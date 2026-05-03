Xiaomi 17T et 17T Pro : des fuites détaillées avant un lancement très bientôt

À retenir La série Xiaomi 17T et 17T Pro pourrait sortir en mai 2026.

et pourrait sortir en mai 2026. Le Xiaomi 17T aurait un écran AMOLED de 6,59 pouces et un processeur Dimensity 8500 Ultra .

aurait un écran AMOLED de 6,59 pouces et un processeur . Les prix estimés commencent à 749 euros pour le 17T et 999 euros pour le 17T Pro.

Comme pour les smartphones numérotés les séries T de Xiaomi zappent les numéros 16 pour se concentrer sur les 17 afin de mieux concurrencer Apple. La prochaine série de Xiaomi 17T et 17T Pro pourrait débarquer quatre mois plus tôt que les 15T Pro lancés en septembre 2025, selon les listings SIRIM et Geekbench.

Des caractéristiques techniques renforcées pour le Xiaomi 17T

Le Xiaomi 17T adopterait un écran AMOLED plat de 6,59 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz selon les dernières fuites, contre 120 Hz évoqué initialement. Ce panneau supporte les formats Dolby Vision et HDR10+, protégé par du Gorilla Glass. Le processeur Dimensity 8500 Ultra, clocké jusqu'à 3,4 GHz avec GPU Mali-G720 MC8, s'associe à 12 Go de LPDDR5X et un stockage UFS 4.1 jusqu'à 512 Go. Android 16 sous HyperOS 3 veut assurer fluidité et fonctions IA avancées, comme le confirment les scores Geekbench AI.

Côté autonomie, la batterie atteindrait 6500 à 7000 mAh avec charge rapide 67W, voire 100W d'après les documents, un sérieux avantage par rapport à la concurrence qui est rarement au-dessus des 5500 mAh. Les caméras arrière serait dotées d’un capteur principal 50 mégapixels OIS (OmniVision OVX8000), un téléobjectif 50 mégapixels Samsung JN5D (5x optique), et un ultra grand-angle 12 mégapixels avec un capteur à selfie de 32 mégapixels.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi 17T Pro ?

Le Xiaomi 17T Pro élèverait le niveau avec un écran 6,83 pouces à 144-165 Hz, le chipset Dimensity 9500, une batterie 7000-8500 mAh compatible 100W filaire et 50W sans fil avec un système de refroidissement par ventilateur. Il pourrait profiter d’une double certification IP68/69, d’un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique 3D, et d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Côté photo, on pourrait compter sur la présence de la même base Leica, potentiellement avec un périscope sur cette version Pro.

Des prix plus chers que les précédents

Les estimations européennes qui ont fuitées tablent sur 749 euros pour le Xiaomi 17T en configuration 12+256 Go, 799-849 euros avec 512 Go d’espace de stockage, et 999 euros pour le Pro 12+512 Go – soit environ 100 euros de plus que les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro (649/899 euros).

Nous verrons bien si les fiches techniques pressenties s’avèrent exactes et si les prix sont réellement plus élevés, ce qui ne serait pas une surprise étant donné les coûts des composants actuellement.