Pourquoi ces trois iPhone reconditionnés sont une meilleure affaire que le dernier iPhone 17

Sur le plan du design, ces trois iPhone proposent des approches assez distinctes malgré une identité commune. L’iPhone 13 propose un bloc photo carré avec deux capteurs disposés en diagonale. Son châssis présente des bords plats en aluminium et il est disponible en minuit, lumière stellaire, bleu, rose, vert et rouge. L’iPhone 14 Pro se distingue par un module photo imposant à trois capteurs, accompagné d’un capteur LiDAR, avec un cadre en acier inoxydable. Il est proposé en violet intense, or, argent et noir sidéral.

L’iPhone 15 Plus conserve une disposition à deux capteurs en diagonale, mais innove avec un dos en verre teinté dans la masse et des bordures légèrement plus douces ; ses couleurs sont noir, bleu, vert, jaune et rose.

En termes de dimensions, l’iPhone 13 est le plus compact (6,1 pouces), tandis que l’iPhone 15 Plus est le plus grand (6,7 pouces). Le plus léger reste l’iPhone 13, alors que l’iPhone 14 Pro est le plus lourd. Tous bénéficient d’une certification IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du côté des performances, ces trois modèles reposent sur des processeurs Apple qui restent très efficaces en 2026. L’iPhone 13 est équipé de la puce A15 Bionic avec 4 Go de RAM. L’iPhone 14 Pro bénéficie de la puce A16 Bionic avec 6 Go de RAM. L’iPhone 15 Plus reprend cette même puce A16 Bionic, offrant une puissance identique au 14 Pro mais avec une gestion thermique optimisée.

En hiérarchisant les performances, l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 14 Pro se placent en tête, tandis que l’iPhone 13 reste légèrement en retrait mais conserve une fluidité largement suffisante pour les jeux et applications récentes.

Concernant l’écran, les différences sont marquées. L’iPhone 13 propose une dalle OLED de 6,1 pouces à 60 Hz (1200 cd/m² en pic). L’iPhone 15 Plus dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces, également en 60 Hz, mais beaucoup plus lumineux (jusqu’à 2000 cd/m²), ce qui améliore la lisibilité en plein soleil.

L’iPhone 14 Pro se démarque nettement avec sa dalle de 6,1 pouces dotée de la technologie ProMotion (120 Hz adaptatif), offrant une fluidité supérieure et un mode "Always-On". L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Plus intègrent la Dynamic Island, remplaçant l'encoche classique de l'iPhone 13.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, l’iPhone 14 Pro domine par sa polyvalence. Il embarque un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif (zoom optique x3), complétés par le LiDAR pour la mise au point nocturne. L’iPhone 15 Plus utilise aussi un capteur principal de 48 mégapixels, permettant un zoom numérique « optique » x2 de haute qualité, mais se prive de téléobjectif dédié. L’iPhone 13 dispose de deux capteurs de 12 Mégapixels. En résumé, l’iPhone 14 Pro offre les résultats les plus complets, suivi de l’iPhone 15 Plus pour sa précision, puis de l’iPhone 13.

La connectivité marque une rupture importante : l’iPhone 15 Plus adopte le port USB-C, tandis que les modèles 13 et 14 Pro utilisent encore le port Lightning. Tous sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. L'iPhone 14 Pro et le 15 Plus bénéficient du Bluetooth 5.3, contre 5.0 pour le 13. Aucun ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Face ID assure la sécurité sur les trois modèles, via l'encoche pour le 13 et la Dynamic Island pour les deux autres.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En termes d’autonomie, l’iPhone 15 Plus est le grand vainqueur grâce à sa batterie généreuse et son écran 60 Hz économe, offrant l'une des meilleures endurances du marché reconditionné. L’iPhone 14 Pro suit avec une autonomie solide, tandis que l’iPhone 13 ferme la marche.

Pour la recharge, les puissances oscillent entre 20W et 27W en filaire. Les trois sont compatibles MagSafe (15W). Toutefois, l'iPhone 15 Plus se distingue par sa compatibilité avec la norme Qi2, permettant une recharge magnétique rapide plus universelle. En conclusion, l’iPhone 15 Plus est le choix de l’autonomie et de la modernité (USB-C), l’iPhone 14 Pro celui de la technologie (120 Hz et Zoom), et l’iPhone 13 celui du rapport qualité/prix imbattable.

