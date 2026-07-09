iPhone 18 Pro : des images de la carte mère relancent les spéculations autour de la puce A20 Pro

À retenir Des images de la carte mère de l’iPhone 18 Pro relancent les spéculations sur la puce A20 Pro .

de l’iPhone 18 Pro relancent les spéculations sur la . La puce A20 Pro serait gravée en 2nm et pourrait supporter la mémoire LPDDR6 .

et pourrait supporter la mémoire . Un nouveau packaging WMCM pourrait améliorer la gestion thermique et le placement de la DRAM.

La présentation officielle des nouveaux iPhone 18 devrait avoir lieu en septembre et les choses semblent se préciser. En effet, Internet a mis à jour la publication de nouvelles images haute résolution de la carte mère supposée de l’iPhone 18 Pro. Selon Wccftech, ces visuels offrent un aperçu de la logique interne de l’appareil et de la puce A20 Pro, présentée comme le premier SoC Apple gravé en 2nm. Plusieurs autres sites spécialisés ont relayé les mêmes éléments et évoquent une fuite liée à des documents techniques ou à des images circulant sur les réseaux sociaux chinois, même si l’authenticité n’a pas été confirmée de façon indépendante.

L’intérêt de ces images est de montrer l’organisation du composant. D’après les analyses publiées, Apple changerait d’approche avec un packaging WMCM, pour Wafer-Level Multi-Chip Module, l’emballage de puce utilisé pour intégrer plusieurs composants, alors que l’A19 Pro reposait encore sur une logique plus classique de type PoP. Cette évolution déplacerait la mémoire vive sur le côté du processeur, et non plus au-dessus, ce qui aiderait à limiter la concentration de chaleur dans le module.

Ce que l’on sait de l’A20 Pro

Selon plusieurs sources concordantes, la puce A20 Pro utiliserait le processus de gravure en 2nm chez TSMC, ce qui placerait ce composant parmi les plus avancés de l’industrie mobile. En outre, il semblerait que ce Soc supporte la LPDDR6 avec un bus de 96 bits, permettant ainsi d’accroître la bande passante tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Un autre élément ressort des fuites : le Neural Engine semblerait plus large, ce qui irait dans le sens d’un traitement plus important des fonctions d’intelligence artificielle sur l’appareil. Plusieurs sources mentionnent aussi une meilleure gestion thermique grâce au nouveau placement de la DRAM, ce qui devrait aider lors des usages prolongés, notamment en IA embarquée et en jeux. À ce stade, les fuites suggèrent donc un travail d’optimisation plus qu’un simple changement de génération, avec une logique tournée vers le refroidissement, la bande passante mémoire et le calcul IA.

Modem et autres pistes

La question de la connectivité reste également ouverte. Certaines sources avancent que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max pourraient recevoir un modem Qualcomm Snapdragon X80, tandis que d’autres évoquent un modem C2 conçu par Apple. Cela montre que tous les éléments techniques ne semblent pas encore stabilisés selon les rumeurs actuelles, même si la transition progressive d’Apple vers ses propres solutions cellulaires est bien documentée par plusieurs médias.

En parallèle, d’autres fuites évoquent des améliorations photo, un éventuel changement de la Dynamic Island et, selon certaines rumeurs plus anciennes, une orientation plus marquée vers les usages Apple Intelligence. Ces informations dessinent une ligne cohérente : l’iPhone 18 Pro serait pensé comme un modèle de transition technique, avec davantage d’attention portée aux performances qu’aux seules spécifications brutes.