Samsung Galaxy S25 : les coloris de la nouvelle gamme dévoilés

On connait maintenant la date de la présentation officielle des prochains smartphones Samsung Galaxy S25. Elle aura lieu le 22 janvier prochain. Selon des informations jugées sérieuses, les Galaxy S25 et Galaxy S25+ partageront les mêmes options de couleurs, tandis que le Galaxy S25 Ultra bénéficiera d'un traitement particulier avec un cadre en titane. Pour les modèles standard et Plus, sept teintes seront disponibles : bleu, noir, rouge corail, bleu glacé, menthe, marine et or rose.

Le Galaxy S25 Ultra se distinguera par ses finitions en titane, déclinées également en sept variantes. Les couleurs annoncées pour ce modèle haut de gamme sont : titane noir, titane gris, titane vert jade, titane noir intense, titane or rose, titane bleu argenté et titane blanc argenté.

Distribution et disponibilité

La stratégie de distribution des couleurs suivra un schéma bien établi. En effet, il semblerait que certaines teintes seront disponibles mondialement via les revendeurs et opérateurs traditionnels, tandis que d'autres seront des exclusivités Samsung Experience Store. C’était déjà le cas sur les précédentes générations. Les coloris noir intense, vert jade et or rose devraient notamment être réservés à la boutique en ligne de Samsung.

Le modèle Ultra présente plusieurs innovations en termes de design. La version blanc argenté titane combine un dos blanc avec un cadre central argenté, créant un effet visuel remarquable. La teinte bleu associe quant à elle un dos bleu clair à un cadre argenté teinté de bleu.

Selon les prévisions de production, la finition titane noir devrait être la couleur la plus produite, suivie du Bleu argenté titane qui sera utilisé comme teinte signature dans les supports marketing. Outre les variantes de couleurs, on devrait pouvoir compter sur les des améliorations techniques, notamment un processeur Snapdragon 8 Elite (Gen 4), un capteur principal de 200 mégapixels et une mémoire vive de 16 Go.

Une évolution mesurée

Cette nouvelle gamme de couleurs représente une évolution plutôt qu'une révolution dans le design des Galaxy S. Samsung semble avoir opté pour une approche conservative en 2025, réservant les changements majeurs de design pour la série S26. Cette stratégie permet néanmoins d'introduire des nouveautés intéressantes, comme le rouge corail pour les Galaxy S25 et Galaxy S25+, ainsi que l'or rose pour le S25 Ultra, des coloris inédits dans la gamme.