Le Galaxy S25 FE est à moins de 500 € sur Amazon pour 250 € de réduction !

À ce prix, le Samsung Galaxy S25 FE vient chasser sur les terres du « milieu de gamme » premium. Pour moins de 500 €, vous récupérez l'essentiel de la technologie Samsung de 2026 et à un prix plutôt raisonnable.

Galaxy AI et une batterie increvable

L'argument massue de ce S25 FE, c'est sa batterie de 4 900 mAh certifiée pour 2 000 cycles de charge. Concrètement, cela signifie que votre smartphone gardera la forme pendant des années, même avec un usage intensif au quotidien.

C'est même l'un des mobiles Samsung les plus endurants du moment, idéal pour ceux qui ne veulent pas vivre avec un chargeur en permanence dans leur sac.

Sous le capot, on retrouve toute l'intelligence Galaxy AI (retouche photo générative, traduction en temps réel) tournant sous Android 16.

Certes, il embarque 8 Go de RAM et une puce Exynos 2400 là où ses grands frères optent pour du Snapdragon 8 Elite, mais pour 99 % des utilisateurs, la différence est parfaitement invisible. La fluidité est au rendez-vous, tout comme la qualité photo avec son capteur principal de 50 Mpx.

Points Clés Spécifications Galaxy S25 FE Écran 6,7 pouces Dynamic AMOLED (120 Hz) Batterie 4 900 mAh (Longue durée 2 000 cycles) Intelligence Galaxy AI complète (Android 16) Prix Amazon 499,99 € Mises à jour 7 ans de support logiciel

Le choix malin pour durer jusqu'en 2033

Pourquoi payer plus cher ? En choisissant le S25 FE à ce tarif, vous profitez de l'engagement Samsung avec 7 ans de mises à jour garanties. C'est un investissement sur le très long terme. Vous avez le design premium, l'étanchéité, et un bloc photo ultra-polyvalent (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) pour le prix d'un smartphone bien moins ambitieux.

Pourquoi on l'aime Le prix : 250 € d'économie immédiate.

La batterie certifiée pour durer des années.

Le grand écran 120 Hz de 6,7 pouces. À garder en tête Le stockage de base est de 128 Go.

Un peu moins puissant que le S25 standard.

Offre flash Amazon : les stocks partent vite.

L'avis de la rédaction : l'équilibre parfait