Test du OnePlus 15 : puissance, autonomie et écran de référence pour très peu de compromis

Fiche technique

Écran AMOLED 6,78 pouces, 165 Hz

Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5

16 Go de mémoire vive (extensibles)

512 Go d’espace de stockage interne (non extensible)

Triple capteur photo dorsal : 50 + 50 + 50 mégapixels

Capteur frontal : 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 7300 mAh, charge filaire 120W, sans fil 50W

Certification IP68

Système d’exploitation Android 15 avec surcouche logicielle OxygenOS 16

Design

En rupture avec son prédécesseur, le OnePlus 15 assume un style résolument moderne, inspiré des codes actuels des flagships, tout en insufflant quelques touches d’originalité pour se distinguer dans la masse premium.

Fini le cercle intégrant les capteurs pour laisser place à un module carré aux coins arrondis dépassant légèrement du niveau supérieur à gauche, au dos. L’appareil surprend par son gabarit contenu au regard de sa très grande batterie. En effet, ses mensurations restent classiques pour le segment : 163,2 mm de haut, 76,6 mm de large et seulement 8,5 mm d’épaisseur pour 205 grammes, ce qui lui confère une vraie élégance et une prise en main relativement aisée. La face avant est entièrement occupée par un écran aux bords ultrafins, pour une surface d’affichage maximisée.

Les matériaux sélectionnés participent vraiment à la sensation de qualité : le dos du smartphone est en verre Gorilla Glass Victus 2, affichant une finition mate et soyeuse particulièrement agréable sous les doigts, idéale pour éviter les traces. Le smartphone est décliné en noir ou en violet ainsi qu’avec une finition sable. Sur les trois, le dos est particulièrement étonnant, car déjà il ne laisse aucune marque de doigts, mais en plus, il peut presque servir de ce qu’on pourrait comparer à une ardoise. En effet, avec l’ongle, on peut inscrire ce que l’on veut dessus et l’effacer à l’envi. Rassurez-vous, une fois l’inscription gommée de quelques glissements de doigt dessus, il ne reste vraiment rien et le dos présente une face immaculée. C’est bluffant !

Le contour, très légèrement incurvé, est conçu dans un alliage d’aluminium, garantissant robustesse et élégance, tout en restant relativement discret dans la main.

On apprécie le positionnement du lecteur d’empreintes sous l’écran, bien situé sur la dalle : ni trop bas, ni trop haut, il se montre facile d’accès pour les deux mains à environ 4 cm du bord inférieur. C’est parfait. Sa réactivité se révèle à la hauteur des meilleurs standards du marché, déverrouillant l’appareil quasi-instantanément, peu importe l’angle ou le doigt utilisé (pour peu qu’il soit enregistré, bien entendu).

Côté ergonomie, les boutons physiques tombent naturellement sous les doigts. Notez la présence, d’un bouton sur le profil gauche qui est personnalisable.

Baptisé Plus Key, on peut lui attribuer l’une des fonctions suivantes : accès à l’espace mental (reconnait et enregistre le contenu de l’écran, enregistre le contenu audio), passage en mode vibreur/son/silencieux, activation du mode nuit, ouverture de l’application Appareil photo, déclenchement de la lampe torche, activation de l’enregistreur audio, ouverture du module de traduction et capture d’écran.

Le OnePlus 15 coche aussi les cases standards attendues en 2025, comme la résistance à l’eau et à la poussière avec la certification IP68, la compatibilité double SIM (physique + eSIM) et un port USB-C (version 3.2, pour une rapidité de transfert maximale). Cependant, la marque s’aligne sur la tendance et fait l’impasse sur le jack 3,5 mm. Sur le profil supérieur, il y a un émetteur infrarouge qui permet de transformer le smartphone en une télécommande universelle.

En matière de connectivité, le smartphone est à la pointe avec la 5G multi-bandes, le Wi-Fi 7 ultra rapide et le Bluetooth 5.4, de quoi garantir des usages avancés au quotidien. Enfin, les haut-parleurs stéréo délivrent un son de bonne tenue, avec une puissance et un équilibre suffisants pour le streaming vidéo ou la musique, même si quelques concurrents comme Samsung parviennent à offrir une scène sonore un peu plus large sur leurs modèles Ultra.

Si l’on compare au Galaxy S25 Ultra ou à l’iPhone 17 Pro Max, le OnePlus 15 affiche un design plus minimaliste, mais tout aussi soigné, privilégiant la finesse et la légèreté sans tomber dans l'excès tape-à-l’œil.

Écran

La dalle LTPO AMOLED utilisée ici s’étend sur 6,78 pouces et affiche une définition de 1272 x 2772 pixels, soit une densité d’environ 450 ppp. C’est l’un des écrans les plus fluides du marché en 2025 grâce à un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, qui s’ajuste automatiquement en fonction du contenu pour allier fluidité et économie d’énergie. Cette technologie LTPO permet d’abaisser le taux de rafraîchissement à 1 Hz pour l'affichage d’images statiques, limitant la consommation électrique sans sacrifier le confort visuel.

