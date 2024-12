L'un des milieu de gamme les plus puissants du marché smartphone est disponible à très bon prix chez Amazon !

Le Poco F6 Pro de Xiaomi est arrivé en force il y a quelques mois avec des arguments solides pour s’imposer comme l’un des milieux de gamme les plus puissants. Sous le capot, on retrouve une puce haut de gamme Qualcomm qui garantit une puissance impressionnante, avec des versions proposant 12 ou 16 Go de RAM pour une fluidité optimale.

Côté affichage, son grand écran de qualité « premium » rivalise avec les standards des modèles haut de gamme de l’année dernière.

Le Poco F6 Pro offre des performances dignes des porte-étendards récents, mais à un prix bien plus accessible.

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Le Xiaomi Poco F6 Pro est un smartphone taillé pour les performances, offrant une puissance de calcul impressionnante grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 2, habituellement réservée aux modèles haut de gamme. Son atout majeur ?

Un prix bien plus abordable, rendu possible par des optimisations intelligentes et des finitions légèrement moins luxueuses que celles des modèles haut de gamme plus chers comme le Xiaomi 14.

Le Xiaomi Poco F6 Pro est ainsi idéal pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent : capable de lire des vidéos en très haute qualité, de gérer facilement le multitâche, et de rester performant dans toutes les situations.

Quelle offre pour le Xiaomi Poco F6 Pro ?

Le Poco F6 Pro est disponible sur Amazon avec un prix affiché à 427 €, ce qui en fait une belle offre, d’autant plus que sur cette plateforme il est proposé en livraison gratuite.