Marre des écrans géants ? Voici les 3 derniers smartphones compacts qui n'oublient pas d’être puissant

Côté design, les trois modèles cherchent à rester maniables avec des écrans de 6,3 pouces. Le Samsung Galaxy S26 adopte des profils plats, un cadre en Armor Aluminum de nouvelle génération et un dos en verre Gorilla Glass Victus 3. Il est proposé en Argent Lunaire, Bleu Cobalt, Sable et Vert d'Eau. Le Google Pixel 10a conserve une pilule horizontale, un dos en composite mat et un cadre en aluminium satiné ; ses couleurs sont Lavande, Framboise, Brume et Obsidienne.

L’iPhone 17 mise sur un cadre en aluminium, un dos en verre teinté dans la masse et un module photo vertical affiné. Le Galaxy S26 est le plus fin (7,2 mm) et le plus léger (167 g), tandis que l'iPhone 17 (177 g) et le Pixel 10a (183 g) restent très agréables en main. Tous trois sont certifiés IP68, avec une mention spéciale pour Apple qui garantit une immersion jusqu'à 6 mètres.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, l’iPhone 17 s’appuie sur la puce Apple A19, gravée en 2 nm, offrant une efficacité énergétique record pour le jeu et la vidéo. Le Samsung Galaxy S26 utilise un processeur haute performance (Snapdragon 8 Gen 5 ou Exynos 2600) avec 12 Go de RAM, optimisé pour Galaxy AI. Le Google Pixel 10a fait un bond en avant avec le Tensor G5, le premier processeur 100 % conçu par Google, épaulé par le Titan M3. Si l’iPhone reste le roi de la puissance brute, le Galaxy S26 l'égale presque en multitâche, tandis que le Pixel 10a brille par ses fonctions d’intelligence artificielle générative parfaitement intégrées.

Concernant les écrans, le niveau est exceptionnel en 2026. L’iPhone 17 intègre enfin la technologie ProMotion 120 Hz et une luminosité de 3000 cd/m². Le Google Pixel 10a propose une dalle Actua pOLED de 6,3 pouces (120 Hz) montant également à 3000 cd/m². Le Samsung Galaxy S26 utilise une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces, dont la luminosité atteint désormais les 3000 cd/m² en pic.

L’iPhone 17 prend un léger avantage sur le calibrage des couleurs, le Pixel 10a sur la lisibilité des contrastes, et le Galaxy S26 sur la réduction des reflets grâce à son nouveau traitement de dalle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Samsung Galaxy S26 reste le plus polyvalent avec ses trois capteurs, dont un vrai téléobjectif (zoom optique x3) de 10 mégapixels. L’iPhone 17 propose deux caméras de 48 mégapixels : un capteur principal Fusion et un ultra grand-angle performant en macro. Sa caméra frontale passe à 24 mégapixels pour des selfies d'une précision inédite. Le Google Pixel 10a combine un capteur de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, misant sur le traitement « Magic Editor » pour compenser l'absence de zoom optique. Le Galaxy S26 gagne sur la polyvalence, l'iPhone 17 sur la vidéo, et le Pixel 10a sur la retouche assistée par IA.

Côté connectivité, l’iPhone 17 et le Galaxy S26 dominent avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 (ou 5.4 haut débit). Le Pixel 10a supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. L'iPhone 17 se distingue par sa puce Ultra Wideband de nouvelle génération et le standard Thread, tandis que le S26 et le Pixel conservent leur lecteur d'empreintes sous l'écran, Face ID restant l'exclusivité d'Apple.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Google Pixel 10a surprend avec une batterie de 5100 mAh, lui offrant une autonomie record pour un petit format. Le Galaxy S26 dispose de 4300 mAh et l’iPhone 17 d'une capacité optimisée permettant 24h de lecture vidéo. Pour la recharge, l’iPhone 17 progresse avec 40 W en filaire et le Qi2/MagSafe à 25 W.

Le Galaxy S26 supporte la charge 45 W, tout comme le Pixel 10a. Au final, le Galaxy S26 est le champion du format et du zoom, l’iPhone 17 le maître de la puissance et de la fluidité, tandis que le Pixel 10a est le choix de l'endurance et de l'intelligence logicielle.

