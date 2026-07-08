Soldes : voici 3 iPhone reconditionnés à vous procurer en urgence

Sur le plan du design, ces trois iPhone partagent le même gabarit compact de 6,1 pouces, une constante chez Apple sur cette période. L'iPhone 15 est le plus récent des trois et se reconnaît à sa Dynamic Island, la zone interactive qui remplace l'encoche en haut de l'écran, pour 146,7 mm de haut et 171 g, décliné en Rose, Jaune, Vert, Bleu ou Noir.

L'iPhone 14 reprend l'encoche classique dans un format quasi identique (172 g), avec une palette Noir, Blanc, Violet, Rouge et Bleu. L'iPhone 13 ferme la marche avec la même dalle Super Retina XDR OLED, 173 g, en Bleu, Vert, Noir, Rose et Rouge. L'iPhone 14 et l'iPhone 15 affichent la certification IP68, qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire, un atout rassurant sur un appareil que vous garderez plusieurs années.

Lequel choisir selon votre budget pendant les soldes ?

Le choix se joue d'abord sur le prix, et c'est tout l'intérêt du reconditionné en pleine période de soldes. Sur le marché de l'occasion remise à neuf, l'iPhone 13 est mécaniquement le plus abordable des trois puisque c'est le plus ancien, l'iPhone 14 occupe le milieu de la sélection, et l'iPhone 15 reste le plus cher car le plus récent. L'écart entre eux suit leur année de sortie, pas leur état : un reconditionné de bon grade vous livre un appareil pleinement fonctionnel, contrôlé et garanti.

Pour alléger encore la facture, Certideal applique en ce moment 20 € de réduction sur l'ensemble de son catalogue avec le code SOLDES20. Sur un iPhone 13 déjà positionné bas, cette remise pèse proportionnellement plus lourd et renforce son statut.

Sur l'iPhone 15, elle rapproche le modèle le plus complet d'un budget contenu. À vous de placer le curseur entre le prix d'achat et l'ancienneté de la génération selon ce que vous attendez de votre prochain iPhone.

Performances et photo : que valent-ils encore aujourd'hui ?

Côté puissance, l'iPhone 15 prend l'avantage avec sa puce A16 Bionic et ses 6 Go de RAM, un cran au-dessus pour les jeux récents et le multitâche soutenu. L'iPhone 14 et l'iPhone 13 partagent la puce A15 Bionic, encore parfaitement à l'aise sur les applications du quotidien, les réseaux sociaux et la navigation. La différence se ressent surtout sur les usages les plus lourds, rarement sur l'essentiel, ce qui rend le tarif réduit de l'iPhone 13 d'autant plus pertinent pour un usage classique.

En photo, l'écart se creuse plus nettement. L'iPhone 15 passe devant grâce à son capteur principal de 48 mégapixels, qui capte davantage de détails et autorise un recadrage net sans perte visible, là où l'iPhone 14 et l'iPhone 13 s'appuient sur un double capteur de 12 mégapixels, éprouvé mais moins défini. Pour qui photographie au quotidien et veut la meilleure image du trio, l'iPhone 15 est le plus convaincant ; les deux autres restent largement suffisants pour des photos destinées à un écran ou aux réseaux.

Autonomie et durée de vie iOS : combien de temps les garder ?

L'autonomie suit la même hiérarchie. L'iPhone 15 dispose de la plus grosse batterie du trio (3877 mAh), de quoi tenir une journée bien remplie sans recharge. L'iPhone 14 (3279 mAh) et l'iPhone 13 (3240 mAh) demandent un passage par le chargeur un peu plus tôt, sans démériter. Sur un appareil reconditionné, pensez à vérifier l'état de santé de la batterie annoncé par le revendeur, qui conditionne directement le confort au quotidien.

La vraie sécurité d'un iPhone d'occasion tient au suivi iOS, plus long que sur le reste du marché. L'iPhone 15 part avec le plus d'années de mises à jour devant lui, l'iPhone 14 puis l'iPhone 13 en comptent un peu moins, mais les trois reçoivent encore les versions actuelles d'iOS et restent parfaitement utilisables et sécurisés. En conclusion, l'iPhone 13 est le plus accessible pour entrer chez Apple à petit prix, l'iPhone 14 le plus équilibré entre coût et longévité, et l'iPhone 15 le plus complet pour qui veut la meilleure photo et le suivi logiciel le plus long, surtout avec la réduction Certideal en cours.