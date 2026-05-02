Test du TCL NXTPaper 70 Pro : le smartphone qui veut ménager vos yeux

Fiche technique

Écran LCD 6,9 pouces, 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 7300

8 Go de mémoire vive (extensibles)

Jusqu’à 512 Go de mémoire interne (extensibles)

Triple capteur photo : 50 + 8 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte sur le bouton de mise en veille

Batterie 5200 mAh, charge filaire 33W

Étanchéité : IP68

Système d’exploitation Android 16 avec surcouche TCL

Design

À l’image du TCL NXTPaper 60 SE NXTPaper 5G et NXTPaper 50 Pro avant lui, ce modèle NXTPaper 70 Pro assume pleinement son format de grande phablette, avec une diagonale de 6,9 pouces qui le rapproche plus d’une petite tablette que d’un compact comme pourrait l’être un Pixel 10a. Côté poids, on est à 208 grammes et pour ce qui est de l’épaisseur, comptez sur un peu plus de 8 mm de profil, ce qui le place dans la même catégorie de gabarit qu’un Redmi Note 15 Pro+ ou un OnePlus Nord 5, eux aussi taillés pour les gros contenus multimédias.

En main, la première impression est celle d’un appareil sérieux, avec un dos en plastique texturé qui accroche légèrement la paume et limite les traces de doigts, là où un Galaxy A37 ou un Nothing Phone (3a) misent davantage sur un rendu verre plus brillant.

TCL a choisi une finition sobre, avec un bloc photo aligné verticalement, qui ne cherche pas à attirer l’œil à tout prix comme le design transparent du Nothing Phone (3a) ou les anneaux optiques très marqués de certains Redmi. Selon nous, ce côté discret joue plutôt en faveur d’un mobile orienté lecture et confort, qui n’a pas besoin d’exhiber une esthétique tapageuse pour exister.

Le cadre en plastique adopte des lignes assez droites, dans l’esprit de ce que l’on retrouve aussi sur le Galaxy A37, avec des bords plats qui facilitent la prise en main à deux mains lorsque l’on tient le téléphone comme une liseuse. En revanche, l’usage à une main reste un peu compliqué compte tenu de la hauteur de la dalle et du poids, un point commun avec les grands formats que sont le Redmi Note 15 Pro+ et le OnePlus Nord 5.

Le détail le plus marquant sur le plan du design reste pour nous le traitement de la face avant : l’écran NXTPAPER est recouvert d’une couche mate qui casse nettement les reflets, à la différence des dalles très brillantes des OLED concurrents. On retrouve un toucher un peu plus « granuleux » que sur un verre brillant classique, proche de ce que proposent certaines tablettes orientées prise de notes et des précédents modèles NXTPaper de TCL, ce qui renforce la sensation d’avoir un objet hybride entre smartphone et liseuse.

Le poinçon central pour la caméra frontale reste discret, même s’il se voit davantage que sur un Pixel 10a ou un Galaxy A37 dont la couche de verre plus brillante masque légèrement les contours.

Sur la tranche, TCL intègre un bouton physique dédié NXTPAPER, une originalité qui change réellement la façon d’utiliser le mobile. En une pression, on bascule d’un mode couleur classique à un mode « Papier couleur » plus doux, ou à un mode monochrome qui transforme le téléphone en liseuse noir et blanc. À l’usage, cette approche se révèle plus pratique que d’aller fouiller dans les paramètres comme sur un Galaxy A37 ou un Nothing Phone (3a) pour ajuster les filtres de lumière bleue. On apprécie également la certification IP68, qui aligne ce smartphone sur le Galaxy A37 et certains Pixel récents en matière de résistance, là où des modèles comme le Redmi Note 15 Pro+ ou le OnePlus Nord 5 ne bénéficient pas d’une protection aussi avancée.

Côté audio et connectique, le smartphone propose des haut‑parleurs stéréo et un port USB‑C, avec un rendu sonore correct pour le streaming vidéo et quelques sessions musicales, même s’il ne rivalise pas, selon notre test, avec la puissance de certains modèles plus orientés multimédia comme le Redmi Note 15 Pro+. Le son reste assez équilibré, sans distorsion majeure, ce qui suffit largement pour les podcasts, les vidéos YouTube et quelques parties de jeu.

