énergétique plus efficace.

La photographie arrière évoluerait peu avec un module principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, sans téléobjectif. En revanche, la caméra frontale pourrait être remplacée pour la première fois depuis le Pixel 7a. Côté affichage, la dalle aurait une diagonale de 6,3 pouces avec un pic de 3350 cd/m², soit plus que le modèle actuel. Enfin, concernant la batterie, une capacité de 4 870 mAh est évoquée.

Le smartphone Google Pixel 11a pourrait être officialisé vers la fin du premier trimestre 2027 si la marque américaine respecte son calendrier.

