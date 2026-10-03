Samsung Galaxy S26 : une hausse de prix appliquée après sept mois de commercialisation

Au regard de la hausse des composants, on remarque que les fabricants proposent des tarifs plus importants que ces derniers mois. Outre les nouveaux modèles, certaines marques affichent des tarifs plus élevés. Samsung est concerné.

Parmi les smartphones de la série Galaxy S26, le Galaxy S26 « standard » est l’un des plus affectés en proportion. En effet, selon les tarifs officiels publiés sur le site Samsung, sa version 256 Go passe de 999 € à 1119 €, ce qui représente une progression de 120 €, soit environ 12%. Le Galaxy S26+ 256 Go atteint 1369 €, contre 1269 € auparavant. Quant au Galaxy S26 Ultra 256 Go, il est désormais affiché à 1569 €, alors qu’il était proposé à 1469 € au lancement.

La hausse ne concerne pas seulement les modèles de base. Elle s’applique aussi aux capacités de stockage supérieures, avec un écart particulièrement significatif sur le modèle Galaxy S26 Ultra 1 To. Ce dernier est désormais affiché à 2169 €, contre 1969 € auparavant. Il franchit ainsi le seuil des 2000 €, une zone jusqu’ici principalement occupée par les configurations très haut de gamme d’Apple et certains smartphones pliants.

Cette évolution intervient alors que Samsung avait déjà relevé plusieurs tarifs lors de la présentation de la série S26 par rapport aux Galaxy S25. Le Galaxy S26 de 256 Go coûtait initialement 40 € de plus que son prédécesseur de même capacité, tandis que les Galaxy S26+ et S26 Ultra voyaient leur prix progresser davantage sur certaines configurations.

La mémoire et le stockage pèsent sur la facture

Samsung n’a pas publié de communication détaillée spécifique sur chaque hausse française. Néanmoins, les prix plus élevés des puces mémoire — mémoire vive et stockage interne — sont parmi les principales explications. La demande pour les infrastructures d’intelligence artificielle et les centres de données augmente les besoins mondiaux en composants mémoire, ce qui fait monter les coûts sur l’ensemble de la chaîne électronique.

Le paradoxe est d’importance. En effet, Samsung est l’un des principaux producteurs mondiaux de mémoire. Pourtant, ses smartphones ne sont pas exempts des tensions sur les prix, car le coût final d’un appareil repose aussi sur le stockage, les processeurs, les écrans, la logistique, les taux de change et les marges de distribution. Selon Bloomberg, la hausse américaine appliquée aux Galaxy S26 correspond précisément à ce mouvement plus large de transfert de ces coûts vers le consommateur.

Le stockage est directement impacté. Le passage de 256 Go à 512 Go représentait déjà 200 € sur le Galaxy S26 au lancement, contre 120 € entre les versions équivalentes du Galaxy S25. Avec la révision d’octobre, le Galaxy S26 512 Go est désormais proposé à 1319 €, le S26+ 512 Go à 1569 € et le S26 Ultra 512 Go à 1769 €.

La donne a maintenant changé. Attendre une baisse de prix n’est plus nécessairement une stratégie garantie lorsque le constructeur revoit les tarifs catalogues en cours de cycle. En revanche, les promotions ponctuelles, les reprises d’ancien appareil, les forfaits opérateurs et les stocks restants chez les distributeurs peuvent continuer à créer des écarts significatifs avec les prix du site Samsung.

Disponibilité et prix

Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra sont disponibles en France. Les nouveaux tarifs relevés sur la boutique Samsung France sont les suivants :