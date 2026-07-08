HMD relance Nokia avec quatre téléphones à touches dotés d'un bouton d'IA

À retenir HMD lance quatre nouveaux téléphones Nokia à clavier physique : 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd edition et 235 4G 2nd edition.

à clavier physique : 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd edition et 235 4G 2nd edition. Chaque modèle dispose d'un bouton dédié à un assistant vocal intégré, Sikey AI.

intégré, Sikey AI. Les téléphones offrent des services d' appels vidéo et de cloud sans nécessiter d'applications lourdes.

et de sans nécessiter d'applications lourdes. Autonomie annoncée : jusqu'à 13 jours en veille pour certains modèles.

pour certains modèles. Disponibilité et prix non communiqués à ce jour par HMD.

HMD, détenteur actuel de la licence Nokia, remet en avant le nom de la marque avec quatre nouveaux téléphones 4G : Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd edition et Nokia 235 4G 2nd edition.

Ces appareils conservent un format classique, avec un clavier physique complet et un écran compact, mais y ajoutent une fonction devenue omniprésente sur les smartphones récents, l'assistant dopé à l'intelligence artificielle. Tous les modèles sont équipés d'une touche dédiée, placée au centre de la navigation, qui active l'assistant vocal dès que l'on appuie dessus.

Avec ces mobiles, la marque entend proposer une autonomie longue, des menus simples et une expérience sans applications multiples, mais pensés aussi pour ceux qui souhaitent malgré tout accéder à certains services en ligne.

Les téléphones à touches restent notamment appréciés par des publics plus âgés ou par ceux qui trouvent les interfaces des smartphones peu lisibles. HMD indique que la commande vocale permet de réduire le nombre de manipulations, plutôt que de se plonger dans les menus et sous-menus, offrant ainsi la possibilité de demander au téléphone d'effectuer des tâches de base.

Un assistant vocal au cœur de l'expérience

Au cœur de ces téléphones se trouve Sikey AI, l'assistant vocal intégré au système s30+, accessible depuis la touche centrale du clavier. Selon hmd, cet assistant est capable d'exécuter des commandes simples, allumer la lampe torche, ouvrir l'appareil photo, définir une alarme ou un rappel, lancer un appel vers un contact, ou encore répondre à certaines questions basiques.

L'assistant peut par exemple aider à trouver une recette simple ou fournir des phrases courantes dans une langue étrangère, ce qui élargit l'usage au-delà de la simple téléphonie.

En outre, la marque met en avant la facilité d'utilisation par rapport aux nombreuses couches de menus que l'on retrouve sur les téléphones classiques. Là où un feature phone standard demande plusieurs pressions de touches, une simple commande vocale peut suffire sur ces modèles.

Ce service d'IA reste toutefois limité dans le temps. En effet, les utilisateurs bénéficient d'une période d'essai de 180 jours, après quoi l'accès à l'assistant devient payant. Pour prolonger l'abonnement, il faudra passer par une application dédiée sur un smartphone, ce qui introduit une certaine dépendance à un second appareil que tous les acheteurs n'auront pas forcément.

Services Xpress Chat et Cloud Phone à votre service

Au-delà de l'assistant, HMD met en avant deux briques logicielles, Xpress Chat et le Cloud phone service. Xpress chat est une application de messagerie intégrée qui permet de réaliser des appels vidéo, des messages vocaux, des discussions de groupe, le partage de photos et l'envoi d'emojis. L’application Xpress chat est aussi disponible sur Android et iOs, facilitant les échanges entre un téléphone à touches et des smartphones modernes.

Le Cloud Phone service, de son côté, permet d'accéder à des contenus comme des vidéos, des jeux, la météo, les actualités ou les résultats sportifs, sans installer d'applications lourdes ni occuper beaucoup d'espace de stockage.

Comparés à des feature phones 4G concurrents qui se contentent souvent de la téléphonie, de la messagerie sms et parfois d'une messagerie instantanée unique, ces Nokia visent donc un niveau de services plus large même s’ils restent toutefois loin d'un smartphone en matière de boutique d'applications, de navigation web avancée ou de multitâche. Cependant, d’un autre côté, cela limite aussi les sources de distraction, un argument que HMD met en avant pour certains publics. À vous d’évaluer ce dont vous avez besoin.

Fiche technique et place sur le marché

Sur le plan matériel, les quatre modèles partagent une base commune, compatibilité 4G, batterie amovible de 1 450 mAh, port USB-C, prise jack 3,5 mm, radio FM, Bluetooth 5.0, double SIM et lecteur microsd pour étendre le stockage jusqu'à 32 go. Les Nokia 210 4g et 200 4g sont dotés d'un écran QVGA de 2,4 pouces, tandis que les Nokia 215 4g 2nd edition et 235 4g 2nd edition adoptent un écran QVGA IPS de 2,8 pouces, plus confortable pour la lecture et les appels vidéo.

Selon HMD, les Nokia 210 4G et 200 4G peuvent atteindre jusqu'à 13 jours d'autonomie en veille, quand les 215 4G 2nd edition et 235 4g 2nd edition annoncent jusqu'à 12 jours. En matière de photo, le Nokia 235 4G 2nd edition se voit présenté comme le modèle le mieux équipé, avec un capteur arrière 2 mégapixels et une caméra frontale d’appoint pour les appels vidéo. le Nokia 210 4G dispose quant à lui de caméras VGA à l'avant et à l'arrière, alors que les Nokia 200 4G et 215 4G 2nd edition se concentrent surtout sur la caméra frontale pour la vidéo.

Disponibilité et prix

À l’heure de l’écriture de ces lignes, HMD n'a pas communiqué de grille de prix détaillée ni de calendrier précis de commercialisation par pays pour les Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd edition et 235 4G 2nd edition. Le fabricant n'a pas non plus précisé si tous les marchés où Nokia est présent recevront l'intégralité de la gamme ou seulement une sélection de modèles.