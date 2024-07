Samsung Galaxy Z Flip6, le nouveau mobile pliant boosté à l’IA

Présenté en même temps que le Galaxy Z Fold6, le Galaxy Z Flip6 est le mobile pliant au format clapet de la marque sud-coréenne. Il reprend le principe de son prédécesseur avec un design retravaillé pour s’harmoniser avec les Galaxy S24 sortis en début d’année. Il profite de formes plus angulaires avec un écran externe plus grand, de 3,4 pouces en diagonale qui se dessine autour de capteurs photo eux-mêmes cerclés par une bague qui rappelle le coloris du dos du smartphone. Le Galaxy Z Flip6 est décliné en gris, bleu, vert d’eau et jaune. Samsung propose, exclusivement sur son site Internet, des couleurs noir carbone, blanc et pêche.

La charnière devrait pouvoir résister à plus de 200 000 ouvertures et fermetures, selon la marque. L’appareil est certifié IP48, comme le Galaxy Z Fold6, donc étanche et proposant une certaine résistance à la poussière.

Pour les photos, le Galaxy Z Flip6 dispose du même capteur principal que le Galaxy Z Fold6, un module grand angle de 50 mégapixels monté aussi sur les Galaxy S24 et Galaxy S24+. Il propose une ouverture f/1.8 avec une stabilisation optique et un zoom 2x. On trouve aussi un capteur de 12 mégapixels, pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Notez que l’appareil embarque une fonction de zoom automatique qui permet, lorsqu’il est en position Flex Mode pour cadrer les personnes placés devant l’objectif. Le niveau de zoom peut s’ajuster automatiquement entre 0,6x et 3x.

La puissance au rendez-vous et de nouvelles fonctions d’IA au programme

Pour fonctionner, le Galaxy Z Flip6 embarque le même Soc que le Galaxy Z Fold6, soit un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 associé à 12 Go de mémoire vive. Il y a deux configurations pour l’espace de stockage : 256 et 512 Go. Notez, une première pour un mobile à clapet, la présence d’une chambre à vapeur pour limiter les surchauffes. L’écran interne profite d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Le smartphone bénéficie d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh.

Côté intelligence artificielle, le Galaxy Z Flip6 embarque les mêmes fonctions que les Galaxy S24 mais ajoute d’autres nouveautés. Parmi celles-ci, on peut compter sur la traduction instantanée sur des applications tierces (WhatsApp, Meet, Talk, Messenger, Telegram, Instragam, etc.). Grâce aux deux écrans, l’appareil peut afficher le texte sur le premier et la traduction sur le deuxième. Sur l’écran externe, les utilisateurs peuvent se voir suggérer des réponses automatiques aux messages qui utilisent l’analyse des échanges pour proposer des textes pertinents plutôt que ceux initiés par Google Android. Tapez quelques mots clés et le mobile est capable de générer des messages. L’appareil est aussi capables de traduire du texte dans des images, d’analyser des QR Codes et de résoudre des problèmes de maths, via la fonction Entourer et rechercher. Notez aussi la possibilité de traduction transparente, pour ne pas casser la mise en page de fichiers PDF, par exemple.

Pour les photos, le mobile propose les mêmes fonctions que le Galaxy Z Fold6 avec les effets animés sur les portraits. Ces derniers bénéficient aussi d’un mode génératif Studio Portrait pour s’afficher avec un effet artistique (Comics, Aquarelle, Esquisse ou Cartoon 3D). On peut aussi dessiner et l’intelligence artificielle se charge de convertir le croquis en une image réaliste que l’on peut intégrer sur une photo. En outre, la fonction fond d’écran génératif permet de prendre une photo qui est ensuite animée selon les heures de la journée ou de la météo.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip6

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 est disponible à partir du 24 juillet pour un prix de 1199 € dans une configuration 12+256 Go ou à 1319 € pour la version 12+512 Go.

Samsung propose des offres de précommande et offre 100 € en plus de la reprise de votre ancien appareil mobile. Ainsi, le Galaxy Z Flip6 peut revenir à 549 € ou dès 24 x 22,88 € sans frais.