En revanche, comme beaucoup de concurrents, il fait l’impasse sur la prise jack, un choix désormais habituel dans ce segment de prix. Le lecteur d’empreintes digitales est installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil droit et non pas sous l’écran, comme c’est le cas chez la concurrence. Enfin, notez la présence d’un émetteur infrarouge qui permet de transformer le mobile en une télécommande universelle, le cas échéant.

L’écran

L’écran est évidemment le cœur de l’expérience sur ce TCL NXTPaper 70 Pro, et, selon notre test, c’est clairement la raison principale de s’y intéresser. Techniquement, on a affaire à une dalle IPS LCD de 6,9 pouces en définition FHD+, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, mais surtout la technologie NXTPAPER 4.0 qui se démarque des autres écrans par un revêtement mat et une gestion spécifique de la lumière bleue et du scintillement. TCL annonce une forte réduction de la lumière bleue (autour de 3% émis) et une absence de PWM pour la variation de luminosité, ce qui contribue au final à un confort visuel nettement supérieur lors des longues sessions de lecture par rapport aux OLED très vifs d’un Pixel 10a ou d’un OnePlus Nord 5.

Les bords de l’écran sont relativement visibles et un peu plus épais que chez la concurrence mais cela reste acceptable surtout sur les côtés alors que le menton est le plus important.

En pratique, trois grands profils d’affichage font la différence : le mode couleur standard, assez proche d’un LCD classique ; le mode « Papier couleur », qui désature légèrement les teintes pour offrir un rendu plus doux ; et, comme évoqué un peu plus haut, le mode monochrome, qui transforme le téléphone en liseuse noir et blanc. Le mode Papier couleur est rapidement devenu notre favori au quotidien car il conserve suffisamment de couleur pour les applications, tout en réduisant la fatigue visuelle lorsque l’on navigue dans les menus, sur le web ou les réseaux sociaux.

Sur ce terrain, aucun concurrent direct ne propose quelque chose d’aussi poussé. En effet, le Galaxy A37, le Pixel 10a ou le Nothing Phone (3a) se contentent de classiques filtres de confort et de variations de température de couleur.

La luminosité maximale annoncée autour de 900 cd/m² permet au NXTPaper 70 Pro d’être lisible dans la plupart des situations, même en extérieur, d’autant que la surface mate limite fortement les reflets. D’après notre test, on remarque toutefois un comportement contrasté selon la lumière ambiante. En effet, dans un environnement très lumineux, l’élimination des reflets est un atout, mais la lisibilité est plus compliquée en plein soleil fort, avec un aspect « délavé » par rapport aux pics de luminosité offerts sur les écrans OLED du Galaxy A37, du Pixel 10a, du Nothing Phone (3a) ou du Redmi Note 15 Pro+. On sent ainsi que l’écran du TCL privilégie la douceur pour les yeux plutôt que l’impact visuel maximal. C’est une question de goût et tout dépendra où se situent vos priorités.

La fluidité en 120 Hz est bien présente, avec un défilement agréable dans l’interface, ce qui selon notre test rapproche l’expérience de celle que l’on trouve sur un OnePlus Nord 5 ou un Nothing Phone (3a). En revanche, les contrastes et la profondeur des noirs restent en retrait par rapport à un bon AMOLED, comme on pouvait s’y attendre d’une dalle LCD.

Sur les vidéos et les jeux, l’image conserve un très bon niveau de détail et une colorimétrie satisfaisante, mais ceux qui aiment les noirs abyssaux et les couleurs ultra saturées des OLED pourraient trouver le NXTPaper un peu plus « terne ». À l’inverse, on peut dire que c’est précisément ce rendu plus doux qui rend le téléphone agréable pour enchaîner les longues lectures d’articles ou d’ebooks là où un écran OLED plus agressif finit parfois par fatiguer la vue.

Côté réglages, TCL propose des options pour ajuster la température de couleur, activer des modes de confort supplémentaires et paramétrer le comportement du bouton NXTPAPER, ce qui laisse une bonne marge de personnalisation.

Un petit mot sur la compatibilité de l’écran qui est compatible avec le stylet officiel de la marque. Il peut s’avérer pratique pour prendre des notes et dessiner, à l’image de ce que l’on peut faire avec le Samsung Galaxy S26 Ultra. C’est un petit plus.



https://www.lesmobiles.com/telephones/samsung-galaxy-s26-ultra.html

Dans l’ensemble, retenez que l’écran du TCL NXTPaper 70 Pro ne cherche pas à battre les records de luminosité des Pixel 10a ou des Nord 5, mais propose une approche différente, très cohérente, pour ceux qui priorisent la lisibilité et la réduction de la fatigue oculaire.

