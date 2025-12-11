Motorola présente l'edge 70 Cloud Dancer, habillé de la couleur Pantone 2026 et orné de cristaux Swarovski

Motorola lance une édition spéciale de son smartphone edge 70, revêtu de Cloud Dancer, la teinte que Pantone a sélectionnée comme couleur de l'année 2026. Ce modèle exclusif, enrichi de cristaux Swarovski posés à la main, sera commercialisé en France en février 2026 au tarif de 799 euros.

La nouvelle couleur de l’année vient d'être dévoilée par Pantone. La société, partenaire de Motorola depuis plusieurs années maintenant continue d’exploiter les couleurs originales sur les smartphones.
C'est donc la couleur nommée Cloud Dancer qui se présente comme une nuance blanche douce et aérienne évoquant la respiration et la tranquillité qui a été choisie pour 2026. D'après Pantone, cette teinte agit comme un symbole d'apaisement et de sérénité dans un environnement saturé. Cette nuance invite à ralentir, à filtrer l'essentiel et incarne la simplicité comme valeur créative.

Des cristaux Swarovski pour sublimer le design

En plus de sa couleur originale, le motorola edge 70 Cloud Dancer, une finition spéciale par rapport au edge 70 disponible depuis quelques semaines, profite de l'intégration de quatorze cristaux Swarovski (autre partenaire de Motorola) posés manuellement sur le smartphone.

Le motif capitonné du dos soft-luxe accentue la dimension tactile de l'ensemble en jouant avec la lumière pour donner à cette finition Cloud Dancer une profondeur supplémentaire. 
Notez que Motorola a décidé de proposer en plus une coque transparente et un charm artisanal orné de cinquante-trois cristaux by Swarovski.

Des caractéristiques techniques au service de la finesse

Si l'apparence extérieure change, la configuration technique du smartphone est identique. L'edge 70 reste l'un des smartphones les plus fins de sa catégorie avec des dimensions de 159,9 x 74 x 6 mm et un poids de seulement 159 grammes. Il est doté d'un écran P-OLED de 6,7 pouces offrant une définition de 1220 x 2712 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 4500 cd/m². Le smartphone embarque un système photo double de 50 mégapixels composé d'un capteur principal grand-angle avec stabilisation optique et d'un ultra grand-angle de 120 degrés. 
La caméra frontale propose également une résolution de 50 mégapixels pour les selfies et la visioconférence. On peut compter sur un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 gravé en 4 nanomètres, accompagné de 12 Go de mémoire vive et de capacités de stockage de 256 Go ou 512 Go.

Une batterie d'une capacité de 4800 mAh supporte la charge rapide filaire de 68 watts et la charge sans fil de 15 watts. Le smartphone bénéficie des expériences moto AI qui s'adaptent naturellement au rythme de chacun, selon le fabricant. La protection IP68/IP69 et la certification MIL-STD-810H garantissent la résistance à l'eau, à la poussière et aux conditions difficiles.

Disponibilité et prix

Le motorola edge 70 Cloud Dancer, nouvelle pièce de The Brilliant Collection, sera proposé en France courant février 2026 au prix public conseillé de 799 euros. 
 

