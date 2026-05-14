Samsung Display expérimente l’affichage holographique

À retenir Samsung Display se concentre sur les écrans holographiques depuis 2014.

se concentre sur les écrans holographiques depuis 2014. Le système S-BLU améliore l'angle de vision des écrans holographiques.

améliore l'angle de vision des écrans holographiques. Un projet de dalle holographique pour smartphones est en phase de développement.

Au Display Week 2026, la filiale du conglomérat coréen ne se limite pas à l’OLED ou aux panneaux extensibles. En effet, elle met aussi en avant des effets 3D et spatiaux qui prolongent ses travaux sur l’holographie. L’idée est de combiner qualité d’image, nouveaux usages et intégration de l’intelligence artificielle dans les écrans de demain.

Des recherches engagées depuis plusieurs années

L’intérêt de Samsung pour l’holographie ne date pas d’hier. Des documents de brevet et des publications techniques montrent que l’entreprise travaille sur ce sujet depuis au moins 2014, avec des approches destinées à réduire la complexité du rendu et à améliorer la lisibilité de l’image.

En 2020, Samsung Research expliquait déjà que les hologrammes permettaient d’aller au-delà des simples effets 3D en recréant une perception de volume plus proche de la réalité. Selon Samsung, l’enjeu principal restait la difficulté à rendre la technologie exploitable dans un appareil grand public.

Ces travaux ont franchi une nouvelle phase avec la mise au point d’un système baptisé S-BLU, présenté comme une unité de rétroéclairage orientable capable d’élargir l’angle de vision d’environ 30 fois par rapport à un écran 4K de 10 pouces conventionnel. En 2024, Samsung avançait encore sur ce terrain avec un prototype de 10 pouces fondé sur un déflecteur de faisceau, un modulateur lumineux et un processeur vidéo holographique, capable selon les chercheurs d’afficher une vidéo 4K à 30 images par seconde. Le résultat restait expérimental, mais il montrait une volonté claire de rapprocher l’holographie des usages quotidiens.

Démonstrations récentes à Los Angeles

Les démonstrations présentées en 2026 confirment cette orientation. Effectivement, lors de l’ISE 2026 qui s’est déroulé en début d’année, Samsung a lancé le Spatial Signage, un écran 3D immersif de 85 pouces pensé pour les espaces professionnels. Au CES 2026, la marque a aussi montré des effets de 3D holographique sur certains dispositifs de démonstration, avec une profondeur visuelle annoncée à 1 mètre. Ces présentations ne constituent pas encore des produits de consommation, mais elles donnent un aperçu du type d’expérience que Samsung cherche à développer.

Et pour les smartphones ?

Côté smartphones, on est encore au stade expérimental. Les éléments les plus récents indiquent que Samsung travaillerait sur un projet interne de dalle holographique pour mobile, mais rien n’est officialisé pour une sortie commerciale à court terme.

Samsung développerait effectivement un écran holographique pour smartphones, avec les noms de code MH1 ou H1. La technologie intégrerait une couche holographique nanostructurée dans un panneau AMOLED, avec suivi oculaire et orientation précise des faisceaux lumineux pour créer une impression de profondeur sans lunettes. Le principe conserverait l’affichage 2D classique pour les usages ordinaires, et n’activerait l’effet holographique qu’avec des contenus compatibles.

Cependant, cela n’est pas tout de suite pour nos smartphones. En effet, le projet serait encore en phase initiale de recherche et développement. Un calendrier pourrait se mettre en place avec une possible arrivée vers 2030.