La luminosité atteint un pic particulièrement élevé, garantissant une excellente lisibilité, même en plein soleil. À l’usage, les couleurs sont éclatantes, les noirs réellement profonds, et le contraste exceptionnel rend l’affichage immersif dans toutes les situations, du streaming aux jeux vidéo en passant par la navigation web. Les utilisateurs exigeants apprécieront la compatibilité HDR10+ pour les contenus vidéo haut de gamme, avec une restitution fidèle des nuances et une plage dynamique élevée.

En termes de réglages, OnePlus propose plusieurs profils colorimétriques dans les paramètres pour s’adapter à toutes les sensibilités, ainsi qu’un mode de protection des yeux ajustable. La calibration d’usine se distingue comme l’une des plus naturelles du marché, d’après les comparatifs face à Samsung ou Apple. Le panneau est également compatible Always-on Display, personnalisable selon les goûts.

La réactivité de l’écran au toucher ne souffre aucun reproche : le smartphone répond instantanément à toutes les sollicitations, rendant l’expérience agréable, que ce soit pour le scroll, le jeu ou le multitâche. En comparant avec le Pixel 10 Pro XL ou le Xiaomi 15 Ultra, le OnePlus 15 rivalise aisément et se hisse même au-dessus grâce à sa fluidité record.

L’optimisation logicielle de l’écran permet aussi de profiter d’une autonomie accrue, la technologie LTPO gérant intelligemment l’énergie selon les besoins. Au global, l’écran du OnePlus 15 fait partie des meilleurs du marché en 2025, adapté à toutes les utilisations, que l’on soit cinéphile, joueur mobile ou adepte de réseaux sociaux.

Système et applications

Le OnePlus 15 tourne sous OxygenOS 16, une surcouche basée sur Android 16. L’expérience est fidèle à ce que la marque propose depuis plusieurs générations : rapidité, simplicité et fonctionnalités pratiques sans surcharge. Le fabricant garantit 5 ans de mises à jour de sécurité et système, ce qui le positionne dans la bonne moyenne du marché, même si Samsung et Google conservent une longueur d’avance avec 7 années annoncées. Au démarrage, le smartphone offre une interface épurée, avec un nombre limité d’applications préinstallées — essentiellement des outils maison (Calculatrice, Notes, OnePlus Service) et les services Google de base.

Il y a tout de même Amazon Music, Boutique Amazon, Facebook, Instagram, LinkedIn, Netflix, ou encore TikTok. Notez aussi la présence d’une application dédiée à l’émetteur infrarouge pour piloter des appareils à la maison ou en déplacement. Comptez sur un peu moins de 40 Go d’espace occupé par le système et les applications préinstallées, ce qui est assez important. La capacité étant, rappelons-le de 512 Go au total, théorique.

L’organisation des paramètres se veut logique, intuitive, et la personnalisation poussée : thèmes, icônes, Always-on Display, tout est ajustable afin de coller aux habitudes de chacun. La navigation est fluide, les animations bien exécutées et la gestion du multitâche séduisante, grâce aux 16 Go de RAM intégrées, évitant tout ralentissement, même avec de nombreuses applis en arrière-plan.

Certaines fonctions tirent pleinement parti de l’intelligence artificielle pour la gestion énergétique ou l’optimisation des photos. Sinon, dans les paramètres, il y a un menu dédié à l’IA permettant d’accéder à un Espace mental pour gérer les informations que vous souhaitez enregistrer au sein du mobile, vous aider à rédiger des textes depuis nos pensées, un module de traduction, AI VoiceSCribe qui permet d’enregistrer, de résumer et de traduire, mais aussi un enregistreur dédié professionnel pour une meilleure gestion et un partage facile.

OnePlus a aussi peaufiné de nouveaux Gestes, un espace enfants, un mode Zen et des outils de gestion du bien-être numérique, montrant une maturité globale de l’écosystème. Aucun ralentissement majeur n’est à signaler, le système brille par sa stabilité générale et la fluidité de chaque action.

Performances

Propulsé par le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4 nm) et associé à 16 Go de RAM en LPDDR5X, le OnePlus 15 propose tout

simplement l’une des expériences les plus rapides et réactives du moment. Les benchmarks recueillis lors de nos tests confirment une puissance brute en nette hausse par rapport à la génération précédente, que ce soit en usage quotidien, en multitâche intensif ou pour les tâches lourdes comme le montage vidéo et le gaming.

Le stockage interne rapide UFS 4.1 contribue aussi à cette rapidité d’exécution. Cet espace peut être utilisé, à bon escient en tant que mémoire vive, le cas échéant.

