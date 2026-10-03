Samsung : plus que ce weekend pour profiter de jusqu'à 400 € de remise sur ses Galaxy

Plusieurs codes promo Samsung prennent fin le 4 octobre au soir. D'ici là, ils permettent d'obtenir de 50 à 400 € de remise immédiate sur les Galaxy S26, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy A57 et Galaxy A37. Autant dire que la sélection est large !

La Rédac LesMobiles - publié le 03/10/2026 à 10h15
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Trois smartphones Samsung posés sur un socle en bois avec le texte : Samsung met fin aux offres dimanche soir.

Les réductions que nous allons vous présenter s'appliquent directement dans le panier en allant sur le Samsung Shop.

Je découvre les promotions de Samsung

Jusqu'à 270 € de remise sur les Galaxy S26

Avec le code S26SERIES, Samsung retire 200 € sur le Galaxy S26 et 270 € sur les Galaxy S26+ et S26 Ultra. La remise concerne tous les modèles et tous les coloris éligibles.

 

Sur le S26 Ultra, les 270 € de réduction sont particulièrement appréciables compte tenu de son prix. Si vous aviez déjà ce modèle en tête, l'économie est loin d'être négligeable.

Jusqu'à 400 € de moins sur les Galaxy Z

Le code ZSERIES accorde 300 € de remise sur le Galaxy Z Flip8 et jusqu'à 400 € sur le Galaxy Z Fold8 Ultra. Pour ce dernier, l'offre concerne le coloris Techno Vert.

 

Sur des smartphones pliables encore chers, 300 à 400 € de réduction pèsent réellement sur la facture. Le code reste valable jusqu'au 4 octobre inclus.

50 à 100 € de remise sur les Galaxy A37 et A57

Les modèles de milieu de gamme sont eux aussi concernés. Le code ASERIES enlève 50 € sur le Galaxy A37 et 100 € sur le Galaxy A57.

 

Les montants sont moins élevés que sur les Galaxy S et Z, mais ils s'appliquent aussi à des smartphones moins chers. Le code ASERIES disparaît lui aussi le 4 octobre.

Les promotions d'automne continuent après le 4 octobre

La fin de ces trois codes ne marque pas celle de toute l'opération Samsung. La Sélection de l'Automne se poursuit jusqu'au 11 octobre 2026, avec d'autres offres sur le Samsung Shop.

L'offre « Composez votre pack » permet notamment d'obtenir 5 % de remise pour deux produits éligibles et 10 % pour trois produits. Elle porte toutefois sur une sélection différente et ne se cumule pas avec les codes promotionnels présentés plus haut.

Voir les promotions Samsung Galaxy
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