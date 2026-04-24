Ne faites pas l’erreur de choisir un smartphone bon marché qui ne tiendra que 3 ans

Côté look, chaque modèle cultive ses différences. Ainsi, le Galaxy A57 impressionne par sa finesse (6,9 mm) et son dos en verre au rendu « céramique » bien que cela n’en soit pas. Ses capteurs photo dépassent à peine du châssis, ce qui lui donne une allure très épurée. Le Pixel 10a joue la carte de la sobriété avec un cadre en aluminium satiné et un module photo horizontal discret. L’iPhone 17e reste le champion de la compacité avec ses tranches plates et son unique capteur arrière en font le modèle le plus minimaliste.

Si vous cherchez la légèreté, l’iPhone 17e est imbattable (170 g). Le Galaxy A57, malgré sa taille, reste très équilibré (179 g), tandis que le Pixel 10a se fait un peu plus sentir en main (183 g). Bonne nouvelle : les trois bénéficient d'une certification IP68, un vrai gage de sécurité contre les accidents du quotidien.

Puissance et écran : qui offre la meilleure expérience ?

Sous le capot, l’iPhone 17e survole les débats. Sa puce A19 est un monstre de puissance qui garantit une fluidité absolue pour les cinq ou six prochaines années. Le Pixel 10a suit avec le nouveau Tensor G5, une puce taillée pour l'IA qui gère les retouches photo instantanément. Le Galaxy A57 ferme la marche avec son Exynos 1680 : c'est un moteur solide pour la vie de tous les jours, mais il montrera ses limites plus tôt sur les jeux très gourmands.

Pour l'affichage, le match est serré. Le Pixel 10a brille par sa luminosité incroyable, idéale pour lire en plein soleil. Le Galaxy A57 propose la plus grande diagonale (6,7 pouces) pour une immersion totale dans vos vidéos. L’iPhone 17e a enfin adopté un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend la navigation aussi fluide que sur ses concurrents Android, même si sa dalle de 6,1 pouces reste la plus petite du lot.

Photo et connectivité : l'IA face aux capteurs dédiés

En photo, le Galaxy A57 est le plus polyvalent grâce à l'ajout d'un vrai téléobjectif pour les portraits. Cependant, le Pixel 10a reste le roi du « prêt à l'emploi » : ses algorithmes de traitement d'image sortent des clichés impeccables sans aucun réglage. L’iPhone 17e se concentre sur un capteur principal de 48 mégapixels d'une grande précision, particulièrement redoutable en vidéo, même si l'absence d'un ultra grand-angle dédié se fait parfois sentir.

Niveau connectivité, les trois modèles sont désormais à la page avec le Wi-Fi 6E et la compatibilité eSIM. Le Samsung et le Google conservent un lecteur d’empreintes sous l’écran, tandis qu'Apple reste fidèle à Face ID, toujours aussi efficace pour déverrouiller son téléphone d'un simple regard.

Autonomie et recharge : la guerre des mAh

C’est sur l’endurance que le Pixel 10a marque des points avec sa batterie de 5100 mAh. Il tient facilement deux jours en usage modéré. Le Galaxy A57 et ses 5000 mAh ne sont pas loin derrière, assurant une autonomie très confortable. L’iPhone 17e, bien que doté d'une batterie plus petite, compense par l'optimisation légendaire d'iOS pour tenir une journée complète sans stress. Pour la recharge, Samsung est le plus rapide avec ses 45W en filaire, tandis que Google et Apple se distinguent par l'intégration de la recharge sans fil Qi2, très pratique avec les accessoires magnétiques.

Alors, au final, lequel choisir ? Si vous voulez de la puissance brute dans un petit format, l’iPhone 17e est le choix de la raison. Pour ceux qui veulent le meilleur de la photo et un écran ultra-lisible, le Pixel 10a est le compagnon idéal. Enfin, le Galaxy A57 séduira les amateurs de grands écrans qui cherchent un appareil fin, élégant et polyvalent.

