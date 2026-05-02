Motorola renouvelle sa gamme moto g avec les Moto g47, g37 Power et g37

À retenir Les nouveaux modèles incluent le Moto g47 , Moto g37 Power et Moto g37 .

, et . Écrans LCD Full HD+ de 6,67 à 6,72 pouces avec fréquence de 120 Hz .

de 6,67 à 6,72 pouces avec fréquence de . Batteries de 5200 mAh pour g47 et g37, et 7000 mAh pour g37 Power.

pour g47 et g37, et pour g37 Power. Processeur MediaTek Dimensity 6300 pour tous les modèles.

pour tous les modèles. Disponibilité prévue à partir de juin 2026 avec des prix allant de 229 à 299 euros.

Avec les Moto g47, Moto g37 Power et Moto g37, l’objectif est d’offrir des appareils capables d’accompagner les usages de tous les jours, des tâches les plus simples aux scénarios intensifs, sans chercher à surenchérir sur des fonctions superflues et en privilégiant la fluidité, l’autonomie et la robustesse. On retrouve ainsi un tronc commun technique avec la 5G, des écrans LCD Full HD+ autour de 6,67 à 6,72 pouces, affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un châssis certifié IP64 et MIL‑STD‑810H protégé par du verre Corning Gorilla Glass 7i.

Des modèles performants, ce qu’il faut pour tous les jours

Sous le capot, Motorola a retenu un processeur MediaTek Dimensity 6300 gravé en 6 nm, doté d’un CPU octa‑cœur à 2.4 GHz et d’un GPU Mali‑G57, un choix qui, d’après le fabricant, doit assurer un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Les trois appareils bénéficient de la surcouche Hello UX, des fonctions de sécurité Moto Secure et de l’intégration de services Google comme Circle to Search et l’application Gemini pour l’assistant, ce qui doit contribuer à simplifier les usages et à personnaliser l’interface.

Enfin, Motorola insiste sur la durabilité, avec des batteries de 5200 mAh sur les Moto g47 et g37, et 7000 mAh sur le Moto g37 power, combinées aux recharges rapides TurboPower.

Moto g47 : la photo en très haute définition comme argument principal

Au sein de cette nouvelle ligne, le Moto g47 se positionne comme le modèle orienté photo, avec un système de caméra présenté comme « ultra‑haute résolution » de 108 mégapixels. Selon Motorola, ce capteur combine 9 pixels en 1 pour produire des clichés de 12 mégapixels effectifs, avec une meilleure gestion de la lumière et des textures, y compris lorsque la luminosité baisse. Le constructeur met également en avant un zoom 3x annoncé comme sans perte, ainsi qu’un objectif Macro Vision dédié pour la prise de vue de détails très rapprochés, ce qui le distingue du duo Moto g37/g37 power limité à 50 mégapixels.

À l’avant, le Moto g47 adopte un capteur 32 mégapixels avec technologie Quad Pixel, accompagné de fonctionnalités logicielles comme la capture automatique des sourires, les modes portrait et différents réglages IA destinés à rendre l’expérience plus simple. L’appareil s’appuie par ailleurs sur un écran 6,67 pouces Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, couplé à des haut‑parleurs stéréo Dolby Atmos, au Hi‑Res Audio en filaire et à la fonction Volume Boost.

Côté endurance, la batterie de 5200 mAh, associée à une recharge TurboPower 20 W, doit permettre, selon Motorola, de tenir une journée complète d’utilisation mixte, même si cette promesse devra être vérifiée en conditions réelles. Le Moto g47 est proposé avec 8 Go de RAM LPDDR4X extensibles virtuellement jusqu’à 24 Go via RAM Boost, et 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.2, extensible jusqu’à 1 To via microSD, ce qui le place dans la moyenne haute du segment en matière de mémoire.