Le système et les applications

Le TCL NXTPaper 70 Pro tourne sous Android avec la surcouche maison de TCL, basée sur une version récente du système, Android 16. L’interface se veut assez classique dans sa structure, avec un tiroir d’applications, des panneaux de paramètres rapides et des options de personnalisation de l’écran d’accueil. On est loin de l’approche très dépouillée d’un Pixel 10a, mais aussi de l’esthétique très marquée de Nothing OS sur le Phone (3a) ou d’OxygenOS sur le Nord 5.

L’ensemble reste lisible, même si certains menus demandent parfois un peu plus de fouille que sur un Galaxy A37 ou un Pixel.

En termes de suivi logiciel, TCL ne rivalise pas, selon notre test, avec les 7 ans de mises à jour promise par Google sur le Pixel 10a ni avec les engagements renforcés de Samsung sur le Galaxy A37, mais le téléphone bénéficie malgré tout d’un socle Android moderne et de correctifs de sécurité réguliers. Si vous êtes très attaché à la durée des mises à jour, le Pixel 10a et le Samsung gardent une nette longueur d’avance, tandis que le OnePlus Nord 5 ou le Redmi Note 15 Pro+ se situent entre les deux en nombre d’années promises.

À l’usage, nous avons trouvé que la fluidité générale de l’interface était bonne, grâce au chipset Dimensity 7300 et aux 8 Go de RAM, même si l’on sent parfois quelques micro‑ralentissements dans les animations lorsque l’on pousse le multitâche ou que l’on jongle rapidement entre plusieurs applications lourdes. Notez la possibilité d’ajouter de la mémoire vive, virtuellement allant puiser dans l’espace stockage si disponible.

L’organisation des paramètres reste correcte, cohérente mais un peu moins intuitive que sur un Pixel ou un Galaxy, où Google et Samsung soignent particulièrement ce point. On apprécie toutefois des petits ajouts comme la gestion fine des modes NXTPAPER, qui permet de personnaliser le comportement selon les applications.

Le TCL NXTPaper 70 Pro arrive avec un ensemble d’applications préinstallées : les services Google classiques, des outils TCL, et quelques apps partenaires selon les marchés. D’après notre test, l’encombrement reste raisonnable, même si l’on n’atteint pas l’extrême sobriété d’un Pixel 10a, qui se limite presque aux services Google. Comptez ici sur une occupation de 38 Go environ, avec le système et toutes les applications préinstallées. Sur notre modèle de test embarquant théoriquement 512 Go, il reste donc encore beaucoup d’espace surtout qu’on peut ajouter une carte mémoire micro SD, le cas échéant.

Certains outils d’intelligence artificielle sont mis en avant, notamment pour l’aide à la rédaction, la dictée vocale ou la compréhension de texte via un traducteur intelligent accessible depuis la barre latérale ou l’écran d’accueil. Notez aussi la présence d’une fonction Mémo vocal lançant un enregistrement en ouvrant l’application Smart Voice Memo. Cela permet au téléphone d’offrir des fonctions dans l’ère du temps sans toutefois rivaliser avec l’écosystème très riche de Google Gemini sur le Pixel, les fonctions pratiques du Samsung Galaxy A37 ou les intégrations avancées de Nothing et OnePlus.

Globalement, selon nous, l’expérience logicielle est satisfaisante pour un milieu de gamme, mais ce n’est pas le principal argument de ce modèle face à ses rivaux.

Les performances

Sous le capot, le TCL NXTPaper 70 Pro s’appuie sur un SoC MediaTek Dimensity 7300, un processeur milieu de gamme conçu pour offrir un compromis entre performances et consommation. Il est épaulé par 8 Go de RAM, extensibles virtuellement jusqu’à 24 Go, ce qui permet, selon notre test, de conserver un bon niveau de réactivité dans le multitâche et les applications courantes. Le stockage, jusqu’à 512 Go selon les variantes, peut être complété par une carte micro SD allant jusqu’à 2 To, un point fort évident par rapport à la plupart des concurrents directs qui, comme le Pixel 10a, le Nothing Phone (3a), le Redmi Note 15 Pro+ ou le OnePlus Nord 5, se passent de slot micro SD.

