3 smartphones entre 300 et 500 € qui font (presque) aussi bien que les modèles à 1000 €

Vous souhaitez vous offrir un smartphone entre 300 et 500 € capable de faire presque aussi bien que certains modèles vendus autour de 1000 €. Nous avons sélectionné pour vous les Samsung Galaxy A37, Nothing Phone (3a) et Google Pixel 10a. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 01/05/2026 à 17h45
Google Pixel 10a

Côté design, les trois smartphones suivent des philosophies assez différentes. Le Samsung Galaxy A37 adopte une silhouette sobre, avec trois capteurs photo alignés verticalement au dos, sans large bloc apparent, dans l’esprit pur de la gamme Galaxy. Ses profils sont plats, son dos est protégé par du verre Gorilla Glass Victus+ et ses coloris sont Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen et Awesome White. Le Nothing Phone (3a), lui, mise sur son célèbre dos semi-transparent avec une interface lumineuse Glyph simplifiée, tandis que ses capteurs arrière sont regroupés dans un module central arrondi. Il est proposé en noir, blanc et bleu.

Le Google Pixel 10a propose une pilule très épurée et un dos totalement plat. Son format reste le plus compact du lot. Il existe en Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique. 
Le plus petit est le Pixel 10a, tandis que le plus grand est le Nothing Phone (3a) avec sa dalle de 6,7 pouces. En termes de poids, le Pixel 10a est le plus léger (183 g), devant le Galaxy A37 (196 g). Enfin, le Galaxy A37 et le Pixel 10a sont certifiés IP68, tandis que le Nothing Phone (3a) propose une certification IP65.

Samsung Galaxy A37 et Galaxy A57
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, le Google Pixel 10a prend l'ascendant avec le nouveau Google Tensor G5, accompagné du coprocesseur de sécurité Titan M3 et de 8 Go de RAM. Le Nothing Phone (3a) repose sur le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, très équilibré pour le multitâche avec ses 8 ou 12 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A37 embarque l'Exynos 1580, associé à 6 ou 8 Go de RAM, et reste le seul à proposer une extension via carte micro SD, un atout précieux. En puissance brute et IA, le Pixel 10a arrive en tête grâce à l'optimisation "full Google" du Tensor G5.

Le Nothing Phone (3a) suit de près pour la fluidité système, tandis que le Galaxy A37 ferme la marche, bien qu'il soit parfaitement fluide pour les usages quotidiens et les réseaux sociaux.

Concernant l’affichage, le Google Pixel 10a propose un écran Actua pOLED de 6,1 pouces (120 Hz) montant à 3000 cd/m². Le Nothing Phone (3a) dispose d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz) également très lumineuse. Le Samsung Galaxy A37 utilise un écran Super AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz) avec une luminosité maximale revue à la hausse (2400 cd/m²). Le Pixel 10a offre la meilleure densité de pixels, alors que le Nothing et le Samsung privilégient l'immersion pour la vidéo grâce à leurs grands formats.

Nothing Phone (3a)
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Google Pixel 10a reste la référence logicielle avec son capteur principal de 48 mégapixels (OIS) et ses fonctions d'IA générative. Le Nothing Phone (3a) surprend avec une configuration polyvalente incluant un capteur principal de 50 mégapixels et, fait rare à ce prix, un téléobjectif dédié pour les portraits. 
Le Samsung Galaxy A37 s’appuie sur un capteur éprouvé de 50 mégapixels (OIS) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le Pixel gagne sur la régularité des clichés, mais le Nothing offre une polyvalence matérielle supérieure avec son zoom optique.

Pour la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Pixel 10a mène avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. Le Samsung Galaxy A37 et le Nothing Phone (3a) proposent le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4. Aucun ne dispose de prise jack, et tous placent le lecteur d’empreintes sous l’écran. Le Nothing conserve l'exclusivité de l'interface Glyph pour les notifications lumineuses.

Google Pixel 10a
 

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Google Pixel 10a dispose d'une batterie de 5100 mAh, contre 5000 mAh pour ses deux rivaux. Pour la recharge, le Nothing Phone (3a) est le plus rapide avec 50 W en filaire. Le Samsung Galaxy A37 et le Pixel 10a supportent désormais tous deux la charge 45 W. Point déterminant : le Pixel 10a est le seul à proposer la recharge sans fil dans ce comparatif. 
En résumé, le Pixel 10a est le plus technologiquement avancé (IA et sans-fil), le Nothing Phone (3a) le plus atypique avec son design et son téléobjectif, et le Galaxy A37 le choix de la raison avec son port micro SD et son suivi logiciel Samsung.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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