Moto g37 Power : priorité à la batterie 7000 mAh

Le Moto g37 Power s’adresse avant tout aux utilisateurs pour qui l’autonomie est le critère principal. Avec sa batterie de 7000 mAh, Motorola promet un fonctionnement de longue durée, adapté aux journées chargées, au streaming prolongé ou aux déplacements sans prise à proximité. La marque associe cette capacité à une recharge TurboPower 30 W, tout en évoquant une conception de la charge destinée à préserver la santé de la batterie dans le temps.

Sur le plan technique, le g37 Power reprend largement la base du g47 : écran LCD 6,67 pouces Full HD+ à fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, haut‑parleurs stéréo avec Dolby Atmos, Hi‑Res Audio et Volume Boost, et SoC MediaTek Dimensity 6300. Selon la fiche technique, il propose jusqu’à 24 Go de RAM via RAM Boost et 256 Go de stockage UFS 2.2 extensible à 1 To, ce qui l’aligne sur des concurrents comme certains modèles POCO ou realme axés sur le rapport quantité de mémoire/prix.

La partie photo repose sur un capteur principal 50 mégapixels avec technologie Quad Pixel pour une meilleure sensibilité en basse lumière, épaulé par les mêmes familles de modes logiciels que les autres modèles (Night Vision, portrait, HDR, etc.).

Moto g37 : un modèle plus simple, mais complet

Le Moto g37 est présenté par Motorola comme le modèle « simple, fiable, essentiel » de la série, destiné aux utilisateurs recherchant un smartphone 5G équilibré sans besoin de très haute définition photo ou de batterie extrême. Il reprend un capteur principal de 50 mégapixels avec technologie Quad Pixel, associé à des modes classiques (portrait, Night Vision, HDR, panorama, etc.), le tout sur un écran LCD 6,67 pouces Full HD+ à fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un système audio avec Dolby Atmos, Hi‑Res Audio en filaire, deux microphones et une prise jack 3,5 mm.

D’après la fiche technique, le Moto g37 utilise également le processeur MediaTek Dimensity 6300, avec 4 ou 8 Go de RAM LPDDR4X extensibles via RAM Boost jusqu’à 12 ou 24 Go selon les versions, et 64 à 256 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To. Sa batterie 5200 mAh avec recharge TurboPower 20 W vise une autonomie d’une journée en usage mixte, ce qui correspond là aussi à ce que proposent beaucoup de modèles concurrents du segment 200–250 euros, comme certains Galaxy A ou Redmi d’entrée de gamme.

Motorola met également en avant la durabilité avec la certification IP64, la norme MIL‑STD‑810H et le verre Gorilla Glass 7i sur le Moto g37, comme sur le reste de la gamme, là où quelques concurrents restent sur des verres moins récents ou des certifications plus modestes. Ce choix rapproche les nouveaux moto g d’appareils plus robustes sans pour autant basculer dans l’univers des smartphones « durcis ».

Design et logiciel

Au‑delà des fiches techniques, Motorola insiste sur l’aspect design de cette gamme, développé en collaboration avec le Pantone Color Institute. Les moto g47, g37 power et g37 sont proposés dans plusieurs coloris PANTONE, dont Impenetrable, Capri, Fuchsia Red et Nautical Blue, avec des jeux de matière censés renforcer la signature visuelle des appareils et les distinguer des nombreux modèles concurrents au look plus classique.

Sur le plan logiciel, Hello UX et Moto Secure doivent offrir une expérience Android intuitive, personnalisable et axée sur la sécurité, selon Motorola. Les intégrations de Circle to Search et de l’application Gemini ajoutent des fonctions d’IA côté assistant et recherche visuelle, dans la lignée de ce que proposent d’autres constructeurs intégrés à l’écosystème Google.

Disponibilité et prix

Selon Motorola, les Moto g47, Moto g37 Power et Moto g37 arriveront sur le marché à partir de juin 2026. Le Moto g47 sera proposé, dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, au prix conseillé de 299 euros, avec en option d’autres capacités de stockage sur certains marchés. Le Moto g37 Power sera commercialisé à 279 euros dans une version annoncée avec 4 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Moto g37 sera disponible à 229 euros avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.