Galaxy A57 ou iPhone 17e ? hormis le prix, quelle différence entre ces deux modèles « milieu de gamme » ?

Examinons tout d’abord le design de ces deux appareils car parfois il suffit d’un rien pour faire pencher la balance. Concernant les lignes donc, sachez que le Samsung Galaxy A57 5G s’étend dans un format spacieux mais d'une finesse remarquable (6,9 mm), avec un poids de 179 g. En face, l'iPhone 17e fait figure de poids plume (170 g) et se glisse partout grâce à ses dimensions réduites.

Côté matériaux, l'iPhone mise sur l'aluminium et le verre Ceramic Shield 2, tandis que le Samsung arbore du Gorilla Glass Victus+ sur ses deux faces pour une robustesse accrue. Pour ce qui est de l'étanchéité, si les deux sont certifiés IP68, Apple garantit une résistance jusqu'à 6 mètres de profondeur, là où Samsung s'arrête à 1,5 mètre.

Puissance et Écran : le duel des technologies

Sur le terrain de la performance, l’iPhone 17e mène la danse. Sa puce A19 est taillée pour de gérer les jeux les plus lourds et les outils du quotidien sans sourciller. Le Galaxy A57 5G et son processeur Exynos 1680 offrent une expérience très fluide au quotidien, mais sans la même réserve de puissance pour les années à venir. Aucun des deux ne propose de port microSD, il faudra donc être vigilant sur le choix du stockage dès l'achat (le 256 Go devenant la norme confortable en 2026).

Le match de l'affichage penche en faveur de Samsung. Son écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces offre non seulement une surface bien plus généreuse, mais aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui fait cruellement défaut à l'iPhone 17e (limité à 60 Hz). Avec une luminosité importante, le Galaxy A57 est un régal pour le streaming en extérieur. L'iPhone conserve pour lui une densité de pixels exemplaire et un rendu OLED très juste, mais dans un format beaucoup plus étriqué de 6,1 pouces.

Photographie et Connectivité : deux écoles

En photo, Samsung joue la carte du nombre : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et désormais un vrai téléobjectif 2x. C'est le choix de la polyvalence. Apple préfère la sobriété avec un unique capteur principal Fusion de 48 mégapixels. Si l'iPhone manque de focales natives, il se rattrape par un traitement d'image extrêmement régulier et une qualité vidéo qui reste une référence, même sur ce modèle plus accessible.

La connectivité suit cette tendance : le Galaxy A57 5G est plus moderne avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0, là où l'iPhone 17e reste sur une base Wi-Fi 6E très solide mais un Bluetooth 5.3 plus classique. Pour le déverrouillage, vous aurez le choix entre le lecteur d'empreintes sous l'écran de Samsung ou la reconnaissance faciale Face ID d'Apple, cette dernière restant un modèle de simplicité au quotidien.

Autonomie et Recharge : le marathonien face au sprinteur

Avec 5000 mAh sous le capot, le Galaxy A57 5G est bâti pour les longues journées. Samsung promet jusqu'à deux jours d'autonomie en usage mixte. L'iPhone 17e (4005 mAh) compense par l'optimisation exemplaire d'iOS et de la puce A19, ce qui lui permet de franchir la journée sans encombre, mais sans la marge de son rival. Pour la recharge filaire, Samsung garde l'avantage avec ses 45 W. Cependant, Apple conserve un atout de taille avec le MagSafe et la norme Qi2 à 15 W, offrant une flexibilité sans fil que le Galaxy ne propose pas sur cette gamme.

Au final, trancher entre ces deux modèles revient à choisir son profil d'utilisateur. Le Galaxy A57 5G est l'appareil idéal pour ceux qui privilégient le confort visuel, un écran très fluide et une batterie capable d'encaisser de gros usages multimédias. L'iPhone 17e s'adresse à ceux qui cherchent un téléphone compact, d'une puissance redoutable pour les années à venir, et qui apprécient la simplicité de Face ID et de l'univers Apple.

En somme, Samsung propose le milieu de gamme total et spacieux, tandis qu'Apple livre un iPhone concentré, rapide et particulièrement durable.