En termes de performances brutes, le Dimensity 7300 se place en dessous des Snapdragon 7s Gen 4 du Redmi Note 15 Pro+ et surtout du Snapdragon 8s Gen 3 du OnePlus Nord 5, qui sont beaucoup plus taillés pour les gros jeux 3D et les tâches très gourmandes. Ceci dit, d’après ce que nous avons pu constater lors du test, le NXTPaper 70 Pro reste parfaitement à l’aise pour la navigation, les réseaux sociaux, le visionnage de vidéos et une grande majorité de jeux occasionnels ou moyennement exigeants. Les chargements sont raisonnablement rapides, les animations correctement fluides, et l’expérience globale se montre satisfaisante tant qu’on ne cherche pas à le pousser dans ses retranchements, là où un Nord 5 ou un Redmi Note 15 Pro+ prennent clairement l’avantage.

Sur le jeu, nous avons constaté que les titres populaires tournent dans de bonnes conditions avec des réglages graphiques moyens à élevés, sans ralentissements majeurs, mais les plus gourmands demandent de faire quelques concessions pour conserver une fluidité confortable.

La gestion thermique reste globalement maîtrisée car le téléphone chauffe modérément après de longues sessions, moins qu’un appareil très puissant comme un Nord 5 qui peut monter en température lorsqu’il exploite pleinement son Snapdragon 8s Gen 3. Pour un usage quotidien, selon notre test, le Dimensity 7300 suffit largement, mais il ne fera pas rêver les passionnés de benchmarks qui comparent surtout les chiffres.

Comparé à un Galaxy A37 ou à un Pixel 10a, le NXTPaper 70 Pro se situe dans une zone assez proche en pratique, même si les puces Exynos et Tensor bénéficient d’optimisations maison chez Samsung et Google pour certaines tâches spécifiques, notamment en photo et en IA.

En revanche, le TCL marque des points avec la possibilité de largement étendre le stockage via microSD, ce qui façonne, selon notre test, un profil intéressant pour ceux qui stockent beaucoup de vidéos hors ligne, de documents ou de contenus à lire.

Le multimédia

La partie photo du TCL NXTPaper 70 Pro s’articule autour d’un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), épaulé par un ultra grand‑angle de 8 mégapixels et un capteur macro. Selon notre test, l’application Appareil photo est assez classique, avec les modes essentiels bien en vue (Nuit, Mouvement, Vidéo, Photo, Portrait et le fameux menu Plus qui permet d’accéder à d’autres modes).

L’interface reste simple à comprendre, même si elle ne propose pas autant de fonctionnalités ludiques ou d’outils d’édition avancés que ce que l’on trouve sur un Pixel 10a ou un Redmi Note 15 Pro+.

En plein jour, le capteur principal de 50 mégapixels produit des clichés détaillés, avec des couleurs globalement naturelles et une bonne dynamique, ce qui correspond à ce que l’on peut attendre d’un milieu de gamme correctement équipé. Selon notre test, le traitement d’image reste cependant un cran en dessous de ce que propose Google sur le Pixel 10a, qui garde une avance confortable en matière de rendu des couleurs et de gestion de la plage dynamique. Le Galaxy A37 profite également d’algorithmes bien rodés, tandis que le Redmi Note 15 Pro+ joue sur la définition très élevée de son capteur 200 mégapixels pour offrir un niveau de détail impressionnant dans de bonnes conditions de lumière.

L’ultra grand‑angle de 8 mégapixels offre une perspective plus large appréciable pour les paysages ou l’architecture, mais la qualité baisse logiquement par rapport au module principal : on note, selon notre test, une légère perte de piqué sur les bords et un bruit un peu plus présent en lumière moyenne.

Cela reste néanmoins dans la moyenne de ce segment, comparable à ce que l’on observe sur le Nothing Phone (3a) ou certains OnePlus Nord, qui réservent aussi leurs meilleurs efforts au capteur principal.

