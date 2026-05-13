3 smartphones (pas chers) qui réussissent vos photos à tous les coups !

Le Pixel 9a mise sur le traitement logiciel de Google avec un double module photo cohérent. Le Galaxy A57 avance une configuration équilibrée avec un capteur principal stabilisé. Le Redmi Note 15 Pro Plus joue la carte du capteur de 200 mégapixels. Ces trois modèles sont disponibles en France avec des références adaptées au marché local.

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent des styles distincts. Le Pixel 9a est le plus discret avec un module photo horizontal affiné, un cadre en métal satiné et une face arrière en composite. Il est proposé en Noir Volcanique, Porcelaine, Iris et Rose Pivoine. Le Galaxy A57 adopte trois capteurs alignés verticalement et séparés, dans un style sobre avec un profil plat de seulement 6,9 mm. Ses couleurs sont Bleu, Gris, Bleu clair et Lavande. Le Redmi Note 15 Pro Plus choisit un bloc photo proéminent dans l’angle supérieur gauche, en Noir, Bleu ou Moka.

Le plus compact est le Pixel 9a (6,3 pouces), tandis que le Redmi (6,67 pouces) et le Galaxy A57 (6,7 pouces) offrent de plus grandes surfaces. Le Pixel 9a est le plus léger (186 g), le Redmi le plus lourd (208 g).

Les trois sont certifiés IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Redmi Note 15 Pro Plus arrive en tête avec son Snapdragon 7s Gen 4 et ses 12 Go de RAM. Le Galaxy A57 suit avec une plateforme Exynos 1680 solide pour la photo et l'usage quotidien. Le Pixel 9a ferme la marche en puissance brute avec son Tensor G4, mais reste le plus fluide grâce à l'optimisation logicielle de Google et ses fonctions d'IA avancées. Aucun des trois ne propose d'extension microSD, rendant le choix du stockage interne primordial.

Concernant l’écran, le Redmi Note 15 Pro Plus domine avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces (1,5K) à 120 Hz et 3200 cd/m². Le Pixel 9a dispose d’un écran Actua de 6,3 pouces montant à 2700 cd/m², offrant une excellente lisibilité. Le Galaxy A57 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec Vision Booster. Le Redmi gagne sur la définition, le Pixel sur la compacité et le Galaxy sur le confort visuel propre à Samsung.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Pixel 9a s’appuie sur un capteur de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le Galaxy A57 propose un trio 50 mégapixels (OIS), 12 mégapixels (ultra-large) et 5 mégapixels (macro). Le Redmi Note 15 Pro Plus avance un matériel imposant de 200 mégapixels (OIS). Pour réussir ses photos sans effort, le Pixel 9a garde l'avantage grâce au traitement « Magic Editor » et à sa Vision de Nuit infaillible. Le Redmi suit pour sa capacité de recadrage unique, tandis que le Galaxy A57 offre une polyvalence sérieuse.

Côté connectivité, le Galaxy A57 et le Redmi Note 15 Pro Plus sont à la pointe avec le Bluetooth 6.0 et le Wi-Fi 6E (ou Wi-Fi 7 pour le Redmi). Le Pixel 9a utilise le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi 6E. Les trois intègrent leur lecteur d’empreintes sous l’écran. Le Pixel 9a se distingue par son intégration parfaite des services Google, tandis que le Redmi conserve son port infrarouge pratique.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie favorise le Redmi Note 15 Pro Plus avec sa batterie de 6500 mAh, devant le Pixel 9a (5100 mAh) et le Galaxy A57 (5000 mAh). En usage réel, le Redmi est le champion des longues journées. Pour la recharge, le Redmi domine largement avec 120W en filaire. Le Galaxy A57 supporte 45W, permettant une charge rapide efficace. Le Pixel 10a propose une charge plus modeste mais se démarque par sa compatibilité avec la recharge sans fil Qi2.

Au final, le Pixel 9a est le roi de la photo simple, le Redmi le monstre d'autonomie et le Galaxy A57 l'alternative la plus fine et équilibrée.

