Oppo Find X10 Pro Max : des fuites évoquent un triple capteur 200 mégapixels

À retenir Le Oppo Find X10 Pro Max pourrait inclure un triple capteur de 200 mégapixels .

pourrait inclure un . Il pourrait être équipé d'un écran 2K LTPO de 6,89 pouces.

de 6,89 pouces. Les performances seraient assurées par un processeur MediaTek Dimensity 9600.

Depuis le début de l’année 2026, les informations autour de la série Oppo Find X10 s’accumulent et dessinent une famille de smartphones haut de gamme pensée pour monter en puissance face aux modèles concurrents du segment premium. Ils vont succéder à la série Find X9.

D’après les fuites relayées par Gizmochina, le Find X10 Pro Max ferait partie d’une gamme qui pourrait aussi inclure les Find X10, X10 Pro et X10 Ultra, même si toutes les configurations n’ont pas encore été figées.

Les premières indiscrétions jugées suffisamment sérieuses insistent sur l’ampleur du changement attendu en photo. Le modèle Pro Max serait testé avec une architecture particulièrement ambitieuse, associant plusieurs capteurs de 200 mégapixels et des technologies de traitement comme UFCC et 4x4 RMSC, selon les informations du leaker Digital Chat Station. Cependant, il est possible que le mobile soit encore en phase de test et que les modèles définitifs ne suivent pas cette orientation.

Dans le détail, sont évoqués : un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un ultra grand-angle très ambitieux.

Oppo Find X9 Ultra

Une autre source mentionne un capteur principal de 200 mégapixels en 1/1,3 pouce et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels dans une taille voisine, avec un ultra grand-angle qui oscille selon les fuites entre 200 mégapixels en 1/1,56 pouce et 50 mégapixels. Ces écarts montrent que l’information reste encore peut-être incertaine, mais ils confirment le cap que Oppo semble vouloir prendre, à savoir pousser davantage la résolution sur plusieurs focales, là où la concurrence reste souvent sur des ultra grand-angle de 50 mégapixels ou moins.

Ecran et performances

Sur la partie affichage, les fuites convergent vers une dalle LTPO de très haut niveau. On évoque pour le Find X10 Pro Max un écran 2K LTPO, tandis que d’autres indiscrétions plus détaillées mentionnent soit une dalle de 6,89 pouces en 2K LTPO avec dalle plane, soit une version de 6,78 pouces en 1,5K LTPO.

Pour les autres modèles de la série, les rumeurs sont plus cohérentes. Le Find X10 serait associé à un écran de 6,59 pouces en 1,5K, et le Find X10 Pro à une dalle de 6,78 pouces dans la même définition. Si cela se confirme, on pourra dire Oppo miserait sur une logique de continuité avec la génération Find X9 pour les tailles d’écran des versions standard et Pro.

Côté performance, les sources évoquent surtout la présence de MediaTek Dimensity 9600 Pro ou Dimensity 9600 pour les versions les plus avancées, tandis que le modèle de base pourrait recevoir un Dimensity 9500+ selon certaines fuites. Cette puce serait un élément important du positionnement de la gamme, car elle placerait Oppo parmi les premiers constructeurs à exploiter la prochaine génération de SoC gravés en 2 nm, selon plusieurs rapports cités.

