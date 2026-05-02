Budget étudiant : notre sélection de smartphones endurants et rapides pour réviser (et décompresser)

Vous souhaitez vous offrir un smartphone endurant et rapide avec un budget étudiant, aussi à l’aise pour réviser que pour décompresser. Nous avons sélectionné pour vous les Redmi Note 15 Pro, Samsung Galaxy A37 et POCO F8 Pro, la déclinaison disponible de la famille POCO F8. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 02/05/2026 à 07h00
POCO F8 Pro

Côté design, le Redmi Note 15 Pro adopte un format généreux avec un dos aux lignes sobres et un module photo rectangulaire intégrant ses capteurs dans une organisation verticale. Ses profils sont plats, son écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2 et son châssis bénéficie d’une conception renforcée. Il est proposé en noir, bleu, violet ou vert. Le Samsung Galaxy A37 reprend une présentation plus classique, avec trois capteurs photo alignés verticalement, sans bloc apparent. Ses profils sont plats et il existe en Lavande, Vert foncé, Graphite et Blanc.

Le POCO F8 Pro adopte un dessin plus affirmé, avec un îlot photo rectangulaire et trois capteurs intégrés. Ses coloris incluent Black, Blue et Titanium Silver. Le plus compact est le POCO F8 Pro (6,59 pouces), tandis que le Redmi Note 15 Pro et le Galaxy A37 offrent de plus grandes surfaces d'affichage. Les poids sont entre 196 g pour le Samsung et 210 g pour le Redmi. Pour l’étanchéité, le Redmi Note 15 Pro est une véritable forteresse (IP68/IP69K), suivi du Galaxy A37 (IP68) et du POCO F8 Pro (IP68).

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, le POCO F8 Pro prend clairement l’avantage avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, une puce haut de gamme de 2026, accompagnée de 12 Go de RAM et de stockage UFS 4.1 ultra-rapide. Il ne permet pas d’ajouter une carte micro SD. Le Redmi Note 15 Pro utilise le MediaTek Dimensity 7400-Ultra, très équilibré avec 8 ou 12 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A37 repose sur l’Exynos 1580 et reste le seul à proposer une extension micro SD, un atout majeur pour les révisions. 
Ainsi, pour le jeu intensif et le multitâche lourd, le POCO F8 Pro arrive en tête. Le Redmi Note 15 Pro suit pour un usage étudiant polyvalent, tandis que le Galaxy A37 assure une fluidité parfaite pour les cours et le streaming.

Concernant l’écran, le Redmi Note 15 Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces (1,5K) montant à 3200 cd/m². Le POCO F8 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,59 pouces, très précis et lisible en extérieur. Le Samsung Galaxy A37 utilise une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces (Full HD+) à 120 Hz avec Vision Booster. 
Pour réviser sur des PDF ou regarder des vidéos, le Redmi Note 15 Pro offre le meilleur confort grâce à sa haute définition, suivi du POCO pour sa précision et du Galaxy A37 pour sa grande diagonale signée Samsung.

Samsung Galaxy A37 et Galaxy A57
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Redmi Note 15 Pro mise sur un capteur principal de 200 mégapixels (OIS), idéal pour capturer des schémas au tableau avec un maximum de détails. Le POCO F8 Pro est le plus polyvalent avec un capteur principal de 50 mégapixels et un vrai téléobjectif de 50 mégapixels pour les portraits. 
Le Samsung Galaxy A37 intègre un capteur de 50 mégapixels (OIS) et un ultra grand-angle efficace. Le POCO F8 Pro gagne sur la polyvalence, tandis que le Redmi impressionne par la définition de son capteur principal.

En connectivité, le POCO F8 Pro mène avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. Le Redmi Note 15 Pro et le Galaxy A37 proposent le Wi-Fi 6E (ou Wi-Fi 6) et le Bluetooth 5.4. Le POCO et le Redmi conservent l’émetteur infrarouge, toujours pratique. Aucun ne possède de prise jack, et tous intègrent le lecteur d’empreintes sous l’écran.

POCO F8 Pro
 

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, le Redmi Note 15 Pro est le roi des amphis avec sa batterie de 6580 mAh. Le POCO F8 Pro suit de près avec 6210 mAh, tandis que le Galaxy A37 reste sur un solide 5000 mAh. Pour la recharge, le POCO F8 Pro domine avec 100 W en filaire. Le Redmi Note 15 Pro progresse sur cette version 2026 avec une charge de 67 W (ou plus), tandis que le Galaxy A37 supporte 45 W. 
En résumé, le POCO F8 Pro est le monstre de puissance, le Redmi Note 15 Pro le champion de l'endurance, et le Galaxy A37 le choix fiable et extensible pour le stockage.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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