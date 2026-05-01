Motorola Edge 70 pro : un smartphone ultra fin qui mise sur le design et l’endurance

À retenir Le Motorola Edge 70 Pro fait 7,34 mm d'épaisseur et pèse 190 g .

fait et pèse . Il propose des finitions en matériaux textiles et naturels avec plusieurs versions de couleurs.

avec plusieurs versions de couleurs. L'écran de 6,78 pouces AMOLED a une définition 1.5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz .

a une définition 1.5K et un taux de rafraîchissement de . La batterie de 6500 mAh supporte une charge rapide de 90 W et une charge sans fil de 15 W .

supporte une charge rapide de et une charge sans fil de . Le système photo comprend quatre capteurs de 50 mégapixels, dont un téléobjectif périscope.

Selon Motorola, le Motorola Edge 70 Pro a été développé comme le modèle le plus fin de sa catégorie, avec un châssis qui ne dépasse pas 7,34 mm d’épaisseur selon les finitions. Le constructeur décline son smartphone en plusieurs versions inspirées de matières textiles ou naturelles : une variante en bois de 162,7 x 75,6 x 7,34 mm, deux déclinaisons « silk‑inspired » et « wool‑inspired » limitées à 7,19 mm, et une version acétate à 7,29 mm, toutes affichant un poids de 190 g.

Comme les précédents modèles, les couleurs s’appuient sur une collaboration avec Pantone, avec des teintes comme Pantone Chicory Coffee pour la version bois, Pantone Zinfandel pour un rouge profond, Pantone Titan pour un bleu dense et Pantone Lily White pour une déclinaison plus lumineuse. D’après Motorola, ces choix colorimétriques prolongent l’idée d’un smartphone pensé comme objet d’expression personnelle, là où d’autres modèles concurrents restent plus classiques dans leur palette.

La marque insiste également sur la robustesse de son appareil, avec une double certification IP68 et IP69 pour la résistance à l’eau douce et à la poussière, ainsi que des tests basés sur la norme MIL‑STD‑810H.

Écran, performances et autonomie : un profil très endurant sous Android 16

L’écran du Motorola Edge 70 Pro utilise un panneau 6,78 pouces AMOLED de définition 1.5K, avec une certification HDR10+ et une couverture de 100% de l’espace colorimétrique DCI‑P3. La dalle est annoncée comme Pantone Validated Colour et Pantone SkinTone Validated, ce qui doit garantir, selon Motorola, une restitution fidèle des couleurs, qu’il s’agisse d’interfaces ou de contenus photo et vidéo. La fréquence de rafraîchissement maximale atteint 144 Hz, avec un pic de luminosité de 5200 cd/m² mesuré en laboratoire, même si Motorola précise que la fréquence effective et la luminosité varieront en fonction des contenus, des applications et de l’environnement.

Sous Android 16, le téléphone s’appuie sur un SoC MediaTek Dimensity 8500 Extreme, gravé en 4 nm, associé jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.1 pouvant atteindre 1 To selon les configurations. D’après le fabricant, cette plateforme offrirait un gain d’efficacité énergétique par rapport au Dimensity 8400 de la génération précédente.

La batterie a une capacité typique de 6500 mAh basée sur la technologie silicium‑carbone censée optimiser le rapport capacité/encombrement. La charge filaire 90 W TurboPower, avec chargeur 90 W vendu séparément dans certains pays, et la charge sans fil 15 W complètent l’ensemble, avec en plus une charge inversée 5 W filaire ou sans fil, une combinaison désormais fréquente dans le haut de milieu de gamme.

Photo et vidéo : quatre capteurs 50 mégapixels et un téléobjectif périscope

La partie photo est un autre axe majeur de la fiche technique, Motorola parlant d’un « système quatre caméras 50 mégapixels » sur un smartphone très fin. Le capteur principal est un Sony LYTIA 710 de 50 mégapixels, avec pixels 2.00 µm en mode Ultra Pixel, autofocus sur l’ensemble des pixels (all‑pixel focus), ouverture f/1.8, capteur de lumière 3‑en‑1 et stabilisation optique. Il est secondé par un ultra grand‑angle 50 mégapixels à focale 12 mm, champ de vision de 122°, ouverture f/2.0, autofocus et fonction macro, qui combine 4 pixels en 1 pour produire des images de 12,5 mégapixels.

Le téléobjectif périscope 50 mégapixels propose un zoom optique 3,5x et un zoom « 50x Super Zoom Pro » piloté par l’intelligence artificielle, avec une focale équivalente 81 mm et une stabilisation optique. Enfin, la caméra frontale affiche également 50 mégapixels, ouverture f/1.9 et autofocus.

Disponibilité et prix

D’après Motorola, le Motorola Edge 70 Pro sera disponible à un prix public conseillé annoncé à 799 euros.