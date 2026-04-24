Galaxy A57 et A37 : plus que 24h avant la disparition d'une offre historique

Vous êtes officiellement en alerte rouge, car il ne reste plus que quelques heures avant que Samsung ne ferme les vannes de son opération spéciale sur les derniers-nés de la gamme A ! Nous vous disons tout.

Rémi Deschamps - publié le 24/04/2026 à 12h15
Trois smartphones Samsung Galaxy sur fond dégradé, éclairage studio, style publicitaire.

Les Galaxy A57 et Galaxy A37 ont réussi le tour de force de rendre le haut de gamme presque banal. Mais est-ce le moment de sortir la carte bleue ? Ces appareils 5G sont-ils vraiment calibrés pour affronter les usages de 2030 ? À moins de 500 balles, cachent-ils une faiblesse que les flagships n'auraient pas ?

Ce sont de très bons smartphones milieu de gamme qui redéfinissent les standards du genre, et rien que pour ça, ils valent largement le détour, d'autant plus que leur prix descend de plus de 200 € jusqu'à ce soir.

 

Comment faire baisser drastiquement la facture ?

Pour ces deux piliers du milieu de gamme, Samsung a concocté une stratégie de prix « en mille-feuille ». Plus vous empilez les options, plus le prix s'effondre. Mais attention, cette architecture promotionnelle s'écroule dès demain matin.

Le pivot de cette offre est le code AWESOME. Couplé au passage automatique vers le stockage supérieur (la version 256 Go offerte au prix de la 128 Go), il permet d'atteindre des niveaux de remise rarement vus sur du matériel sorti il y a quelques semaines seulement.

En additionnant le code promotionnel, le bonus de stockage et les 30 € offerts pour la reprise de votre ancien mobile, l'économie réelle dépasse les 200 €. C'est une opportunité de court terme qui ne se représentera probablement pas avant les soldes d'été.

Focus sur les remises disponibles jusqu'à ce soir :

Levier de réductionSur le Galaxy A57 (256 Go)Sur le Galaxy A37 (256 Go)
Code AWESOME- 120 €- 100 €
Avantage Double Stockage- 50 €- 80 €
Bonus Reprise (minimum)- 30 €- 30 €
Réduction Totale200 € d'économie210 € d'économie

Samsung double également vos points de fidélité Rewards et propose des prix réduits sur les accessoires. Si vous aviez prévu d'acheter une coque ou des écouteurs, c'est maintenant que le calcul est le plus rentable.

Acheter aujourd'hui pour ne plus y penser jusqu'en 2032

La vraie force des mobiles Samsung en 2026, c'est leur durabilité logicielle. En choisissant un A37 ou un A57, vous n'achetez pas un produit jetable. Ces modèles héritent du sérieux de la gamme S avec une promesse de 6 ans de mises à jour.

C'est un investissement sur le temps long, car l'écran Super AMOLED restera fluide, la batterie est calibrée pour encaisser des milliers de cycles, et la connectivité 5G assure une compatibilité totale avec les réseaux de demain.

L'avis de la rédaction : Le Galaxy A57 reste notre favori pour sa polyvalence photo, mais le A37 est le champion du budget pur, d'autant plus que la réduction est plus forte pour lui.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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