En usage courant, toutes les applications s’ouvrent instantanément, la navigation Web est fluide et les jeux 3D les plus exigeants tournent avec des graphismes au maximum, tout en gardant des températures contrôlées. Lors de longues sessions de jeu, la chauffe reste maîtrisée grâce à un système de refroidissement amélioré, bien qu’un léger throttling puisse apparaître sur certains titres extrêmes, phénomène rare dans l’usage classique.

Multimédia

Côté photographie, le OnePlus 15 met de côté le partenariat Hasselblad, optant pour un trio de capteurs maison de 50 mégapixels chacun : un capteur principal Sony LYT-700, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3,5x.

L’interface de l’application photo conserve la simplicité d’usage chère à la marque : passage rapide entre les différents modes (Maître, Vidéo, Photo, Portrait, Scanner de texte et le fameux menu Plus), zoom accessible directement en appuyant sur les icônes à l’écran (1x, 2x, 3,5x et 7x). Le menu Plus donne accès aux modes de prise de vue : Nuit, Haute Résolution, Pano(ramique), Vidéo Pro, Ralenti, Time-lapse, Pose Longue, double vidéo, Sous-marin, Scanner de documents et inclinaison.

À l’usage, les clichés délivrés par le module principal offrent un excellent niveau de détails, une exposition fidèle et un rendu naturel des couleurs la plupart du temps. Toutefois, nous avons pu constater une légère tendance à la saturation sur certains profils ou scènes très lumineuses, phénomène moins présent chez les concurrents directs que sont Samsung ou Apple. Le module ultra grand-angle conserve une cohérence colorimétrique appréciable, limitant les dérives, mais pêche parfois par manque de dynamique en très basse lumière.

Le téléobjectif 3,5x réalise quant à lui des images nettes jusqu’à x20 en mode hybride, au delà, les résultats sont optimisés par l'intelligence artificielle avec des résultats plus ou moins heureux. Ils peuvent être intéressants même à zoom maximum, si les détails ne sont pas trop nombreux.

La caméra frontale de 32 mégapixels permet d’obtenir des selfies détaillés et des vidéos jusqu’en 4K 30 fps. Pour la vidéo, la stabilisation optique intégrée fait merveille, permettant de filmer à main levée sans problème majeur, même en déplacement.

Autonomie

La batterie de 7300 mAh fait entrer le OnePlus 15 dans une nouvelle dimension de l’endurance mobile. La marque promet aisément deux jours d’utilisation modérée, ce que nos essais tendent à confirmer : streaming, navigation, réseaux sociaux et jeu ne mettent pas à genou le smartphone en une seule journée, loin de là. Une telle capacité s’accompagne d’une gestion logicielle pointue, la technologie LTPO de l’écran aidant à réduire la consommation selon les usages.

Pour la recharge, le smartphone est compatible avec la charge filaire 120W, capable de passer de 0 à 70% en moins de 20 minutes, et de 0 à 100% en moins de 30 minutes d’après nos essais. La charge sans fil 50W est également au rendez-vous, tout comme la fonction charge inversée pour doper des accessoires ou autres smartphones compatibles, ce qui manque encore chez certains concurrents.

Le contenu de la boîte

Le smartphone OnePlus 15 est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d'extraction pour le tiroir à carte SIM.

Notre avis

D’après ce test du OnePlus 15, on peut dire que l’expérience proposée se démarque par trois piliers majeurs : la puissance, l’autonomie et l’écran. Voilà un appareil capable d’encaisser tous les usages, du plus simple au plus exigeant, sans broncher ni chauffer outre mesure. Le design sobre et élégant, la légèreté de la prise en main et la qualité générale des matériaux concourent aussi à une sensation de haut de gamme, logique pour la gamme de prix visée. OxygenOS 16 continue sur sa lancée, alliant réactivité et personnalisation, même si quelques touches graphiques pourront dérouter les férus de la première heure OnePlus.

En photographie, la rupture avec Hasselblad aboutit à un ensemble très cohérent, mais qui manque peut-être d’émotion et de « naturel » dans le traitement logiciel pour vraiment rivaliser en toutes circonstances avec Google, Apple ou Samsung. Cela n’empêche pas une grande polyvalence ni la rapidité de prise de vue, et permet de ravir la majorité des besoins du quotidien, de jour comme de nuit.

Côté endurance, ce OnePlus 15 reprend la couronne avec sa batterie, de quoi rassurer tous les profils d’utilisateurs sans effort et avec la charge rapide très efficace. La concurrence, elle, se rapproche, mais ne fait pas mieux, si ce n’est sur quelques points très ponctuels comme la photo de nuit ou l’écosystème d’application propriétaire. À ce tarif (dès 979 €), le OnePlus 15 s’impose comme une option très sérieuse et mature face aux cadors habituels. Il conviendra à ceux qui cherchent un flagship endurant, performant et agréable, à un prix encore contenu pour le secteur. Selon notre test, il s’agit d’un excellent cru si vous l’excusez un peu en photo.

