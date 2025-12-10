Le Samsung Galaxy S25 Ultra à prix cassé : une offre à ne pas manquer avant Noël !

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est l’un des smartphones, si ce n'est le, plus impressionnants du marché. Avec ses spécifications de pointe et son design premium, il est désormais disponible à un prix défiant toute concurrence auprès du vendeur Onepro sur Rakuten.

Un smartphone aux caractéristiques puissantes

Le Samsung Galaxy S25 Ultra combine une puissance de traitement incroyable, un design haut de gamme, et un appareil photo de qualité exceptionnelle.

Son écran AMOLED de 6,8 pouces est très grand et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour l'une des expériences visuelles les plus optimales sur le marché.

En matière de photographie, nous sommes devant l'un des haut de gamme les plus polyvalents du secteur avec son capteur principal de 108 Mpx et son zoom optique 10x, c'est tout simplement énorme.

Son autonomie de 5000 mAh assure une utilisation quotidienne sans aucun problème d'autonomie, même en utilisation assez intensive.

Et puis, c'est important tout de même, le design en verre et métal du Galaxy S25 Ultra lui confère une robustesse à toute épreuve tout en étant d'une élégance indéniable.

Une offre exclusive : prix imbattable et conditions idéales

L'offre proposée par Onepro sur Rakuten pour le Samsung Galaxy S25 Ultra est un véritable cadeau de Noël. À moins de 800 €, vous économisez plusieurs centaines d'euros par rapport à son prix conseillé de 1199 € chez Samsung.

De plus, vous pouvez régler en plusieurs fois, avec des options de paiement en 3X, 4X ou 10X, et même sans frais avec Paypal. Cela vous permet d'étaler votre paiement et donc de faciliter l'achat.

Pour couronner le tout, la livraison est gratuite et garantie avant Noël, vous permettant ainsi de profiter de votre nouveau smartphone pendant les fêtes.

L'achat via Rakuten vous permet également de bénéficier d'une garantie de 2 ans, ainsi qu’une politique de retour sous 30 jours.

Cet article est un contenu sponsorisé.