En basse lumière, le NXTPaper 70 Pro se défend correctement avec son mode nuit, mais ne parvient pas à rivaliser avec les champions du genre que sont le Pixel 10a ou certains Redmi dotés de capteurs très lumineux et d’un traitement logiciel très poussé. Le bruit devient plus visible, les détails se lissent un peu, et il faut parfois plusieurs essais pour obtenir le cliché souhaité. Pour un usage occasionnel, cela reste tout à fait acceptable, mais si vous placez la photo comme l’une de vos priorités, vous aurez intérêt à regarder plutôt du côté du Pixel 10a ou du Redmi Note 15 Pro+.

Si vous essayez de zoomer, le mobile est limité à 10x avec des résultats très difficilement exploitables tant ils présentent des lignes approximatives. Vous devrez vous contenter d’un 2x au maximum pour des clichés cohérents.

La vidéo peut monter jusqu’en 4K avec le capteur principal, avec une stabilisation optique qui aide à limiter les tremblements. La qualité est tout à fait correcte pour des clips familiaux, des stories ou des vlogs simples, mais le traitement reste moins spectaculaire que ce que proposent les meilleurs de la catégorie.

Enfin, la caméra frontale, quant à elle, délivre des selfies détaillés et nets en bonne lumière, ce qui place le TCL au niveau, voire légèrement au‑dessus, de certains concurrents qui se contentent de capteurs 13 ou 16 mégapixels en façade. Globalement, on peut dire que le NXTPaper 70 Pro offre un volet multimédia solide et polyvalent pour un milieu de gamme, mais son vrai terrain de différenciation reste l’affichage et le confort, plus que la photographie brute.

L’autonomie

Avec une batterie de 5200 mAh et une plateforme censée être économe, le TCL NXTPaper 70 Pro promet, sur le papier, une autonomie très solide, voire capable d’atteindre une semaine en usage très léger selon certaines communications marketing. Dans la réalité, on est plus partagés.

Selon notre test, en usage mixte (réseaux sociaux, navigation web, un peu de YouTube, quelques photos et un peu de jeu), le NXTPaper 70 Pro tient sans difficulté une journée bien remplie, et peut monter à une journée et demie, voire deux jours si l’on privilégie le mode Papier couleur ou le mode monochrome et que l’on limite les jeux et la 5G.

On est ainsi au niveau des bons milieux de gamme, même si des modèles comme le Redmi Note 15 Pro+ (6500 mAh, charge 100 W) ou le OnePlus Nord 5 (6800 mAh) gardent un avantage sur la réserve brute de batterie et la vitesse de charge. Le Pixel 10a, de son côté, compense avec une optimisation logicielle très poussée et une autonomie également jugée très confortable par la plupart des tests.

La charge 33 W permet de récupérer une bonne partie de la batterie en moins d’une heure et demie, ce qui reste correct mais se fait clairement distancer par la concurrence.

Notre avis

Le TCL NXTPaper 70 Pro est, selon notre test, un smartphone qui assume un positionnement très particulier dans le milieu de gamme de 2026. Là où la plupart des concurrents, comme le Samsung Galaxy A37, le Google Pixel 10a, le Nothing Phone (3a), le Redmi Note 15 Pro+ ou le OnePlus Nord 5, concentrent leurs efforts sur l’OLED ultra lumineux, les capteurs toujours plus définis et les processeurs plus musclés, TCL choisit de mettre l’accent sur le confort visuel avec sa dalle NXTPAPER mate et ses modes d’affichage spécifiques.

Selon nous, cette approche est cohérente et réussie : la sensation de lire sur cet écran est vraiment différente, plus douce, plus reposante, ce qui fait du NXTPaper 70 Pro un compagnon de choix si vous passez de longues heures à lire des articles, des documents ou des ebooks sur votre téléphone.

En contrepartie, le TCL ne cherche pas à battre des records sur tous les fronts car ses performances restent suffisantes pour le quotidien mais ne rivalisent pas avec les puces hautement véloces de la concurrence. La partie photo est correcte sans atteindre la maîtrise d’un Pixel 10a, et l’autonomie dépend beaucoup de l’usage et du mode d’affichage choisi, avec des retours parfois très contrastés. L’interface TCL, de son côté, n’offre pas la même promesse de mises à jour longues que Google ou Samsung, et manque encore un peu de polissage face aux surcouches les plus travaillées du marché.

Malgré ces limites, selon notre test, le NXTPaper 70 Pro parvient à construire une vraie identité, grâce à son écran unique.

