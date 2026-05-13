Chargeur oublié ? Les 3 champions de l'autonomie pour tenir tout un week-end

Sur le plan du design, les trois smartphones jouent la carte du grand format avec des styles distincts. Le Samsung Galaxy A37 adopte une ligne sobre avec trois capteurs photo alignés individuellement au dos. Son profil est plat, son dos protégé par du verre Gorilla Glass Victus+, et il se décline en Lavande, Vert foncé, Graphite et Blanc. Le Honor Magic8 Lite conserve son module photo circulaire central, signature esthétique de la marque, avec des coloris Forest Green, Reddish Brown et Midnight Black.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro opte pour un bloc rectangulaire moderne dans l’angle supérieur gauche.

Le plus compact est le Galaxy A37, tandis que le Redmi Note 15 Pro est le plus imposant. Le plus léger reste le Honor Magic8 Lite (environ 189 g), tandis que le Redmi Note 15 Pro atteint 210 g en raison de sa batterie massive. Côté résistance, le Samsung est certifié IP67, le Honor monte à l'IP68, et le Redmi Note 15 Pro s'aligne désormais sur l'IP68 pour une immersion totale sans risque.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

C’est ici que le duel se joue. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro impressionne avec sa batterie de 6500 mAh, garantissant deux jours d'usage intensif. Le Honor Magic8 Lite suit avec 5800 mAh, profitant d'une optimisation logicielle remarquable pour viser le week-end complet. Le Samsung Galaxy A37 reste sur un solide 5000 mAh, suffisant pour une journée et demie.

Pour la recharge, le Honor domine avec 66 W, permettant de refaire le plein rapidement malgré la grosse capacité. Le Redmi et le Samsung supportent 45 W, une puissance correcte qui demande toutefois un peu plus de patience pour les accumulateurs les plus larges.

En conclusion, le Redmi Note 15 Pro est le champion de l'endurance brute, le Honor Magic8 Lite le plus équilibré et léger, et le Galaxy A37 le choix de la fiabilité Samsung.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro prend l'avantage avec son processeur Dimensity 7400-Ultra 5G, offrant une fluidité supérieure et une compatibilité réseau moderne, associé à 8 ou 12 Go de RAM. Le Honor Magic8 Lite utilise un Snapdragon 6 Gen 4 très économe en énergie, idéal pour l'autonomie.

Le Samsung Galaxy A37 5G intègre un processeur octa-core Exynos de nouvelle génération, très équilibré. Contrairement aux idées reçues, le Galaxy A37 et le Redmi conservent tous deux un port microSD, un atout précieux pour le stockage. En puissance brute, le Redmi mène la danse, suivi du Honor pour son efficience, puis du Samsung pour sa stabilité logicielle.

Les écrans sont de haute volée. Le Samsung Galaxy A37 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz). Le Honor Magic8 Lite dispose d’un écran AMOLED de 6,79 pouces (1,5K) avec une luminosité de pointe de 3000 cd/m². Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro embarque une dalle AMOLED de 6,67 pouces également très lumineuse.

En qualité d’affichage, le Honor Magic8 Lite arrive en tête pour sa définition supérieure. Le Redmi Note 15 Pro suit avec une colorimétrie éclatante, tandis que le Galaxy A37 offre le confort visuel légendaire de Samsung, bien que plus classique en définition. Le Honor a également pour lui une extrême résistance de son écran qui peut encaisser les chutes et éviter les rayures.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Samsung Galaxy A37 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Honor Magic8 Lite mise sur un capteur principal de 108 mégapixels (OIS), très performant pour les détails. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro domine ce segment avec son capteur principal de 200 mégapixels (OIS), permettant des recadrages impressionnants. Pour les selfies, le Redmi est le plus généreux avec 32 mégapixels. En polyvalence, le Redmi Note 15 Pro arrive premier, suivi du Honor pour la qualité de son optique principale, puis du Samsung.

La connectivité est désormais 5G pour les trois modèles. Le Samsung Galaxy A37 et le Honor Magic8 Lite supportent le Wi-Fi 6, tandis que le Redmi Note 15 Pro propose le Wi-Fi 6E. Les trois intègrent leur lecteur d’empreintes sous l’écran. Le Redmi conserve son émetteur infrarouge, un petit plus pratique pour piloter vos appareils domestiques.

