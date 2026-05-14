Le Galaxy S25 FE est à moins de 500 € sur Amazon pour 250 € de réduction !

Le Galaxy S25 FE vient de franchir un palier que l'on peut qualifier de psychologique en tombant à « seulement » 499,99 € chez Amazon. C'est un véritable escamotage pour ce modèle « Fan Edition » qui s'affiche désormais 250 € moins cher que sur la boutique officielle de Samsung.

Rémi Deschamps - publié le 14/05/2026 à 12h15
Un smartphone Samsung posé sur un bureau en bois, éclairage naturel, style photographie de produit.

À ce prix, le Samsung Galaxy S25 FE vient chasser sur les terres du « milieu de gamme » premium. Pour moins de 500 €, vous récupérez l'essentiel de la technologie Samsung de 2026 et à un prix plutôt raisonnable.

 

Galaxy AI et une batterie increvable

L'argument massue de ce S25 FE, c'est sa batterie de 4 900 mAh certifiée pour 2 000 cycles de charge. Concrètement, cela signifie que votre smartphone gardera la forme pendant des années, même avec un usage intensif au quotidien.

C'est même l'un des mobiles Samsung les plus endurants du moment, idéal pour ceux qui ne veulent pas vivre avec un chargeur en permanence dans leur sac.

Sous le capot, on retrouve toute l'intelligence Galaxy AI (retouche photo générative, traduction en temps réel) tournant sous Android 16.

Certes, il embarque 8 Go de RAM et une puce Exynos 2400 là où ses grands frères optent pour du Snapdragon 8 Elite, mais pour 99 % des utilisateurs, la différence est parfaitement invisible. La fluidité est au rendez-vous, tout comme la qualité photo avec son capteur principal de 50 Mpx.

Points ClésSpécifications Galaxy S25 FE
Écran6,7 pouces Dynamic AMOLED (120 Hz)
Batterie4 900 mAh (Longue durée 2 000 cycles)
IntelligenceGalaxy AI complète (Android 16)
Prix Amazon499,99 €
Mises à jour7 ans de support logiciel

Le choix malin pour durer jusqu'en 2033

Pourquoi payer plus cher ? En choisissant le S25 FE à ce tarif, vous profitez de l'engagement Samsung avec 7 ans de mises à jour garanties. C'est un investissement sur le très long terme. Vous avez le design premium, l'étanchéité, et un bloc photo ultra-polyvalent (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) pour le prix d'un smartphone bien moins ambitieux.

Pourquoi on l'aime

  • Le prix : 250 € d'économie immédiate.
  • La batterie certifiée pour durer des années.
  • Le grand écran 120 Hz de 6,7 pouces.

À garder en tête

  • Le stockage de base est de 128 Go.
  • Un peu moins puissant que le S25 standard.
  • Offre flash Amazon : les stocks partent vite.

L'avis de la rédaction : l'équilibre parfait

À moins de 500 €, le Galaxy S25 FE est sans doute la porte d'entrée la plus simple et véloce vers l'univers Galaxy AI. Il offre un équilibre parfait entre prix, autonomie et suivi logiciel. Si vous n'avez pas besoin de la puissance brute du modèle Ultra mais que vous voulez un smartphone fiable, moderne et capable de tenir la distance, c'est l'offre à ne pas rater.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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