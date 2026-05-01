Sortir des sentiers battus : 3 smartphones que vous n'aviez probablement pas envisagés (mais vous devriez !)

Côté design, ces trois smartphones refusent l’anonymat et veulent se démarquer. Ainsi, le Motorola Edge 70 mise sur une finesse extrême avec environ 7,1 mm d’épaisseur, des profils plats et un bloc photo fusionné avec le dos. Il est proposé dans les teintes Pantone de l'année : Bronze Green, Gadget Gray et Lily Pad.

Le Honor 600 adopte également des profils plats, avec un dos monobloc aux angles arrondis et un module photo rectangulaire vertical. Ses couleurs sont Orange, Black et Golden White. Le Nothing Phone (3), lui, assume son dos transparent avec une nouvelle interface Glyph Matrix composée de microLEDs. Ses trois capteurs arrière sont disposés de manière asymétrique, renforçant son look orienté futuriste. Il existe en noir et blanc. Le Motorola Edge 70 est le plus léger avec 159 g, tandis que le Nothing Phone (3) pèse environ 198 g.

Le Honor 600 est le plus compact en main. Côté résistance, les trois modèles montent en gamme : le Motorola et le Honor sont certifiés IP68/IP69 (résistance aux hautes pressions), tandis que le Nothing Phone (3) assure un solide IP68 permettant d’assurer une totale étanchéité à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Nothing Phone (3) prend la tête grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, associé à 12 ou 16 Go de RAM. Il ne permet pas d’ajouter une carte micro SD. Le Motorola Edge 70 utilise le Snapdragon 7 Gen 4, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Honor 600 embarque sur une configuration similaire avec le Snapdragon 7 Gen 4 et 12 Go de RAM. Ainsi, le Nothing Phone (3) arrive premier pour les jeux et le montage vidéo lourd.

Le Motorola et le Honor sont très proches et offrent une fluidité exemplaire pour un usage quotidien soutenu, le Motorola se démarque avec une interface logicielle très épurée et une pincée d’IA, ce qui est également le cas du Honor.

Concernant l’affichage, le Honor 600 propose une dalle AMOLED de 6,57 pouces avec un pic de luminosité HDR de 4000 nits, exceptionnel pour la lecture en plein soleil. Le Motorola Edge 70 dispose d’un écran pOLED de 6,67 pouces validé par Pantone, assurant une fidélité colorimétrique parfaite. Le Nothing Phone (3) embarque une dalle LTPO AMOLED de 6,67 pouces avec une définition supérieure et une gestion très fine du rafraîchissement adaptatif. Ainsi, le Honor 600 est le plus lumineux, le Nothing le plus précis, et le Motorola le plus fidèle sur les couleurs.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Nothing Phone (3) est le plus polyvalent. Il intègre trois capteurs de 50 mégapixels, dont un téléobjectif périscopique, idéal pour les portraits et les zooms. Le Honor 600 mise sur un capteur principal géant de 200 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et un module ultra grand-angle. Le Motorola Edge 70 propose deux capteurs de 50 mégapixels (grand-angle OIS et ultra grand-angle). Le Nothing Phone (3) gagne ce duel grâce à son zoom optique, tandis que le Honor 600 est impressionnant par le niveau de détail de son capteur principal.

Pour la connectivité, le Nothing Phone (3) est le plus futuriste avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. Le Honor 600 propose le Wi-Fi 7 et un émetteur infrarouge très pratique. Le Motorola Edge 70 reste complet avec la 5G et le Wi-Fi 6E. Aucun ne possède de prise jack, et tous intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran. Le Nothing se distingue par son écosystème d'accessoires compatibles avec sa fonction Glyph.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, le Honor 600 mène la danse avec une batterie haute densité de 5600 mAh, offrant une endurance record pour son format. Le Nothing Phone (3) suit avec 5150 mAh (Silicium-Carbone), une valeur très solide. Le Motorola Edge 70, malgré sa finesse, parvient à loger 4800 mAh.

Pour la recharge, le Honor 600 est le plus rapide en filaire (80 W), mais fait l'impasse sur le sans-fil. Le Motorola (68 W) et le Nothing Phone (3) proposent tous deux la recharge filaire rapide et la recharge sans fil, ce qui les rend plus polyvalents au quotidien. En résumé, le Nothing Phone (3) est le plus complet technologiquement, le Honor 600 se présente comme le champion de l'endurance, et le Motorola Edge 70 le plus élégant par sa légèreté.

